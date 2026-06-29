/LPG সিলিন্ডার পিছু ফেরত পেতে পারেন ৫০০-২০০০ টাকা, কী ভাবে?

LPG Surrender Policy 2026: যদি পাইপড ন্যাচরাল গ্যাসের(PNG) কানেকশন নেন তাহলে এতদিন যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করছিলেন তা ফেরত দিতে হবে। বলা ভালো সারেন্ডার করতে হবে
রান্নার গ্যাসের কানেকশন নেওয়ার সময়ে দিতে হয় সিকিউরিটি ডিপোজিট। একটি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যে ডিপোজিট লাগে, দুটি সিলিন্ডার নিলে তার পরিমাণ বেড়ে যায়। অনেকেই গ্যাসের কানেকশন ছেড়ে দিলে সেই টাকা ফেরত নেন না। আসলে ওই টাকা জমা জমা থাকে কোম্পানির ঘরে। এর পাশাপাশি, নতুন এলপিজি নিয়মে রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারীরা যদি পাইপড ন্যাচরাল গ্যাসের(PNG) কানেকশন নেন তাহলে এতদিন যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করছিলেন তা ফেরত দিতে হবে। বলা ভালো সারেন্ডার করতে হবে। এর জন্য হাতে পারেন ৩০ দিন সময়। এক্ষেত্রে ইন্ডেন, ভারত গ্যাস ও ইন্ডিয়ান ওয়েলের গ্যাস ব্যবহারকারীরা ফেরত পাবেন সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা।
ইন্ডেন, ভারত গ্যাস, এবং এইচপি গ্যাস-সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো গ্রাহকদের রিফান্ড বা টাকা ফেরতের নিয়মাবলি জানিয়ে দিয়েছে। যাঁরা পিএনজি কানেকশন নেওয়ার পর তাঁদের এলপিজি কানেকশনটি সারেন্ডার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তারা পাবেন টাকা।
ইন্ডেন গ্রাহকেরা কানেকশন নেওয়ার সময় জমা দেওয়া সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা ফেরত পাবেন। একটি ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, রিফান্ডযোগ্য সিকিউরিটির পরিমাণ বেশিরভাগ রাজ্যে ২,২০০ টাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ২,০০০ টাকা। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী কানেকশন সারেন্ডার বা জমা দেওয়ার সময় ৫ কেজি, কম্পোজিট এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকাও ফেরত দেওয়া হয়।
ভারত গ্যাস গ্রাহকদের সাধারণত সিকিউরিটি হিসেবে ৩,৫০০ থেকে ৩,৯০০ টাকার মধ্যে জমা রাখতে হয়। দুটি সিলিন্ডারের কানেকশনের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৬,১০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, এইচপি গ্যাস গ্রাহকেরা একটি সিলিন্ডারের জন্য ২,২০০ টাকা এবং রেগুলেটরের জন্য ২৫০ টাকা জমা দেন। ডবল-সিলিন্ডার বা দুটি সিলিন্ডারের কানেকশনের ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের সিকিউরিটি ডিপোজিট বেড়ে ৪,৪০০ টাকা হয়। কানেকশন সারেন্ডার বা জমা দেওয়ার সময় এই সিকিউরিটি ডিপোজিটের পুরো টাকাই ফেরত পাওয়া যায়।
২০২৬ সালে নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব গ্রাহক পিএনজি কানেকশনে চলে আসবেন তাঁদের ৩০ দিনের মধ্যে তাঁদের এলপিজি কানেকশনটি সারেন্ডার করতে হবে। সরকার একই পরিবারে বা বাড়িতে একই সাথে পিএনজি এবং এলপিজি—উভয় কানেকশন রাখার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যেসব বাড়িতে পিএনজি কানেকশন রয়েছে, তাঁরা নতুন এলপিজি কানেকশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন না এবং বিদ্যমান এলপিজি সিলিন্ডারও রিফিল করতে পারবেন না।
সিলিন্ডার সারেন্ডার করতে কী করতে হবে? গ্যাস সিলিন্ডার সারেন্ডার করতে গেলে লাগবে সাবস্ক্রিপশন ভাউচার। এলপিজি কানেকশন নেওয়ার সময় এটি দেওয়া হয়। সারেন্ডারের সময়ও প্রয়োজন পড়ে। গ্যাস বুকিং বা নীল রঙের ছোট ডায়েরিটি এটি। কানেকশন সারেন্ডারের সময় এটিও দরকার পড়ে। পাশাপাশি দিতে হয় গ্যাস সিলিন্ডার এবং প্রেসার রেগুলেটর। দিতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। সেখানেই ফেরতের টাকা জমা পড়বে।