Karwa Chauth 2025: ভালোবাসার উপবাস - জানুন করবা চৌথের রীতি, কাহিনি ও তাৎপর্য...

Karwa Chauth 2025: করবা চৌথ হলো এক বিশেষ হিন্দু উৎসব যেখানে বিবাহিত নারীরা স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সুখের কামনায় উপবাস পালন করেন। সূর্যোদয় থেকে চন্দ্রদর্শন পর্যন্ত নির্জলা উপবাসের মাধ্যমে নারীরা ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ভক্তির এক অনন্য প্রতীক তৈরি করেন। এই উৎসবের শিকড় প্রাচীন কাহিনি, আচার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত।

| Oct 10, 2025, 03:35 PM IST
1/12

১: করবা চৌথ কে পালন করেন ও কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করবা চৌথ মূলত উত্তর ভারতের বিবাহিত হিন্দু নারীরা পালন করেন। এই দিনে তারা স্বামীর দীর্ঘ জীবন, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য উপবাস থাকেন। এটি দাম্পত্য ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের প্রতীক। 

2/12

২: করবা ও চৌথের অর্থ ও তাৎপর্য

‘করবা’ মানে হলো মাটির পাত্র, যা জীবনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির প্রতীক। ‘চৌথ’ অর্থাত্‍ চাঁদের চতুর্থী তিথি। একত্রে ‘করবা চৌথ’ মানে হলো সেই পূণ্যদিন, যখন নারীরা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন স্বামীর কল্যাণের জন্য।

3/12

৩: রানি বিরাবতীর কাহিনি

রানি বিরাবতী করবা চৌথে উপবাস রেখেছিলেন। ভাইদের ভুলে চাঁদের প্রতিফলন দেখিয়ে তাকে আগেই উপবাস ভাঙতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। পরে তার কঠোর তপস্যায় দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে স্বামীকে পুনর্জীবন দেন। তখন থেকেই এই উৎসবের প্রচলন।

4/12

৪: কেন গণেশজি পূজিত হন আজকের দিনে?

গণেশজি হলেন শুভ সূচনার দেবতা। করবা চৌথের দিনে তাঁকে পুজো করা হয় যেন উপবাস, প্রার্থনা ও আচার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং সংসারে মঙ্গল ও সমৃদ্ধি আসে।

5/12

৫: কেন চৌথ মাতা পূজিতা হন?

চৌথ মাতা হলেন উপবাসের দেবী, যিনি নারীদের আশীর্বাদ করেন ধৈর্য, প্রেম ও পারিবারিক সুখে। তিনি করবা চৌথের মূল আরাধ্য দেবী হিসেবে পূজিতা হন।

6/12

৬: বিবাহিত নারীদের উপবাসের নিয়ম

নারীরা সূর্যোদয় থেকে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত জল ও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তারা নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে উপবাস পালন করেন এবং পরিবারের শান্তি ও স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন।

7/12

৭: সারগি কী এবং কখন খাওয়া হয়?

সারগি হল শাশুড়ির দেওয়া প্রাতঃকালের উপহার ও খাদ্য, যা ভোরে খাওয়া হয় উপবাস শুরুর আগে। এতে থাকে ফল, মিষ্টি, কাজু-বাদাম, এবং দুধ, ডাবের জল বা জুস। এটি নারীদের শক্তি ও আশীর্বাদের প্রতীক।

8/12

৮: নির্জলা উপবাস

এই দিনে নারীরা এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেন না, তাই এটিকে ‘নির্জলা উপবাস’ বলা হয়। এটি বিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণের এক কঠিন পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত।

9/12

৯: পূজা ও শৃঙ্গার (সাজসজ্জা)

সন্ধ্যায় নারীরা মূলত লাল রঙের শাড়ি, চুড়ি, টিপ, সিঁদুর, মেহেন্দি পরিধান করেন। গণেশজি ও চৌথ মাতার পূজা করা হয়, তারপর করবা বা মাটির পাত্রে জল ভরে প্রার্থনা করা হয় চন্দ্রদর্শনের আগে।

10/12

১০: কীভাবে উপবাস ভাঙা হয়?

চাঁদ ওঠার পর নারীরা চাঁদের আরতি করেন, জল নিবেদন করেন এবং স্বামীর মুখ দেখেন এক চালনির সাহায্যে। তারপর স্বামী নিজ হাতে প্রথম জল বা খাবার খাওয়ান নিজের স্ত্রীকে।

11/12

১১: উপবাসের পর হালকা আহার ও জলগ্রহণ

উপবাসের পর ধীরে ধীরে জল পান করতে হয় এবং হালকা খাবার যেমন ফল, দুধ বা খিচুড়ি খেতে হয় যাতে শরীর পুনরায় শক্তি পায়।

12/12

১২: কোথায় পালিত হয় করবা চৌথ?

করবা চৌথ প্রধানত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে পালিত হয়। এখন শহুরে নারীরাও দেশজুড়ে ভালোবাসা ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে এটি পালন করেন।

