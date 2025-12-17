Lionel Messi in Vantara: অনন্ত বেঁধে দিলেন মাত্র ১০ কোটি টাকার সামান্য একটা ঘড়ি! বনতারায় আম্বানিদের রাজকীয় আতিথ্যে মুগ্ধ মেসি...

Lionel Messi in Vantara: অনন্ত বেঁধে দিলেন মাত্র ১০ কোটি টাকার সামান্য একটা ঘড়ি! বনতারায় আম্বানিদের রাজকীয় আতিথ্যে মুগ্ধ মেসি...
Anant Ambani Gift to Lionel Messi: অনন্ত আম্বানি এলএম টেনকে দিয়েছেন এক বহুমূল্য ঘড়ি। বিশ্ববন্দিত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিল। তিনি বেশ কিছু মডেলের ঘড়ি সীমিত সংস্করণ করেই তৈরি করে রিশা মিল ট্যুরবিলন
দিল্লি
মুম্বই
সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিল
Richard Mille RM 003 V2 Asia Edition
বনতারা
দাম ১০,৯১,৬৮,০২০ টাকা
মানুষটি মেসি,তাঁর হাতে কোন ব্রান্ডের ঘড়ি
ওই ঘড়িটি গোটা দুনিয়ার নজর টেনেছে। কারণ মানুষটি মেসি। তাঁর হাতে কোন ব্রান্ডের ঘড়ি তা নিয়ে মানুষের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বনতারায় অনন্ত আম্বানি নিজেও ওই ঘড়ি পরেছিলেন। ওই ব্রান্ডের ঘড়ির দাম ৪৫.৪৯ কোটি টাকা পর্যন্ত রয়েছে। বনতারায় তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দেবদেবীর সামনে তাঁকে নতমস্তক হতেও দেখা গিয়েছে। অম্ব মাতা পূজা, গণেশ পূজা, হনুমান পূজা, শিব অভিষেকে অংশ নেন। আরতির তালা হাতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে।
