KKR BIG BREAKING NEWS: আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙল কেকেআর নক্ষত্রের, একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ২ বছরের জন্য ব্যান, এই অপরাধ রেয়াত করল না বোর্ড

KKR BIG BREAKING NEWS: আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙল কেকেআর নক্ষত্রের, চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ২ বছর ব্যান হলেন তিনি। আচমকাই বিরাট আপডেট চলে এল কেকেআরের মাঠে নামার আগে।  

| Apr 14, 2026, 06:24 PM IST
মুস্তাফিজুর রহমান

Mustafizur Rahman

ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে পদ্মাপারের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে  সই করিয়েও ছেড়ে দিতে ‘বাধ্য’হয়েছিল।   

ব্লেসিং মুজারাবানি

Blessing Muzarabani

মুস্তাফিজুরের বিকল্প হিসেবে তিনবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দল ৭৫ লাখ টাকায় দলে নেয় ব্লেসিং মুজারাবানিকে। বিশ্ব জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ মাতানো জিম্বাবোয়ে স্পিডস্টার আসেন কেকেআরে  

৪/৪১

4/41

৬ ফুট ৮ ইঞ্চির আগুনে পেসার শাহরুখ খানের টিমের হয়ে বেশ ভালোই সার্ভিস দিচ্ছেন। ২ ম্যাচে ৪ উইকেট পেয়েছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবেদর বিরুদ্ধে তিনি ৪১ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন।  

পিএসএলে ব্যান

PSL Ban

আইপিএল খেলার ফাঁকেই বুক ভাঙল কেকেআর স্টারের। ২ বছরের জন্য পাকিস্তান সুপার লিগে নিষিদ্ধ হলেন তিনি। পিএসএলে চুক্তি করেও আইপিএল খেলার অপরাধেই এবার ব্লেসিংকে ব্যান করে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।   

ইসলামাবাদ ইউনাইটেড

Islamabad United

আইপিএল এবং পিএসএল, দুই লিগেই আনসোল্ড ছিলেন ব্লেসিং। তবে পরে তাঁকে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নেয় ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। কিন্তু ব্লেসিং ঠিক করেন যে তিনি জিম্বাবোয়ে থেকে পাকিস্তানের নয়, ভারতেরই বিমান ধরবেন। পাকিস্তান তাই শাস্তি দিল ব্লেসিংকে।   

পিএসএলের বিবৃতি

Statement from the PSL

পিএসএল বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক লিগে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে অংশগ্রহণকারীদের স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গেই আচরণ করা জরুরি। আগে থেকে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানো অন্য কোনো চুক্তি করা খেলাধুলোর প্রত্যাশিত মানদণ্ডের বিচ্যুতিই। এই ধরনের আচরণে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয় এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও অন্যান্য অংশীদারদের আস্থাও কমে যায়। ব্লেসিং মুজারাবানির দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা চুক্তি লঙ্ঘনের গুরুত্বকেই প্রতিফলিত করে।  

দাসুন শনাকা এবং স্পেনসার জনসন

Dasun Shanaka and Spencer Johnson

গত মরসুমে একই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার করবিন বশকে এক বছর ব্যান করেছিল পিএসএল। চলতি বছর শ্রীলঙ্কার দাসুন শনাকা এবং অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার জনসনও কিন্তু ব্লেসিংয়ের পথেই হেঁটে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে খেলছেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও একই রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

School Summer Vacation: এগিয়ে আসছে গরমের ছুটি? এপ্রিলের শেষ থেকেই বন্ধ স্কুল? সামার ভ্যাকেশন নিয়ে বিগ আপডেট

Gold Price Today: সোনার বাজারে আগ্নেয়গিরি: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবিশ্বাস্য লাফ, নববর্ষের আগে চড়চড়িয়ে বাড়ল দাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে সাফল্যের দিকে কন্যা, বড় সিদ্ধান্তে বদলাবে সব বৃশ্চিকের

Asha Bhosle Funeral: &#039;গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে&#039;, সুরসাধিকাকে সুরে সুরেই বিদায় সুদেশ-শানের

