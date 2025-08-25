English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও?

Khalid Jamil Announces India Squad For 2025 CAFA Nations Cup: জামিলের আলাদাই জাত, মোহনবাগানকে উড়িয়েই বাছলেন দল! প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই চমক..  

| Aug 25, 2025, 04:04 PM IST
1/9

জাতীয় দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল

Khalid Jamil Announces India Squad

মানোলো মার্কেজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হেড কোচ হয়েছেন খালিদ জামিল। এখন জাতীয় সিনিয়র ফুটবল দলের রিমোট তাঁর হাতে। কুয়েতে জন্মানো ৪৮ বছরের বাসিন্দা তাঁর প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই চমক রাখলেন। ভারতীয় ফুটবলকে হাতের তালুর মতো চেনা কোচ কাফা নেশনস কাপের জন্য বাছলেন ২৩ সদস্যের স্কোয়াড।   

2/9

তারুণ্যের দিকে ঝুঁকেছেন খালিদ জামিল!

Khalid Jamil Announces India Squad

মার্কেজের অনুরোধে অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন সুনীল ছেত্রী। তবে জামিলের জমানায় সুনীল বাদ পড়েছেন। কিংবদন্তিকে জামিল শিবিরেও রাখেননি। তবে গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে ফিরিয়েছেন তিনি। তারুণ্যেই ঝুঁকেছেন জামিল। 

3/9

ইস্টবেঙ্গল থাকলেও জাতীয় দলে নেই মোহনবাগান!

Khalid Jamil Announces India Squad

সিনিয়র দল এবং অনূর্ধ্ব-২৩ দল মিলিয়ে মোহনবাগানের থেকে মোট ১১ জনকে চেয়ে অনুরোধ করেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সিনিয়র ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন-অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, দীপক টাংরি এবং বিশাল কাইথ। কিন্তু মোহনবাগান কোনও ফুটবলারকে। ছাড়েনি। ফলে জাতীয় দলে জায়গা হয়নি মোহনবাগানের একজন ফুটবলারেরও। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বাগানহীন জাতীয় দল প্রায় বিরল! ওদিকে ইস্টবেঙ্গলের থেকে ফেডারেশন চেয়েছিল আনোয়ার আলি, জিকসন সিং এবং নাওরেম মহেশকে। এই তিন লাল-হলুদ তারকাকে নিয়েই হয়েছে জাতীয় দল! ইস্টবেঙ্গল থাকলেও জাতীয় দলে নেই মোহনবাগান!   

4/9

কেন মোহনবাগান কোনও ফুটবলার ছাড়েনি?

Khalid Jamil Announces India Squad

হোসে মোলিনার টিমের ফোকাস এখন এএফসি। এসিএলের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সারছে সবুজ-মেরুন। ফলে মোহনবাগান আগেই ফেডারেশনকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, খেলোয়াড় ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়াও এখন  যেহেতু ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার উইন্ডো নয়, সেহেতু ফুটবলার ছাড়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়াও অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়েছে গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। এর আগে জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছেড়ে ভুগতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। আগের বছর চোট নিয়ে ফিরেছিলেন আশিক কুরুনিয়ান ও মনবীর সিংয়ের মতো মোহন তারকারা। ফলে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেয়নি এবার।   

5/9

কাফা নেশনস কাপে ভারতের গোলকিপার

Khalid Jamil Announces India Squad

গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং ও হৃত্বিক তিওয়ারি  

6/9

কাফা নেশনস কাপে ভারতের রক্ষণ

Khalid Jamil Announces India Squad

রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিঙ্গান, চিঙ্গেলসানা সিং, ভালপুইয়া রালতে ও মহম্মদ উভাস  

7/9

কাফা নেশনস কাপে ভারতের মাঝমাঠ

Khalid Jamil Announces India Squad

নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াঙ্গজাম, দানিশ ফারুক ভাট, জিকসন সিং, বরিস সিং, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্ত সিং ও নাওরেম মহেশ সিং  

8/9

কাফা নেশনস কাপে ভারতের ফরোয়ার্ড

Khalid Jamil Announces India Squad

ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং জুনিয়র, জিতিন এমএস, লালিয়ানজ়ুয়ালা ছাংতে ও বিক্রম প্রতাপ সিং  

9/9

কাফা নেশনস কাপে ভারতের ম্যাচ কবে?

When is India's match in the CAF Nations Cup?

কাফা নেশনস কাপে ভারত ২৯ অগস্ট খেলবে তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এরপর ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ ইরান। ৪ সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ২০১১-১২ মরসুমের পর এই প্রথম কোনও দেশীয় কোচ জাতীয় দলের দায়িত্বে।  প্রায় একবছরের বেশি সময় ধরে জয়ের মুখ দেখেনি মানোলোর টিম। এবার দেখার জামিল ফুল ফোটাতে পারেন কিনা!  

