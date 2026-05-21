/KKR IPL PLAYOFF SCENARIO: শেষ চারের লড়াইয়ে টিকে কেকেআর, বাকি ১ ম্যাচ তবুও ৩ অঙ্কেই প্লে-অফ, শাহরুখের বাজিগররা পারবেন বাজিমাত করতে?

KKR IPL PLAYOFF SCENARIO: শেষ চারের লড়াইয়ে টিকে রয়েছে কেকেআর, হাতে বাকি ১ ম্যাচ! তবুও ৩ অঙ্কে যেতে পারে প্লে-অফে। শাহরুখের বাজিগররা পারবেন বাজিমাত করবে?
কলকাতা নাইট রাইডার্স দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে আইপিএলে। প্রথম ৬ ম্যাচ হারার পরেও তিনবারের চ্যাম্পিয়ন টিম এখন তাদের শেষ ৭ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতেই জিতেছে। গত বুধবার ২০ মে কেকেআর ৪ উইকেটে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। আর এরপরেই কিন্তু কেকেআর ভীষণ ভাবে প্লে-অফের লড়াইয়ে চলে এসেছে।
এখন প্লে-অফে তিন দল চূড়ান্ত। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং গুজরাত টাইটান্স চলে গিয়েছে পরের পর্বে। চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফের লড়াইয়ে রাজস্থান রয়্যালস, পঞ্জাব কিংস, চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্স।
মুম্বইকে হারানোর সুবাদে কেকেআর প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে রইল। ১৩ পয়েন্ট এবং +০.০১১ নেট রান রেটের সুবাদে কেকেআর এখন পয়েন্ট তালিকায় ছ'নম্বরে। প্রথম চারে জায়গা করে নেওয়ার দৌড়ে কেকেআর টিকে রইল। রাজস্থান, দিল্লি, পঞ্জাব এবং চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে এখন লড়াই।
কেকেআর তাদের শেষ লিগ ম্যাচ খেলবে আগামী রবিবার ২৪ মে ইডেন গার্ডেন্সে। দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হবে রাহানেরা। যদিও প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার বাস্তবসম্মত সুযোগ এখনও নাইটদের সামনে রয়েছে, যদিও তাদের ভাগ্য এখনও পুরোপুরি তাদের নিজেদের হাতে নেই। মাথায় রাখতে হবে তিন অঙ্ক।
কলকাতা যদি শেষ লিগ ম্যাচে দিল্লিকে হারিয়ে দেয়, তাহলে ১৫ পয়েন্টে লিগ শেষ করবে। কিন্তু তাতেও তাদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হবে না। রাজস্থান রয়্যালস ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, অন্যদিকে পঞ্জাবও ১৫ পয়েন্টে পৌঁছতে পারে এবং নেট রান রেটের সুবাদে কলকাতাকে টপকে যেতে পারে।
কলকাতা যদি দিল্লির কাছে হেরে যায়, তাহলে তারা ১৩ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাবে। এবারের মতো আইপিএল শেষ।
বৃষ্টি বা অন্য কোনও কারণে যদি কেকেআরের শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যায়, তাহলে কলকাতা ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করবে। প্লে-অফের দৌড়ে থাকার জন্য তখন তাদের অন্য ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হবে।
পঞ্জাব, রাজস্থান এখনও পয়েন্টের বিচারে এগিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে দিল্লি ও চেন্নাই ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করতে পারে এবং নেট রান রেটের ভিত্তিতে কলকাতাকে ছিটকে দিতে পারে।