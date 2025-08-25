Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও?

Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও?
Khalid Jamil Announces India Squad For 2025 CAFA Nations Cup: জামিলের আলাদাই জাত, মোহনবাগানকে উড়িয়েই বাছলেন দল! প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই চমক..
জাতীয় দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল
তারুণ্যের দিকে ঝুঁকেছেন খালিদ জামিল!
ইস্টবেঙ্গল থাকলেও জাতীয় দলে নেই মোহনবাগান!
সিনিয়র দল এবং অনূর্ধ্ব-২৩ দল মিলিয়ে মোহনবাগানের থেকে মোট ১১ জনকে চেয়ে অনুরোধ করেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সিনিয়র ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন-অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, দীপক টাংরি এবং বিশাল কাইথ। কিন্তু মোহনবাগান কোনও ফুটবলারকে। ছাড়েনি। ফলে জাতীয় দলে জায়গা হয়নি মোহনবাগানের একজন ফুটবলারেরও। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বাগানহীন জাতীয় দল প্রায় বিরল! ওদিকে ইস্টবেঙ্গলের থেকে ফেডারেশন চেয়েছিল আনোয়ার আলি, জিকসন সিং এবং নাওরেম মহেশকে। এই তিন লাল-হলুদ তারকাকে নিয়েই হয়েছে জাতীয় দল! ইস্টবেঙ্গল থাকলেও জাতীয় দলে নেই মোহনবাগান!
কেন মোহনবাগান কোনও ফুটবলার ছাড়েনি?
হোসে মোলিনার টিমের ফোকাস এখন এএফসি। এসিএলের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সারছে সবুজ-মেরুন। ফলে মোহনবাগান আগেই ফেডারেশনকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, খেলোয়াড় ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়াও এখন যেহেতু ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার উইন্ডো নয়, সেহেতু ফুটবলার ছাড়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়াও অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়েছে গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব। এর আগে জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছেড়ে ভুগতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। আগের বছর চোট নিয়ে ফিরেছিলেন আশিক কুরুনিয়ান ও মনবীর সিংয়ের মতো মোহন তারকারা। ফলে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেয়নি এবার।
কাফা নেশনস কাপে ভারতের রক্ষণ
কাফা নেশনস কাপে ভারতের মাঝমাঠ
কাফা নেশনস কাপে ভারতের ফরোয়ার্ড
কাফা নেশনস কাপে ভারতের ম্যাচ কবে?
কাফা নেশনস কাপে ভারত ২৯ অগস্ট খেলবে তাজাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এরপর ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ ইরান। ৪ সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ২০১১-১২ মরসুমের পর এই প্রথম কোনও দেশীয় কোচ জাতীয় দলের দায়িত্বে। প্রায় একবছরের বেশি সময় ধরে জয়ের মুখ দেখেনি মানোলোর টিম। এবার দেখার জামিল ফুল ফোটাতে পারেন কিনা!
