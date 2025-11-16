English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kartik Puja Lucky Zodiacs: শুধু সন্তানলাভই নয়, কার্তিকপুজোয় ঘটে অশেষ ধনলাভ, হাতে আসে বিপুল টাকা, শ্রীবৃদ্ধি হয় সংসারের! কোন কোন রাশির লাভ?

Kartik Puja Lucky Zodiacs 2025: কার্তিকপুজো সূর্যের গতির উপর নির্ভরশীল। সূর্য যখন রাশি পরিবর্তন করে তুলা থেকে বৃশ্চিক রাশিতে যায়, সেই দিন, অর্থাৎ, কার্তিক মাসের শেষ দিন কার্তিকপুজো করা হয়।

| Nov 16, 2025, 04:11 PM IST
দেবসেনাপতি কার্তিক

পুরাণ বলছে, দুর্গা এবং মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্তিক।

সন্তানলাভ

হিন্দুবিশ্বাস যে, কার্তিকের আরাধনায় পুত্রসন্তান লাভ হয়। 

ধনলাভও

তবে, বলা হয়, কার্তিকপুজোয় যেমন সন্তানলাভ হয়, তেমন ধনলাভও ঘটে। সংসারে শ্রীবৃদ্ধি আসে। সম্পত্তিবৃদ্ধি হয়। 

শুভ মঙ্গল

সংসারে কল্যাণ। আয়ে উন্নতি। কার্তিকের আরাধনায় ঘটে বল ও যশ প্রাপ্তিও। জ্যোতিষ বলছে, কার্তিকপুজোয় মঙ্গল গ্রহ তুষ্ট হন, ফলে তিনি সুফল দান করেন।

তুলা থেকে বৃশ্চিকে

সূর্য যখন রাশি পরিবর্তন করে তুলা থেকে বৃশ্চিক রাশিতে যায়, তখন সংক্রান্তি হয়। কার্তিক মাসের শেষ দিন। এদিনই কার্তিকপুজো করা বিধি। এর ফলে বহুরাশির বহুবিধ উন্নতি ঘটে। 

মেষ, বৃষ, কর্কট, কন্যা

কার্তিকের আশীর্বাদে জীবনে নতুন ইনিংস শুরু হতে পারে মেষের, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে বৃষ রাশির, কর্কট পেতে পারে ভাগ্যের সহায়তা, রোগমুক্তি ঘটতে পারে কন্যার।

তুলা, মকর, কুম্ভ, মীন কার্তিকের আশীর্বাদে তুলা রাশির সম্পর্কে শুভপরিবর্তন, মকরের পেশাজগতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, কুম্ভের সৃষ্টিশীলতা জাগবে, মীনের আসবে আধ্যাত্মিকতা।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

