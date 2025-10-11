English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Karwa Chauth 2025: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত...

Karwa Chauth in Bollywood 2025: করবা চৌথে বলিউডের তারকাদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ ও ভালোবাসার ছোঁয়া। সুনীতা কাপুরের বাড়িতে এ বছর এক ছাদের নিচে জমায়েত হয়েছিলেন শিল্পা শেট্টি, রভিনা ট্যান্ডন, মৌনি রায়, মাহীপ কাপুর, মীরা রাজপুতসহ আরও অনেকে। প্রত্যেকেই পালন করেছেন এই দিনটি নিজের জীবনসঙ্গীর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায়। চমকপ্রদ পোশাক, ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি আর নিখাদ ভালোবাসায় ভরপুর এই রাতটি যেন রূপকথার মতো সাজিয়ে তুলেছিল বলিউডের তারকাদের জীবনকে। 

| Oct 11, 2025, 03:24 PM IST
1/13

রবীনা ট্যান্ডন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেছিলেন রবীনা ট্যান্ডন সুনীতা কাপুরের বাড়িতে। 

2/13

শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা

শিল্পা শেট্টি তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার জন্য উপবাস রেখে হাজির হন সুনীতা কাপুরের বাড়িতে। বন্ধুদের সঙ্গে উদযাপন করেন দিনের বিশেষ মুহূর্ত।

3/13

পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা

পরিণীতি চোপড়া করবা চৌথ পালন করলেন স্বামী রাঘব চাড্ডার জন্য।

4/13

রাকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভগনানি

রাকুল প্রীত সিং স্বামী জ্যাকি ভগনানির সঙ্গে উদযাপন করলেন তাঁদের করবা চৌথ।

5/13

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস

লস অ্যাঞ্জেলেসে থেকেও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া পালন করেন করবা চৌথ। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

6/13

কৃতি খারবন্দা ও পুলকিত সম্রাট

কৃতি খারবন্দা স্বামী পুলকিত সম্রাটের দীর্ঘায়ুর কামনায় পালন করলেন করবা চৌথ।

7/13

মৌনি রায় ও সুরজ নাম্বিয়ার

মৌনি রায় তাঁর স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারের জন্য পালন করলেন করবা চৌথ সুনীতা কাপুরের গেট-টুগেদারে।   

8/13

আলেখা আদবানি ও আদার জৈন

নববিবাহিত আদার জৈন ও আলেখা আদবানি একসঙ্গে উদযাপন করলেন তাঁদের প্রথম করবা চৌথ।

9/13

চাঙ্কি পান্ডে ও ভাবনা পান্ডে

সুনীতা কাপুরের করবা চৌথ পার্টিতে হাজির ছিলেন চাঙ্কি-ভাভনা দম্পতি। 

10/13

মাহীপ কাপুর ও সঞ্জয় কাপুর

করবা চৌথ মানেই কাপুর পরিবারের উৎসব। মাহীপ কাপুর ঐতিহ্যবাহী লাল পোশাকে স্বামী সঞ্জয় কাপুরের জন্য উপবাস রেখে সুনীতার আয়োজনে অংশ নেন। 

11/13

মীরা রাজপুত

মীরা রাজপুত করবা চৌথের দিনে বেছে নেন লাল শাড়ি। সুনীতা কাপুরের বাড়ির পার্টিতে তাঁর উপস্থিতি ছিল অনবদ্য। 

12/13

সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল

সোনাক্ষী সিনহা ও স্বামী জাহির ইকবাল একসঙ্গে পালন করলেন করবা চৌথ। 

13/13

বিক্রান্ত ম্যাসি ও শীতল ঠাকুর

ভালোবাসা ও ভক্তিতে ভরা বিক্রান্ত-শীতলের করবা চৌথের মুহূর্ত। 

