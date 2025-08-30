Vastu Tips For Prosperity: বাড়িতে রাখুন এই ৫ জিনিস, বাস্তুশাস্ত্র মতে টাকার অভাব হবে না কখনও
Vastu Tips: বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী কিছুকিছু মূর্তি, প্রতিমা বা প্রতীক রয়েছে যা লক্ষ্মীকে আটকে রাখে। এমনই ৫টি জিনিসের হদিস দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র
সমৃদ্ধির জন্য কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র
পিরামিড
কচ্ছপ
পেঁচা
কামধেনু
হাতির মূর্তি
বাস্তুশাস্ত্রে হাতিকে শক্তি, সমৃদ্ধি, সম্পদ ও খ্যাতির প্রতীক বলে মনে করা হয়। আর্থিক সমৃদ্ধি বজায় রাখতে বাড়িতে পিতল বা রুপোর হাতিমূর্তি রাখা যেতে পারে। এতে আয়ের রাস্তা খোলে, পরিবারে শান্তি বজায় রাখে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
