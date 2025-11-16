Kartik Puja Lucky Zodiacs: শুধু সন্তানলাভই নয়, কার্তিকপুজোয় ঘটে অশেষ ধনলাভ, হাতে আসে বিপুল টাকা, শ্রীবৃদ্ধি হয় সংসারের! কোন কোন রাশির লাভ?

Kartik Puja Lucky Zodiacs: শুধু সন্তানলাভই নয়, কার্তিকপুজোয় ঘটে অশেষ ধনলাভ, হাতে আসে বিপুল টাকা, শ্রীবৃদ্ধি হয় সংসারের! কোন কোন রাশির লাভ?
Kartik Puja Lucky Zodiacs 2025: কার্তিকপুজো সূর্যের গতির উপর নির্ভরশীল। সূর্য যখন রাশি পরিবর্তন করে তুলা থেকে বৃশ্চিক রাশিতে যায়, সেই দিন, অর্থাৎ, কার্তিক মাসের শেষ দিন কার্তিকপুজো করা হয়।
তুলা, মকর, কুম্ভ, মীন কার্তিকের আশীর্বাদে তুলা রাশির সম্পর্কে শুভপরিবর্তন, মকরের পেশাজগতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, কুম্ভের সৃষ্টিশীলতা জাগবে, মীনের আসবে আধ্যাত্মিকতা। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
