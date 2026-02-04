English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন?

Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন?

Kolkata Metro:  দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন। স্টেশনটি ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন দিয়ে রেক রিভার্স করার অনুমোদন দিল কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)। মেট্রোর দাবি, এর ফলে প্রতিদিনের দেরি ও ধীরগতির সমস্যা অনেকটাই কমবে।  

| Feb 04, 2026, 06:21 PM IST

অয়ন ঘোষাল: বর্তমানে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হলেও, সেখানে লাইনের ত্রুটি মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে। এতদিন ডাউন লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করত। এরপর যাত্রী নামিয়ে রেক খালি করে কবি সুভাষ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হতো এবং একই লাইন ব্যবহার করে ফের আপ লাইনে শহিদ ক্ষুদিরামের দিকে রেক ফিরিয়ে আনা হতো। কারণ কবি সুভাষ স্টেশনের রিভার্স লাইনে বড়সড় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। অবশেষে সেই ত্রুটি মেরামত হওয়ায় এখন কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে গিয়ে রেক সরাসরি রিভার্স করে আপ লাইনে ফিরতে পারবে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি বন্ধ হবে এবং গতি স্বাভাবিক হবে বলে জানানো হয়েছে মেট্রো রেলের তরফে।

1/15

পাশাপাশি অরেঞ্জ লাইনের কাজ নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা। 

2/15

কারণ ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতি রাতে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টার জন্য রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে অন্ততঃ ৬ রাত কাজ করতে হবে। 

3/15

মাধ্যমিক চলছে। ১২ তারিখ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শুরু। ফলে পুলিশের যুক্তি এখন অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। 

4/15

জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানান চিংড়ি ঘাটা মেট্রো নিয়ে এখনও পুলিশের কোনো ইতিবাচক উত্তর পাইনি। উত্তর পেলেই কাজ শুরু হবে।

5/15

আশা রাখি ইতিবাচক উত্তর পাবো এবং সময়মতো অরেঞ্জ লাইনের সম্পূর্ণ যাত্রাপথ চালু করা সম্ভব হবে।  

6/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

আগামী ৪ বছরের মধ্যে ব্লু লাইন মেট্রোর ১৫ টি ভূগর্ভস্থ স্টেশন লাগোয়া টানেলে বসানো হচ্ছে বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম।   

7/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

ব্লু লাইনে পরিষেবা একটি দিনের জন্যেও বন্ধ না করে প্রতি রাতে ধাপে ধাপে   

8/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

টানেলের ভিতরে নিরন্তর ফ্রেশ হাওয়া সরবরাহের ব্যবস্থা বা সিস্টেম বসানো হবে।   

9/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

এই সিস্টেম মেট্রোর পুরোনো সিস্টেমের মতো জলের ওপর নির্ভরশীল নয়।   

10/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

ব্লু লাইনের ১৫ টি স্টেশনের মধ্যবর্তী টানেলের মধ্যে ফ্রেশ এয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেম বসছে   

11/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

শিনরিও সুবিধা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই ব্যবস্থা চালুর প্রকল্পের সূচনা হল আজ থেকে।   

12/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

এই সিস্টেম একটি স্টেশনের দুদিকের প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষে ইন্সটল হবে।   

13/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

দুটি কাছাকাছি স্টেশন দুদিক থেকে ক্রমাগত এয়ার ভেন্টিলেশনের কাজ করতে থাকবে।   

14/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র আজ এর সূচনা করেন। 

15/15

বিশ্বমানের হাইটেক টানেল ভেন্টিলেশন সিস্টেম

আপ গ্রেডেশন অফ স্টেট অফ দ্যা আর্ট ভেন্টিলেশন সিস্টেমের মোট খরচ ৫৮৫ কোটি। ৪ বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা।  

