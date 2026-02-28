Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে...

Who is Arundhuti Katju: তৃণমূলের সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় চললেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, দেখে নিন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress)-এর রাজ্যসভা (Rajya Sabha) প্রার্থী হিসেবে মেনকা গুরুস্বামীর নাম ঘোষণার পর রাজনৈতিক আলোচনা যেমন তুঙ্গে, তেমনই সামনে এসেছে তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুর পরিচয়।
1/13
অরুন্ধতী কাটজু
2/13
অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ
photos
TRENDING NOW
3/13
অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ
4/13
৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই
5/13
৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই
6/13
৩৭৭ ধারার ঐতিহাসিক লড়াই
7/13
টাইম ১০০-এ স্বীকৃতি
10/13
11/13
12/13
13/13
photos