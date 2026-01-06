English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Kartik Aryans Girl Friend: অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক, গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন নায়কের রহস্যময়ী বান্ধবী...

Kartik Aryan's Girl Friend: অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক, গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন নায়কের 'রহস্যময়ী' বান্ধবী...

Kartik Aryan: কার্তিক আরিয়ান এবং তাঁর চর্চিত প্রেমিকাকে ঘিরে যে জল্পনা দানা বেঁধেছিল, ২০২৬-এর শুরুতে সেই গল্পে এল নতুন মোড়। গোয়ায় একসঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন তাঁরা। ছবি সামনে আসতেই মুখ খুললেন তিনি। 

| Jan 06, 2026, 07:04 PM IST
অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড তারকা কার্তিক আরিয়ানের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা থামার নাম নেই। ২০২৬ সালের শুরুতেই তাঁর নতুন ছবি ‘তু মেরি মেইন তেরা মেইন তেরা তু মেরি’-র বক্স অফিসে ব্যর্থতা যখন আলোচনার বিষয়, ঠিক তখনই অভিনেতার গোয়া ছুটি কাটানোর কিছু ছবি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়।   

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

রটে যায়, গ্রিসের তরুণী কারিনা কুবিলিউটের প্রেমে পড়েছেন বলিউডের এই 'চকলেট বয়'। কারিনার বয়স মাত্র ১৮ বছর।   

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

সবকিছুর সূত্রপাত কার্তিকের শেয়ার করা গোয়ার সৈকতের একটি ছবি থেকে। নেটিজেনরা লক্ষ্য করেন, ঠিক একই সময়ে কারিনা কুবিলিউট নামক এক তরুণী (যিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করছেন) একই ধরণের ছবি পোস্ট করেছেন।   

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

রেডিট-এর পাতায় নেটিজেনরা সমুদ্রের কোণ, সমুদ্রতীরে রাখা বিছানা এবং তোয়ালের অবস্থান মিলিয়ে দাবি করেন, কার্তিক ও কারিনা একসাথেই ছুটি কাটাচ্ছেন। এমনকি জল্পনা রটে যে, গুঞ্জন শুরু হতেই কার্তিক নাকি তাঁকে ইনস্টাগ্রামে 'আনফলো' করে দিয়েছেন।  

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর এবার সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানালেন সেই 'রহস্যময়ী' তরুণী। দীক্ষা কানপাল নামক এক ইউজারের শেয়ার করা একটি পোস্টের নিচে কারিনা কুবিলিউট স্পষ্ট ভাষায় কমেন্ট করেছেন, “আমি ওর গার্লফ্রেন্ড নই!!!”   

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

তাঁর এই মন্তব্য নিমেষেই ভাইরাল হয়ে যায়, যা কার্তিককে নিয়ে চলা প্রেমের জল্পনায় আপাতত ইতি টেনেছে।  

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

ব্যক্তিগত জীবনের এই নাটকের মাঝেই কার্তিকের পেশাদার জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে অনুরাগীদের মনে। ২০২৫ সালে অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর অভিনীত রোমান্টিক ড্রামা ‘তু মেরি মেইন তেরা মেইন তেরা তু মেরি’ বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে।   

অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক!

বাস্তব জীবনে তাঁদের পুরোনো রসায়ন সিনেমার পর্দায় দর্শকদের টানতে ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে ফ্লপ ছবি আর অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং— সব মিলিয়ে ২০২৬-এর শুরুটা কার্তিকের জন্য খুব একটা সুখকর হলো না।

