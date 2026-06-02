/Monsoon Postponed: এখনই আসছে না, বর্ষা নিয়ে আগের সব পূর্বাভাস ভুল! বিরাট আপডেট মৌসম ভবনের

Kerala Monsoon postponed again: কিছুটা প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি হলেও, বর্ষা ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। বর্ষা আসতে এখনও দেরি। কবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ষা নিয়ে দুঃসংবাদ! আগের সব পূর্বাভাস ভুল! বিরাট আপডেট মৌসম ভবেনর।
ফের পিছিয়ে গিয়েছে কেরালায় বর্ষার আগমন। আইএমডি প্রাথমিকভাবে পূর্বাভাস দিয়েছিল যে, ২৬ মে নাগাদ কেরালায় বর্ষা আসবে।
কেরালার কিছু অংশে ইতিমধ্যে কিছুটা প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিও হয়েছে, কিন্তু বর্ষা ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি।
মৌসম ভবন জানিয়েছে, বর্ষার জন্য আরও খানিকটা অপেক্ষাই করতে হবে। ৫-৬ জুনের পরই একমাত্র শক্তিশালী মৌসুমী বায়ু আসতে পারে।
কারণ, দক্ষিণ ভারতের উপর পূর্বাঞ্চলীয় বায়ু শক্তিশালী থাকায় পশ্চিম দিক থেকে আসা আর্দ্র বায়ু এখনও সেভাবে ঢুকতে পারেনি।
ফলে যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে আসা আর্দ্র বায়ু পুরোপুরি জায়গা করে নিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কেরালায় প্রাক-বর্ষা দুর্বল থাকবে।
ফলে তা মৌসুমী বায়ু ঢোকার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারবে না। পর্যাপ্ত মেঘের আচ্ছাদন তৈরি হবে না।
এখন কেরালায় বৃষ্টি হলেও পশ্চিমা বায়ু আশানুরূপ হচ্ছে না। কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মৌসুমী বায়ুকে দুর্বল করে রেখেছে।