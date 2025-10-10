Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...

Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...
Gold Price reduction: আজ করওয়া চৌথের দিনে সোনার দামে (Gold Price Today) বড়সড় পতন (Gold Price reduction) দেখা গেছে। বিগত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত বাড়ার পর ১০ অক্টোবর ২০২৫-এ সোনার দামে প্রথমবার লাগাম টানা হল। ২৪ ক্যারেট সোনার দামে (24 Carat Gold Prices) প্রায় ১,৮৬০ টাকা পতন হয়েছে, অন্যদিকে ২২ ক্যারেট সোনা (22 Carat Gold Prices) ১,৭০০ টাকা সস্তা হয়েছে। আপনিও যদি আজ আপনার স্ত্রীর জন্য সোনা কেনার কথা ভাবেন, তাহলে প্রথমে জেনে নিন আপনার শহরে সোনা ও রুপোর দাম (Gold-Silver Rates In India) কত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করওয়া চৌথের দিনে সোনার দামে পতন ক্রেতাদের জন্য একটি স্বস্তির খবর। আপনি যদি দিওয়ালি বা ধনতেরাসের আগে সোনা কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি ভাল সুযোগ হতে পারে, কারণ আগামী দিনে বিশ্ব বাজার এবং ফেড রেট কমানোর সম্ভাবনার কারণে সোনার দাম আবার বাড়তে পারে।