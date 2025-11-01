KL Rahul To Join KKR: বাজিগর শাহরুখের বাজিমাত, রাজধানী থেকে রাহুলকে ছিনিয়ে নিলেন! কেএল এবার কেকেআরে?

KL Rahul To Join KKR: বাজিগর শাহরুখের বাজিমাত, রাজধানী থেকে রাহুলকে ছিনিয়ে নিলেন! কেএল এবার কেকেআরে?
KL Rahul To Join KKR: রোহিত শর্মাকে পাচ্ছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রোহিতকে না পেয়ে থেমে নেই কেকেআর। এবার তাঁরা ভারতীয় দলের মহারথীকে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে...
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেএল রাহুল আসছেন কেকেআরে
কেকআর আইপিএল ২০২৫ স্কোয়াড: রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেল, হর্ষিত রানা, রমনদীপ সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি), কুইন্টন ডি কক (৩.৬০ কোটি টাকা), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২ কোটি টাকা), আনরিখ নোকিয়া (৬.৫০ কোটি টাকা), রঘুবংশী (৩ কোটি), বৈভব অরোরা (১.৮0 কোটি টাকা), মায়াঙ্ক মারকাণ্ডে (৩০ লাখ টাকা), রোভম্যান পাওয়েল (১.৫০ কোটি টাকা), মনীশ পাণ্ডে (৭৫ লাখ টাকা), স্পেন্সার জনসন (২.৮০ কোটি টাকা), লুভনিথ সিসোদিয়া (২ .৮০ কোটি টাকা), অজিঙ্কা রাহানে (১.৫০ লক্ষ টাকা) অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ টাকা), মঈন আলী (২ কোটি), উমরান মালিক (৭৫ লাখ টাকা)।
