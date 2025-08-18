Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...

Voter card updation: যদি আপনি আপনার ভারতীয় ভোটার আইডি কার্ডের তথ্য আপডেট করতে চান, তাহলে নির্বাচন কমিশনের ডিজিটাল প্রক্রিয়া আপনার কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এখানে অনলাইনে এবং অফলাইনে ভোটার আইডি কার্ডের তথ্য সংশোধনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেওয়া হলো।

| Aug 18, 2025, 09:47 PM IST
NVSP পোর্টালে যান

প্রথমে, ভারতের জাতীয় ভোটার পরিষেবা পোর্টাল (NVSP) - https://www.nvsp.in/-এ যান।

ফর্ম ৮ (Form 8) নির্বাচন করুন

ওয়েবসাইটে লগইন করার পরে, আপনাকে 'ফর্ম ৮' (Form 8) পূরণ করতে হবে, যা ভোটার তালিকায় তথ্য সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

3. প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন

এই ফর্মে আপনার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, এবং ভোটার আইডিতে যে তথ্য আপনি পরিবর্তন করতে চান তা সঠিকভাবে পূরণ করুন।

৪. সংশ্লিষ্ট নথি আপলোড করুন

 আপনার আবেদনকে সমর্থন করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি আপলোড করতে হবে। যেমন: - ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য: নতুন ঠিকানার প্রমাণপত্র (যেমন, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, রেশন কার্ড, ইত্যাদি)। - নাম বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তনের জন্য: জন্ম সনদ, পাসপোর্ট, বা অন্য কোনো সরকারি পরিচয়পত্র।

৫. আবেদন জমা দিন

সমস্ত তথ্য এবং নথি আপলোড করার পরে, ফর্মটি জমা দিন। আপনি একটি রেফারেন্স আইডি পাবেন, যা দিয়ে আপনি আপনার আবেদনের স্থিতি ট্র্যাক করতে পারবেন।  

অফলাইনে ভোটার আইডি আপডেট করার পদ্ধতি

১. ফর্ম ৮ সংগ্রহ করুন: আপনার এলাকার নির্বাচন অফিসে বা নির্দিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-এর কাছ থেকে ফর্ম ৮ সংগ্রহ করুন। ২. ম্যানুয়ালি পূরণ করুন: ফর্মটি সঠিকভাবে হাতে পূরণ করুন এবং যে তথ্যগুলো পরিবর্তন করতে চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ৩. নথি সংযুক্ত করুন: আপনার আবেদন সমর্থনকারী প্রয়োজনীয় নথির ফটোকপি (যেমন, ঠিকানার প্রমাণ, পরিচয়পত্র) ফর্মের সাথে যুক্ত করুন। ৪. আবেদন জমা দিন: পূরণ করা ফর্মটি এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় নথিগুলি আপনার এলাকার বুথ লেভেল অফিসার (BLO) বা নির্বাচন অফিসে জমা দিন।

নথি যাচাইকরণ

 আপনার আবেদন জমা দেওয়ার পর, নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা আপনার দেওয়া তথ্য এবং নথি যাচাই করবেন।

ফিল্ড ভেরিফিকেশন

কিছু ক্ষেত্রে, আপনার দেওয়া নতুন ঠিকানা যাচাই করার জন্য ফিল্ড ভেরিফিকেশন (সরেজমিনে তদন্ত) করা হতে পারে।

আপডেট নিশ্চিতকরণ

 প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে, আপনার ভোটার আইডি কার্ডে নতুন তথ্য আপডেট হবে। আপনি নতুন ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই সহজ পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে আপনি আপনার ভোটার আইডি কার্ডের তথ্য সহজে আপডেট করতে পারবেন।

