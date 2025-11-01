English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
KL Rahul To Join KKR: বাজিগর শাহরুখের বাজিমাত, রাজধানী থেকে রাহুলকে ছিনিয়ে নিলেন! কেএল এবার কেকেআরে?

KL Rahul To Join KKR: রোহিত শর্মাকে পাচ্ছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রোহিতকে না পেয়ে থেমে নেই কেকেআর। এবার তাঁরা ভারতীয় দলের মহারথীকে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে...

| Nov 01, 2025, 08:49 PM IST
চলতি বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আইপিএল ২০২৬ নিলাম (IPL 2026 Auction)। ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে যে কোনও একদিন খেলোয়াড় কেনা-বেচার বাজার। বসবে বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে। রিপোর্ট বলছে সংসার ভাঙছে হেভিওয়েট একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির। মহারথীরাই একে একে ছাড়ছেন টিম!  

আইপিএল ছাব্বিশের ট্রেড নিয়ে কোনও না কোনও নতুন আপডেট আসছেই। দুই দল- রাজস্থান রয়্যালস  এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে ট্রেড প্রায় চূড়ান্ত বলেই খবর। ট্রিস্টান স্টাবসের পরিবর্তে দিল্লিতে আসছেন সঞ্জু স্যামসন। রাজস্থানের নেতা যে দল ছাড়বেন তা আগেই জানা গিয়েছিল।  

কেকেআরের এমন এক ব্যাটারের খুব প্রয়োজন, যে আসন্ন মরসুমে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবে। আর সেই নাম- কেএল রাহুল। জেদ্দার নিলামে ৭৩ কোটি টাকা নিয়ে এসে দিল্লি ১৪ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে কেএল রাহুলকে। ২০২২-২০২৪ পর্যন্ত রাহুল ছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসে।  

কেকেআর দিল্লি থেকে রাহুলকে নিতে মরিয়া। কিন্তু এখানে সমস্যা হল, কলকাতার এমন কোনও খেলোয়াড় নাও থাকতে পারে যাকে ডিসি পেতে আগ্রহী হতে পারে। হ্যাঁ, রিঙ্কু সিং এবং অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর মতো খেলোয়াড় আছে, কিন্তু তাদের দক্ষতার কারণে, শাহরুখ খান হয়তো রেখেই দেবেন টিমে।  

অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল এবং সুনীল নারিন কেকেআরের কাছে অনেক মূল্যবান। যাঁরা বছরের পর বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে আসছেন। দিল্লিও হয়তো তরুণ কাউকে খুঁজতে পারে। আইপিএল ২০২৫-এ হতশ্রী ক্রিকেট খেলা ভেঙ্কটেশ আইয়ারেরও কলকাতার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলেই রিপোর্ট। তাকে ২৩.৭৫ কোটি দিয়েছিল কেকেআর।  

আইপিএল নিলামে ক্যামেরন গ্রিনকে নিতে ঝাঁপাবে কেকেআর। শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়ার পর তাদের পকেট সেই সুযোগ করে দিতে পারে। এই মরসুমে কেকেআরের অনেক কাজ আছে। কারণ অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে দলটি রীতিমতো ব্যর্থ। এমনকী প্লে অফেও যেতে পারেনি।     

কেকআর আইপিএল ২০২৫ স্কোয়াড: রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেল, হর্ষিত রানা, রমনদীপ সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি), কুইন্টন ডি কক (৩.৬০ কোটি টাকা), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২ কোটি টাকা), আনরিখ নোকিয়া (৬.৫০ কোটি টাকা), রঘুবংশী (৩ কোটি), বৈভব অরোরা (১.৮0 কোটি টাকা), মায়াঙ্ক মারকাণ্ডে (৩০ লাখ টাকা), রোভম্যান পাওয়েল (১.৫০ কোটি টাকা), মনীশ পাণ্ডে (৭৫ লাখ টাকা), স্পেন্সার জনসন (২.৮০ কোটি টাকা), লুভনিথ সিসোদিয়া (২ .৮০ কোটি টাকা), অজিঙ্কা রাহানে (১.৫০ লক্ষ টাকা) অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ টাকা), মঈন আলী (২ কোটি), উমরান মালিক (৭৫ লাখ টাকা)।  

