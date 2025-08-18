Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...

Voter Card Updation Process on SIR issue: চারদিকে SIR বিতর্ক! এর মধ্যেই জেনে নিন আপনাকে পরিচয়পত্রের জন্য কী করতে হবে ...
Voter card updation: যদি আপনি আপনার ভারতীয় ভোটার আইডি কার্ডের তথ্য আপডেট করতে চান, তাহলে নির্বাচন কমিশনের ডিজিটাল প্রক্রিয়া আপনার কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এখানে অনলাইনে এবং অফলাইনে ভোটার আইডি কার্ডের তথ্য সংশোধনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দেওয়া হলো।
NVSP পোর্টালে যান
ফর্ম ৮ (Form 8) নির্বাচন করুন
3. প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন
৪. সংশ্লিষ্ট নথি আপলোড করুন
৫. আবেদন জমা দিন
অফলাইনে ভোটার আইডি আপডেট করার পদ্ধতি
১. ফর্ম ৮ সংগ্রহ করুন: আপনার এলাকার নির্বাচন অফিসে বা নির্দিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-এর কাছ থেকে ফর্ম ৮ সংগ্রহ করুন। ২. ম্যানুয়ালি পূরণ করুন: ফর্মটি সঠিকভাবে হাতে পূরণ করুন এবং যে তথ্যগুলো পরিবর্তন করতে চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন। ৩. নথি সংযুক্ত করুন: আপনার আবেদন সমর্থনকারী প্রয়োজনীয় নথির ফটোকপি (যেমন, ঠিকানার প্রমাণ, পরিচয়পত্র) ফর্মের সাথে যুক্ত করুন। ৪. আবেদন জমা দিন: পূরণ করা ফর্মটি এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় নথিগুলি আপনার এলাকার বুথ লেভেল অফিসার (BLO) বা নির্বাচন অফিসে জমা দিন।
নথি যাচাইকরণ
ফিল্ড ভেরিফিকেশন
আপডেট নিশ্চিতকরণ
