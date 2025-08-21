Kaushiki Amavasya 2025: কবে কৌশিকী অমাবস্যা? কখন পড়ছে তিথি? নিশিপালন কবে? জানুন কৌশিকীর আশ্চর্য মহিমা...
Kaushiki Amavasya 2025 Date and Time: মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, মহিষাসুরের অত্যাচারে যখন দেবতারা অতিষ্ট, তখন দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। কিন্তু পরে শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতারা ফের অতিষ্ঠ হলে সকলে পার্বতীর স্মরণাপন্ন হলেন। তখন দেবতাদের রক্ষা করতে মহামায়া এক দেবীমূর্তির জন্ম দেন। তিনিই তারা।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে, এবার কৌশিকী অমাবস্যার তিথি পড়ছে ভাদ্র মাসের ৫ তারিখে। সেদিন শুক্রবার। ২২ অগাস্ট। এদিন থেকেই শুরু কৌশিকী অমাবস্যা। তিথি শুরু হবে বেলা ১১ টা ৫৮ মিনিট থেকে। সেই হিসেবে শুক্রবারই অমাবস্যার নিশিপালন। অমাবস্যা তিথি শেষ হবে, পরদিন ৬ ভাদ্র, শনিবার ২৩ অগস্ট। সেদিন সকাল ১১ টা ৩৭ মিনিটে অমাবস্যা ছাড়ছে।
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতেও ৫ ভাদ্র, শুক্রবার ২২ অগাস্টই অমাবস্যা তিথির শুরু। তিথি পড়ছে এদিন বেলা ১১ টা ৫৪ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে। শুক্রবারই অমাবস্যার নিশিপালন। পরদিন ৬ ভাদ্র শনিবার ২৩ অগস্ট তিথি শেষ হচ্ছে। বেলা ১২ টা ২২ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে পর্যন্ত সেদিন থাকছে অমাবস্যা। বেশির ভাগ মানুষ গুপ্তপ্রেস মতই মেনে চলেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
