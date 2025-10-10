English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Price Today: করওয়া চৌথে অবশেষে কমল সোনার দাম! বিরাট স্বস্তি মধ্যবিত্তের...জেনে নিন বড় আপডেট...

Gold Price reduction: আজ করওয়া চৌথের দিনে সোনার দামে (Gold Price Today) বড়সড় পতন (Gold Price reduction) দেখা গেছে। বিগত ৬ দিন ধরে ক্রমাগত বাড়ার পর ১০ অক্টোবর ২০২৫-এ সোনার দামে প্রথমবার লাগাম টানা হল। ২৪ ক্যারেট সোনার দামে (24 Carat Gold Prices) প্রায় ১,৮৬০ টাকা পতন হয়েছে, অন্যদিকে ২২ ক্যারেট সোনা (22 Carat Gold Prices) ১,৭০০ টাকা সস্তা হয়েছে। আপনিও যদি আজ আপনার স্ত্রীর জন্য সোনা কেনার কথা ভাবেন, তাহলে প্রথমে জেনে নিন আপনার শহরে সোনা ও রুপোর দাম (Gold-Silver Rates In India) কত।

| Oct 10, 2025, 02:36 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করওয়া চৌথের দিনে সোনার দামে পতন ক্রেতাদের জন্য একটি স্বস্তির খবর। আপনি যদি দিওয়ালি বা ধনতেরাসের আগে সোনা কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি ভাল সুযোগ হতে পারে, কারণ আগামী দিনে বিশ্ব বাজার এবং ফেড রেট কমানোর সম্ভাবনার কারণে সোনার দাম আবার বাড়তে পারে।

 

1/11

দেশে ২৪ ক্যারেট এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম

এই বছর এখনও পর্যন্ত সোনার দামে ৫১ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে। তাই করওয়া চৌথের মতো অনুষ্ঠানে সোনা বা রুপো উপহার দেওয়ার আগে দাম জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

2/11

সোনার দাম কমল

আজ ১০ই অক্টোবর, ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম হয়েছে ₹১,২২,২৯০, যা গতকালের তুলনায় ১,৮৬০ টাকা কম। অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ₹১,১২,১০০, যেখানে ১,৭০০ টাকা পতন নথিভুক্ত করা হয়েছে।

3/11

দিল্লি:

২৪ ক্যারেট সোনা ₹১,২২,৪৪০ প্রতি ১০ গ্রাম, এবং ২২ ক্যারেট ₹১,১২,২০০ প্রতি ১০ গ্রাম।

4/11

মুম্বাই:

 ২৪ ক্যারেট সোনা ₹১,২২,২৯০ প্রতি ১০ গ্রাম, ২২ ক্যারেট ₹১,১২,১০০ প্রতি ১০ গ্রাম।

5/11

চেন্নাই:

 ২৪ ক্যারেট সোনা ₹১,২২,৮৪০ প্রতি ১০ গ্রাম, ২২ ক্যারেট ₹১,১২,৬০০ প্রতি ১০ গ্রাম।

6/11

বেঙ্গালুরু:

 ২৪ ক্যারেট সোনা ₹১,২২,২৯০ প্রতি ১০ গ্রাম, ২২ ক্যারেট ₹১,১২,১০০ প্রতি ১০ গ্রাম।  

7/11

হায়দ্রাবাদ:

২৪ ক্যারেট সোনা ₹১,২২,২৯০ প্রতি ১০ গ্রাম, ২২ ক্যারেট ₹১,১২,১০০ প্রতি ১০ গ্রাম।  

8/11

রুপোর দাম নতুন রেকর্ড গড়ল (Silver Rate Today)

সোনার তুলনায় আজ রুপোর দাম বেড়েছে। রুপোর দাম ৩,০০০ টাকা বেড়ে প্রতি কেজি ₹১,৭০,০০০ হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সর্বকালের সর্বোচ্চ। ১০০ গ্রাম রুপো ₹১৭,০০০ এবং ১০ গ্রাম রুপো ₹১,৭০০ দরে পাওয়া যাচ্ছে।

9/11

MCX-এ সোনা-রুপোর ওঠানামা

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) শুক্রবার সকালে (১০ অক্টোবর) সোনা এবং রুপো উভয় ক্ষেত্রেই সামান্য পতন দেখা গেছে। সকাল ১০টায় MCX-এ গোল্ড ডিসেম্বর ফিউচার্স ০.০৮% কমে ₹১,২০,৪০১ প্রতি ১০ গ্রামে লেনদেন করছিল, অন্যদিকে MCX-এ সিলভার ডিসেম্বর ফিউচার্স ০.৫৬% পতনের সাথে ₹১,৪৫,৫০০ প্রতি কেজিতে লেনদেন করছিল।  

10/11

সোনার দাম কমল

এর আগে, সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,২৩,৬৭৭ এবং রুপো প্রতি কেজিতে ₹১,৫৩,৩৮৮-এর নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল।  

11/11

সোনার দাম কমার কারণ

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা হ্রাস এবং ইজরায়েল-হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তির পর, বিনিয়োগকারীরা 'সেফ হেভেন অ্যাসেট' অর্থাৎ সোনা থেকে মুনাফা তুলতে শুরু করেছেন। এই কারণেই সোনার দামে পতন নথিভুক্ত করা হয়েছে। তবে, মার্কিন ডলার দুর্বল থাকায় সোনার দামে বড়সড় পতন হয়নি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন...

LPG Price Slashed Fact Check: দিওয়ালিতে দুর্দান্ত চমক! প্রধানমন্ত্রীর উপহার, LPG সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা কমছে? জেনে নিন... 16
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয় ভালো হবে কন্যার, অতিরিক্ত উত্তেজিত হবেন না বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয় ভালো হবে কন্যার, অতিরিক্ত উত্তেজিত হবেন না বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয় ভালো হবে কন্যার, অতিরিক্ত উত্তেজিত হবেন না বৃশ্চিক... 12
Messi in Kolkata: শীতের কলকাতা জমজমাট! মেসি আসছেনই, সঙ্গে.... বিরাট চমক...

Messi in Kolkata: শীতের কলকাতা জমজমাট! মেসি আসছেনই, সঙ্গে.... বিরাট চমক...

Messi in Kolkata: শীতের কলকাতা জমজমাট! মেসি আসছেনই, সঙ্গে.... বিরাট চমক... 6
Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন...

Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন...

Singer Robin in Zubeen Garg Death Probe: ‘শীঘ্রই জানা যাবে, দুর্ঘটনা নাকি খুন’, বড় প্রমাণ নিয়ে SIT-র কাছে হাজির জ়ুবিনের বন্ধু রবিন... 10