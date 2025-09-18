English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Husband Killed Wife: খুন করে গাড়িতে দেহ রেখেই মন্দিরে গিয়ে 'প্রার্থনা'! পুলিস-স্বামী তোলে সেলফিও! শেষে ১৭০ কিমি...

Police Husband Killed constable Wife: কোর্ট ম্যারেজের ভয়ংকর পরিণতি। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পুলিসের হাতে আসার পরই ফাঁস হয়ে যায় পুলিস-স্বামীর সাজানো গল্প।

| Sep 18, 2025, 06:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড। স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন পুলিস-স্বামীর। তারপর একটা গোটা দিন গাড়ির মধ্যে দেহ রেখে ১৭০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে কবর দিলেন স্ত্রীকে। ফেরার পথে মন্দিরে গেলেন। সেলফিও তুললেন।  

মহিলা ট্রাফিক কনস্টেবল শুভমিত্রা সাহুর হত্যা তদন্তে নেমে এমনই চমকপ্রদ তথ্য হাতে এসেছে পুলিস। জানা গিয়েছে, কনস্টেবল শুভমিত্রা সাহুকে খুন করেন তাঁর স্বামী কনস্টেবল দীপক কুমার রাউত-ই।  

৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, যেদিন শুভমিত্রা সাহু নিখোঁজ হন, সেদিনই রাউত গাড়ির ভিতর তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। খুনের পর স্ত্রীর দেহ একদিন গাড়ির মধ্যে বাড়িতেই রেখে দেয়। পরদিন ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে কেওনঝারে গিয়ে কবর দেয় স্ত্রীকে।  

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতদেহ সৎকারের পর দীপক কুমার রাউত কেওনঝারের ঘাটাগাঁওয়ের তারিণী মন্দিরে যান। সেখানে প্রার্থনা করেন। এমনকি সেলফিও তোলেন। স্ত্রীকে খুনের কোনওরকম অনুতাপও তাঁর মধ্যে ছিল না।  

জানা গিয়েছে, গত বছর শুভমিত্রা সাহু ও দীপক কুমার রাউতের কোর্ট ম্যারেজ হয়। যা পরিবারের কেউই জানতেন না। সম্প্রতি দম্পতি একসঙ্গে থাকছিলেন না। একথা সামনে আসার পরই তাদের সম্পর্কের রহস্য আরও বেড়ে যায়।  

যদিও ৬ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদের সময় দীপক কুমার রাউত দাবি করতে থাকেন যে, তাঁদের সম্পর্ক একেবারে নিখুঁত ছিল। তিনি পুলিসকে বিভ্রান্ত করেন যে, শুভমিত্রা তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার পরে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।   

এমনকি শুভমিত্রার পরিবারের সঙ্গে মিলে তাঁর খোঁজও করেন। কিন্তু তদন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয় যখন পুলিস শুভমিত্রার ফোন আনলক করার পর তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট দেখতে পায়। পুলিস জানতে পারে, তাঁদের কোর্ট ম্যারেজের কথা।  

পাশাপাশি, রাউতের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা ধারও নিয়েছিলেন শুভমিত্রা। রাউত দাবি করেন, শুভমিত্রা মানসিক শান্তির জন্য আধ্যাত্মিক যাত্রার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে পলিগ্রাফ পরীক্ষার পরই নিজের অপরাধ স্বীকার করে দীপক কুমার রাউত।

