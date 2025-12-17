English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lionel Messi in Vantara: অনন্ত বেঁধে দিলেন মাত্র ১০ কোটি টাকার সামান্য একটা ঘড়ি! বনতারায় আম্বানিদের রাজকীয় আতিথ্যে মুগ্ধ মেসি...

Anant Ambani Gift to Lionel Messi: অনন্ত আম্বানি এলএম টেনকে দিয়েছেন এক বহুমূল্য ঘড়ি। বিশ্ববন্দিত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিল। তিনি বেশ কিছু মডেলের ঘড়ি সীমিত সংস্করণ করেই তৈরি করে রিশা মিল ট্যুরবিলন

| Dec 17, 2025, 01:40 PM IST
দিল্লি

দিল্লি থেকেই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল লিওনেল মেসি। কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে তাঁর অনুষ্ঠানে প্রবল গোলমালের পর হায়দরাবাদ ও মুম্বইয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে অনেক বর্ণময়। পাশাপাশি সুশৃঙ্খল সেই অনুষ্ঠান কলকাতাকে লজ্জা দিয়েছে।

মুম্বই

মুম্বইয়ের ওই অনুষ্ঠানের পর দিল্লিতে তাঁর অনুষ্ঠান হয়। সেখানে থেকেই তাঁর ফিরে যাওয়া কথা। কিন্তু সফরসূচিতে বদল করে তিনি চলে যান অনন্ত আম্বানির বনতারাতে। বলা ভালো তাঁকে হাইজ্যাক কে নিয়ে চলে যান মুকেশ আম্বানি।

সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিল

বনতারাতেই অনন্ত আম্বানি এলএম টেনকে দিয়েছেন এক বহুমূল্য ঘড়ি। বিশ্ববন্দিত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিল। তিনি বেশ কিছু মডেলের ঘড়ি সীমিত সংস্করণ করেই তৈরি করে রিশা মিল ট্যুরবিলন।

Richard Mille RM 003 V2 Asia Edition

মেসিকে দেওয়া অনন্ত আম্বানির সেই ঘড়িই এখন হয়ে উঠেছে আলোচনার বিষয়। কারণ ঘড়িটি দাম। Richard Mille RM 003 V2 Asia Edition এর ওই ঘড়িটির দাম ১০.৯১ কোটি টাকা।

বনতারা

অনন্ত আম্বানির বনতারায় ঘুরে দেখার সময় মেসির হাতে দেখা গিয়েছে ওই ঘড়ি। ঘড়িটির দাম এই কারণে যে এসিয়া এডিশনের ওই ঘড়িটি তৈরি হয়েছে মাত্র ১২টি।

দাম ১০,৯১,৬৮,০২০ টাকা

কালো কর্বনের কেস ও স্কেলিটন ডায়ালের ওই ঘড়িটির দাম ভারতীয় মূদ্রায় ১০,৯১,৬৮,০২০ টাকা।

মানুষটি মেসি,তাঁর হাতে কোন ব্রান্ডের ঘড়ি

ওই ঘড়িটি গোটা দুনিয়ার নজর টেনেছে। কারণ মানুষটি মেসি। তাঁর হাতে কোন ব্রান্ডের ঘড়ি তা নিয়ে মানুষের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বনতারায় অনন্ত আম্বানি নিজেও ওই ঘড়ি পরেছিলেন। ওই ব্রান্ডের ঘড়ির দাম ৪৫.৪৯ কোটি টাকা পর্যন্ত রয়েছে। বনতারায় তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দেবদেবীর সামনে তাঁকে নতমস্তক হতেও দেখা গিয়েছে। অম্ব মাতা পূজা, গণেশ পূজা, হনুমান পূজা, শিব অভিষেকে অংশ নেন। আরতির তালা হাতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে।

