Ketu Transit Effects: কালান্তক কেতুর গোচরে জীবনে অচিরেই অভিশাপ নেমে আসছে যে রাশির জাতকদের জীবনে

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 25, 2026, 07:44 PM IST|Updated: May 25, 2026, 07:44 PM IST
Ketu Transit in Magha Nakshatra 2026 Effects: মঘা নক্ষত্রে ঢুকবেন কেতু। মে মাসের শেষে এর তৃতীয় পর্ব। ৩০ মে। এর জেরে খুবই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তিন রাশির উপর। এঁদের স্ট্রেস বাড়বে, আর্থিক সংকট দেখা দেবে, রিলেশনশিপে সংকট ঘনাবে। অন্তত ২ অগস্ট পর্যন্ত এঁদের সাবধানে থাকতে হবে।
ভয়ংকর কেতু

জ্যোতিষে কেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রহ হিসেবে বিবেচিত। তবে কেতু কিন্তু ভয়ংকর গ্রহ। জ্যোতিষে অবশ্য কেতু আধ্যাত্মিকতা, মুক্তি, ত্যাগ, ও জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। 

৩০ মে

কেতুর যখন বিচরণ করেন, তখন এর প্রভাব পড়ে ১২টি রাশির উপরই। অচিরেই কেতুর গতির বদল হবে। আর মাত্র ৪ দিন পরে, ৩০ মে।

সংকটে

৩০ মে কেতু মঘা নক্ষত্রের তৃতীয় দশায় ঢুকবেন। তাঁর এই গোচর বেশ কয়েকটি রাশির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে চলেছে। কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকা খুবই সংকটে পড়তে চলেছেন। 

২ অগস্ট পর্যন্ত সতর্ক

কারা কারা? জানা গিয়েছে, কেতুর এই মঘা নক্ষত্রে গোচরের জেরে মিথুন, কন্যা ও মীন রাশির জাতক জাতিকারা নানা রকম সংকটে পড়বেন। এঁদের অন্তত ২ অগস্ট পর্যন্ত খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

মিথুন, Gemini

মিথুন রাশির পক্ষে কেতুর এই গোচর খুবই চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এঁদের স্ট্রেস বাড়বে। এই সময়ে লং-জার্নি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। রোমান্সে ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। পুরনো কোনও ইস্যুতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ বিসম্বাদ হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কন্য়া, Virgo

কন্যারা এসময়ে আর্থিক সংকটে পড়ে যেতে পারেন। এঁদের এই সময়ে একটু উপার্জনের জন্য বিপুল পরিশ্রম করতে হবে। নতুন লোকজনের সঙ্গে এই সময়টায় বিশেষ মেলামেশার দরকার নেই। কাজের ক্ষেত্রে চাপ বাড়তে পারে। যাঁরা কলাশিল্পের চর্চা, মিডিয়া এবং সৃজনশীল জগতের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের একটু সতর্ক থাকতে হবে।

মীন, Pisces

মীন রাশির বিজনেসে বিপুল বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। নতুন কাজ বা বিজনেস শুরু না করাই ভালো এই সময়টায়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা বাড়তে পারে। তা বাড়াতে পারে উদ্বেগও।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

