/কৌশিকী অমাবস্যা কবে, ১০ না, ১১ সেপ্টেম্বর? এই অমাবস্যার রহস্য-তাৎপর্য, অলৌকিকতা জানেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, মহিষাসুরের অত্যাচারে যখন দেবতারা অতিষ্ঠ ছিলেন, তখন দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। কিন্তু পরে শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতারা ফের অতিষ্ঠ হন।
সারস্বতমহলের দাবি-- মা তারা বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী। হিন্দুরা এই তারাদেবীকে দশমহাবিদ্যায় স্থান দিয়ে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সেই হিসেবে তারা হিন্দু দেবী নন, তিনি বৌদ্ধ দেবী।
তা সে যাই হোক, আবহমান কাল ধরে ভক্তেরা ভক্তিবিনম্র চিত্তে পালন করে আসছেন এই কৌশিকী অমাবস্যা।
এবার কবে কৌশিকী অমাবস্যা? ১০ না ১১ সেপ্টেম্বর? আসলে অমাবস্যা ১১ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত থাকায় অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে, কৌশিকী অমাবস্যা ১০ সেপ্টেম্বর না হয়ে বুঝি ১১ সেপ্টেম্বর। পঞ্জিকা অনুযায়ী অবশ্য, অমাবস্যা ১০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে শুরু হলেও এর বিশেষ রাত্রিতিথি শুরু হচ্ছে ১০ সেপ্টেম্বরেই। সেই কারণে তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যার প্রধান পুজো ও রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবারেই পালিত হবে।
এর অর্থ, আগামীকালই কৌশিকী অমাবস্যা। সকাল ১০টা ১১ মিনিট থেকে তিথি শুরু হবে। অমাবস্যার আগের সন্ধ্যায় তারাপীঠে হবে সন্ধ্যারতি। শোনা যায়, এই তিথিতেই কৌশিকী রূপে মা তারা শুম্ভ-নিশুম্ভকে দমন করেছিলেন। তন্ত্রমতে, কৌশিকী অমাবস্যার রাতকে 'তারা রাত্রি' বলা হয়।
আসলে কৌশিকী অমাবস্যার নাম উঠলেই বাঙালির মনে আসে বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী শক্তিপীঠ তারাপীঠের কথাই। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, অমাবস্যার এই রাতে মা তারার আরাধনা করলে ভয়, সংকট থেকে মুক্তি মেলে।
কৌশিকী অমাবস্যার রাতে তারাপীঠ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ পুজো, আরতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মা তারার দর্শনের জন্য সেখানে ভিড় করেন। রাতভর চলতে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম।
একদিন দৈত্যপীড়িত দেবতারা কৈলাসে শিবের কাছে এসে তাঁদের উপর অসুরদের অত্যাচারের বিহিত চাইলেন। ক্ষুব্ধ শিব দেবতাদের রক্ষার মানসে দেবতাদের সামনেই পার্বতীকে ডেকে বললেন, 'কালিকা, তুমি ওঁদের উদ্ধার করো।' এদিকে সব দেবতার সামনে তাঁকে 'কালী' বলে ডাকায় পার্বতী বেশ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলেন। তিনি তাঁর গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তখন মানস সরোবরের ধারে কঠিন তপস্যায় বসলেন। তপস্যার শেষে মানস সরোবরের জলে স্নান করলেন তিনি। স্নানের পরে তাঁর ত্বকের সব কালো-কোষ পরিত্যাগ করে পূর্ণিমাচাঁদের মতো গাত্রবর্ণ ধারণ করলেন তিনি। ওদিকে তাঁর পরিত্যাগ করা ওই কালো কোষগুলি থেকেই অপূর্ব সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা এক দেবীর সৃষ্টি হল। সেই দেবীই কৌশিকী।