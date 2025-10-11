Karwa Chauth 2025: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত...
Karwa Chauth in Bollywood 2025: করবা চৌথে বলিউডের তারকাদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ ও ভালোবাসার ছোঁয়া। সুনীতা কাপুরের বাড়িতে এ বছর এক ছাদের নিচে জমায়েত হয়েছিলেন শিল্পা শেট্টি, রভিনা ট্যান্ডন, মৌনি রায়, মাহীপ কাপুর, মীরা রাজপুতসহ আরও অনেকে। প্রত্যেকেই পালন করেছেন এই দিনটি নিজের জীবনসঙ্গীর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায়। চমকপ্রদ পোশাক, ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি আর নিখাদ ভালোবাসায় ভরপুর এই রাতটি যেন রূপকথার মতো সাজিয়ে তুলেছিল বলিউডের তারকাদের জীবনকে।
শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা
রাকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভগনানি
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস
কৃতি খারবন্দা ও পুলকিত সম্রাট
মৌনি রায় ও সুরজ নাম্বিয়ার
আলেখা আদবানি ও আদার জৈন
মাহীপ কাপুর ও সঞ্জয় কাপুর
মীরা রাজপুত
