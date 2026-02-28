English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress)-এর রাজ্যসভা (Rajya Sabha) প্রার্থী হিসেবে মেনকা গুরুস্বামীর নাম ঘোষণার পর রাজনৈতিক আলোচনা যেমন তুঙ্গে, তেমনই সামনে এসেছে তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুর পরিচয়।

Feb 28, 2026

 

 

অরুন্ধতী কাটজু

তিনি কেবল কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গী নন— নিজস্ব সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত এক আইনজীবী, যাঁর কাজ আদালত কক্ষ পেরিয়ে সামাজিক আলোচনাতেও প্রভাব ফেলেছে।  

অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ

অরুন্ধতী কাটজু ন্যাশনাল ল’ স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু (National Law School of India University, Bengaluru)-এর প্রাক্তনী। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (University of Oxford)-এ উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।  

অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ

সংবিধান ও অধিকারভিত্তিক আইনি প্রশ্নে তাঁর একাডেমিক প্রস্তুতি তাঁকে পেশাগতভাবে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে।  

৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই

নাভতেজ সিং জোহর বনাম কেন্দ্র (Navtej Singh Johar vs Union of India) মামলায় তিনি আইনজীবী দলের অন্যতম মুখ ছিলেন।  

৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই

২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court of India) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা (Section 377 of IPC)-এর বিতর্কিত অংশ বাতিল করে। সমকামিতাকে অপরাধের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।  

৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এই রায় এক বড় মোড়— আর সেই অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম।  

টাইম ১০০-এ স্বীকৃতি

২০১৯ সালে টাইম ম্যাগাজিন (TIME Magazine)-এর ‘টাইম ১০০’ (TIME 100) প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় জায়গা পান মেনকা গুরুস্বামী ও অরুন্ধতী কাটজু।  

টাইম ১০০-এ স্বীকৃতি

সমতার অধিকারের প্রশ্নে তাঁদের আইনি লড়াই আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃতি পায়।  

মেনকা গুরুস্বামী ও অরুন্ধতী কাটজু তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন।  

এলজিবিটিকিউ (LGBTQ+) অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা যুক্তি ও আইনের ভাষায় কথা বলেছেন— আদালতেও, জনপরিসরেও।  

রাজ্যসভা প্রার্থী হিসেবে মেনকা গুরুস্বামীর মনোনয়ন রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর এখন উঠে আসছে তাই অরূন্ধতী কাটজুর নাম।  

আর সেই প্রেক্ষিতেই সামনে আসছেন অরুন্ধতী কাটজু— একাডেমিক উৎকর্ষ, সাংবিধানিক লড়াই এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এক আইনজীবী হিসেবে।  

রাজনীতির মঞ্চে যখন নতুন মুখ উঠে আসে, তখন তার পেছনের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর ও সামাজিক অবস্থানও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই মনোনয়ন সেই বিস্তৃত আলোচনাকেই আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।  

