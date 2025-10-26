English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
KKR Head Coach: চাকরিতে তখন সবে ৯ মাস, আচমকাই ছাঁটাই করেছিল টিম ইন্ডিয়া! এবার শাহরুখের কলকাতায় তিনিই হটসিটে!

KKR To Appoint Abhishek Nayar As Head Coach: আর কোনও খোঁজাখুঁজি নয়, একেবারে 'ঘরের ছেলে'কেই হেড কোচ করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। চলে এল বিরাট আপডেট। 

| Oct 26, 2025, 03:09 PM IST
কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

জ়ি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সালের জুলাই। টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের (Gautam Gambhir) সুপারিশেই, কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) ছেড়ে অভিজ্ঞ অভিষেক নায়ার (Abhishek Nayar) ঢুকেছিলেন বিরাট-রোহিদের সাজঘরে। 

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

গত বছরের শেষের দিকে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের ভরাডুবি মূল্যায়নে বিসিসিআই পর্যালোচনায করেছিল। যার মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ এবং বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ১-৩ ব্যবধানে হার। রিভিউ মিটিংয়ের পর নায়ার বাদ পড়েছিলেন পারফরম্যান্স নেই বলেই।

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

পারফরম্যান্স নেই বলে চাকরি দেওয়ার ৯ মাসের মধ্যেই নায়ারকে ছাঁটাই করেছিল বিসিসিআই (BCCI)! তবে একদিনও বেকার বসতে হয়নি হায়দরাবাদের প্রাক্তন ৪২ বছরের সব্যসাচী অলরাউন্ডারকে। ছেড়ে যাওয়া কেকেআর-ই আপন করে নেয়। পুণরায় নায়ারকে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করে।  

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

ভারতের প্রাক্তন সহকারী কোচকে এবার হেড কোচ হিসেবে নিযুক্ত করতে চলেছে কেকেআর। নায়ার দীর্ঘদিন ধরে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় যুক্ত। সহকারী কোচ এবং ট্যালেন্ট স্কাউট হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। রিঙ্কু সিং এবং হর্ষিত রানার মতো খেলোয়াড়দের আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।  

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

রোহিত শর্মা, দীনেশ কার্তিক, শ্রেয়স আইয়ার, ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং অঙ্গকৃষ রঘুবংশী সহ-বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক এবং নতুন খেলোয়াড়ের সঙ্গে একান্তে কাজ করেছেন। 

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে নায়ারের ঝুলিতে ৯১৮৫ রানের সঙ্গেই রয়েছে ২৭৯ উইকেট! ২০১৮-২০২৪ পর্যন্ত তিনি কেকেআরের সংসারেরই ছিলেন। গতবছর নায়ার কলকাতাকে তৃতীয় ট্রফি জেতানোয় বড় অবদান রেখেছিলেন।   

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

ফর্মে ফিরে এবং নিজেদের পুনরায় আবিষ্কার করতে খেলোয়াড়দের সাহায্য করার প্রমাণিত রেকর্ড নায়ারের। উল্লেখযোগ্য ভাবে, দীনেশ কার্তিক এবং রোহিত শর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার, নায়ারের পরামর্শেই ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছাপ ফেলেছেন।  

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রয়েছে আইপিএল নিলাম। তার আগেই কেকেআর নায়ারকে হেড কোচ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বলেই রিপোর্ট। WPL-এ গত মরসুমে UP Warriorz-এর কোচ ছিলেন নায়ার। গত সপ্তাহে কেকেআর নায়ারকে গুরুদায়িত্বের প্রস্তাব দিতেই নায়ার লুফে নিয়েছেন বলে খবর।  

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

২০২২-২০২৪ পর্যন্ত কেকেআরের হেডকোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের ফার্গুসন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ব্রেন্ডন ম্যাকালামের জুতোয় পা গলিয়ে ছিলেন তিনি। তবে চলতি বছরই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে কেকেআরের পথ চলা শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই কেকেআরের হেড কোচের পদ ফাঁকা আছে।  

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

কেকেআরের বর্তমান সাপোর্ট স্টাফের অন্যান্য সদস্যরা হলেন পরামর্শদাতা ডোয়েন ব্রাভো, বোলিং কোচ ভরত অরুণ ও সহকারি কোচ ওটিস গিবসন এবং স্পিন-বোলিং কোচ কার্ল ক্রো।   

কেকেআরের হেড কোচ হচ্ছেন অভিষেক নায়ার

দেখা যাক নায়ার ফের 'চ্যাম্পিয়ন'স লাক' ফেরাতে পারেন কিনা! নায়ারকে কোচ করার ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই খবর...

