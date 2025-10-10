Karwa Chauth 2025: ভালোবাসার উপবাস - জানুন করবা চৌথের রীতি, কাহিনি ও তাৎপর্য...
Karwa Chauth 2025: করবা চৌথ হলো এক বিশেষ হিন্দু উৎসব যেখানে বিবাহিত নারীরা স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সুখের কামনায় উপবাস পালন করেন। সূর্যোদয় থেকে চন্দ্রদর্শন পর্যন্ত নির্জলা উপবাসের মাধ্যমে নারীরা ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ভক্তির এক অনন্য প্রতীক তৈরি করেন। এই উৎসবের শিকড় প্রাচীন কাহিনি, আচার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত।
১: করবা চৌথ কে পালন করেন ও কেন?
২: করবা ও চৌথের অর্থ ও তাৎপর্য
৩: রানি বিরাবতীর কাহিনি
৪: কেন গণেশজি পূজিত হন আজকের দিনে?
৫: কেন চৌথ মাতা পূজিতা হন?
৬: বিবাহিত নারীদের উপবাসের নিয়ম
৭: সারগি কী এবং কখন খাওয়া হয়?
৮: নির্জলা উপবাস
৯: পূজা ও শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)
১০: কীভাবে উপবাস ভাঙা হয়?
১১: উপবাসের পর হালকা আহার ও জলগ্রহণ
১২: কোথায় পালিত হয় করবা চৌথ?
