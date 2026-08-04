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'বিক্রি না উঠোনেই পুঁতে দিলেন প্রিয় গাড়ি!' কিশোর কুমার কেন ছিলেন ‘পাগল জিনিয়াস’?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:23 PM IST

Kishore Kumar anecdotes: অর্ধেক পেমেন্টে মুখের একপাশে মেকআপ করে শ্যুটিং! এমনকি ডিরেক্টর ‘হাঁটো’ বলতেই সোজা হেঁটে বাড়ি চলে যাওয়া— গানের রাজা কিশোর কুমার ছিলেন খামখেয়ালি মানুষ। সুরের জাদুতে যেমন বিশ্ব মাতিয়েছেন, তেমনই তাঁর অদ্ভূত সব কাণ্ড আজও সবাইকে হাসায় এবং তাজ্জব করে!

গানের রাজা, মেজাজে খামখেয়ালি!1/7

গানের রাজা, মেজাজে খামখেয়ালি!

সুরের জাদুকর, নাকি পাগল জিনিয়াস? কিশোর কুমার শুধু একজন কিংবদন্তি গায়ক বা অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বলিউডের সবচেয়ে অদ্ভুত ও মজার মানুষ। সুরের জাদু দিয়ে যেমন কোটি মানুষের মন জয় করেছেন, তেমনই তাঁর অদ্ভূত সব কর্মকাণ্ডে তাজ্জব বনে যেতেন প্রযোজক থেকে শুরু করে পরিচালকেরা! কিশোর কুমারের জন্মজয়ন্তীতে দেখে নেওয়া যাক তাঁর জীবনের এমনই ৭টি মজার গল্প।

শখের গাড়ি বিক্রি না করে সোজা মাটিচাপা!2/7

শখের গাড়ি বিক্রি না করে সোজা মাটিচাপা!

পছন্দের গাড়ি বেচবেন না, তাই পুঁতে দিলেন মাটিতে! কিশোর কুমারের গাড়ির প্রতি অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল। একবার এক বন্ধু তাঁর প্রিয় গাড়িটি কিনে নিতে চান। কিন্তু কিশোর কুমার কোনোভাবেই তাঁর শখের গাড়ি বিক্রি করতে রাজি ছিলেন না। বন্ধুটি বারবার জোড়াজুড়ি করায় কিশোর কুমার কী করলেন জানেন? বাড়ির উঠোনে মস্ত বড় গর্ত খুঁড়ে প্রিয় গাড়িটিকে মাটিচাপা দিয়ে দিলেন! বললেন, "বিক্রি করার চেয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা ভালো!"

বাড়ির দরজায় ঝোলানো ছিল অদ্ভুত নোটিশ বোর্ড!3/7

বাড়ির দরজায় ঝোলানো ছিল অদ্ভুত নোটিশ বোর্ড!

‘সাবধান! সামনে কামড়ে দিতে কিশোর দাঁড়িয়ে!’ সাধারণ মানুষ বাড়ির সামনে ‘Beware of Dogs’ লেখে, কিন্তু কিশোর কুমারের মুম্বইয়ের বাংলোর গেটে লেখা থাকত— ‘Beware of Kishore’! শুধু নোটিশ ঝুলিয়েই ক্ষান্ত হননি, একবার পরিচালক রাহুল রাওয়াইল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে কিশোর কুমার সত্যিই তাঁর হাত কামড়ে দিয়েছিলেন! পরে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "বোর্ডে তো লেখাই ছিল, খেয়াল করোনি?"

হাফ পেমেন্ট? তাহলে মেকআপও হবে অর্ধেক মুখে!4/7

হাফ পেমেন্ট? তাহলে মেকআপও হবে অর্ধেক মুখে!

টাকাপয়সার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় নয়! কাজের পাওনা টাকা নিয়ে কিশোর কুমার ছিলেন বেপরোয়া। একবার এক প্রযোজক তাঁকে অর্ধেক টাকা দিয়ে বাকি টাকা পরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্যুটিংয়ের দিন সেটে এসে কিশোর কুমার মুখের একপাশে মেকআপ করে আর একপাশে মুখ খালি রেখে শ্যুটিং শুরু করেন! পরিচালকের প্রশ্নের উত্তরে সটান বলেন, "হাফ টাকা দিয়েছ, তাই হাফ মেকআপ! পুরো টাকা দেবে, তবেই পুরো মুখে মেকআপ করব!"

মানুষের সঙ্গে আড়ি, গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব!5/7

মানুষের সঙ্গে আড়ি, গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব!

সাংবাদিককে নিজের ঘরের গাছের সঙ্গে পরিচয় করাতেন! বলিউডের চটকদার পার্টি ও লোকজন একদম পছন্দ করতেন না কিশোর। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল তাঁর বাগানের গাছগাছালি! একবার এক সাংবাদিক তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে এলে তিনি সোজা বাগানে নিয়ে গিয়ে একটা গাছকে দেখিয়ে বলেন, "ইনি আমার বন্ধু লুকাস! আর উনি আমার আরেক বন্ধু জ্যানিস!" গাছের নাম ধরে ডাকতেন এবং তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন।

একাই ছেলে ও মেয়ের গলায় গান!6/7

একাই ছেলে ও মেয়ের গলায় গান!

লতা মঙ্গেশকর আসতে পারেননি, তাই একাই গাইলেন দুই গলায়! 'হাফ টিকিট' ছবির জনপ্রিয় গান ‘আকে সিধি লাগি দিল পে’ গাওয়ার কথা ছিল কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকরের। কিন্তু লতাজী আসতে না পারায় মিউজিক ডিরেক্টর সলিল চৌধুরী দুশ্চিন্তায় পড়েন। তখন কিশোর কুমার একাই দায়িত্ব নেন! গানে ছেলের গলা এবং মেয়ের গলা— দুটোই নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন তিনি!

ডিরেক্টরের কথা একশো শতাংশ মেনে শ্যুটিং থেকে চম্পট!7/7

ডিরেক্টরের কথা একশো শতাংশ মেনে শ্যুটিং থেকে চম্পট!

একবার এক ছবির শ্য়ুটিংয়ে পরিচালক কিশোর কুমারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— "ক্যামেরা অন হলে তুমি সোজা হেঁটে শটের বাইরে চলে যাবে।" কিশোর কুমার ডিরেক্টরের এই নির্দেশ এতটাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন যে, ক্যামেরা অন হতেই হাঁটা শুরু করলেন। তারপর ফ্লোর থেকে বেরিয়ে, স্টুডিয়োর গেট পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা নিজের বাড়ি চলে গেলেন! পরে ব্যাকুল হয়ে পরিচালক ফোন করলে সটান জবাব— "তুমিই তো শটের বাইরে হেঁটে যেতে বলেছিলে, থামতে তো বলোনি!" 

TAGS:
Kishore Kumar anecdotes

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