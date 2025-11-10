English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: দুয়ারে SIR, অনলাইনেই ফিলাপ করুন এনুমারেশন ফর্ম! ঝামেলা মেটান কয়েক মিনিটে, ধাপে ধাপে এ ভাবে করুন...

Enumeration Form Fill up process: অফলাইনের পাশাপাশি এখন অনলাইনেও এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন ভোটাররা। ইতিমধ্যেই পোর্টাল ও বিশেষ অ্যাপ খুলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাহলে অবশেষে অনলাইনেও মিলছে এনুমারেশন ফর্ম। মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি শুরু করেছেন বিএলওরা। এবার অনলাইনের এই ফর্ম কীভাবে পূরণ করবেন?

| Nov 10, 2025, 02:26 PM IST
বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে জোরকদমে চলছে এনুমারেশন পর্ব। বাড়ি বাড়ি ফর্ম নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রা। এই পরিস্থিতিতে এবার অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার জন্য পোর্টাল ও বিশেষ অ্যাপ খুলে দিল নির্বাচন কমিশন। ফলে এখন থেকে যে কোনও ভোটার অনলাইনেই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে প্রথমেই ভোটারকে যেতে হবে voters.eci.gov.in, এই ওয়েবসাইটে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে এই পেজ। 

এখানে ভোটারকে নিজের লগ ইন করতে হবে। দিতে হবে এপিক নম্বর, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা রেজিস্টার্ড ই-মেল আইডি।   

এবার ক্যাপচা পূরণ করে ক্লিক করবেন রিকোয়েস্ট OTP-তে। এরপর আপনার মোবাইলে আসা ৬ সংখ্যার OTP দিয়ে ভেরিফাই করে লগ ইন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। 

মোটামুটিভাবে যেটা তিনি ব্যবহার করেন একজন ভোটার, যদি সেটা ভোটার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্কড হয়ে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়। না হলেও তিনি তার রেজিস্টার্ড যে মোবাইল কোনও একটা সেটা দেবেন।

লগ ইন হয়ে যাওয়ার পর আপনার সামনে খুলবে একটি নতুন পেজ। যেখানে সার্ভিস মেনুর মধ্যেই রয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-2026। সেখানে ক্লিক করলে আপনাকে বলা হবে নিজের রাজ্য বেছে নেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সিলেক্ট করার পর, আপনাকে দিতে হবে ভোটার কার্ডের নম্বর বা এপিক। 

তথ্য দেওয়ার পর আপনার এপিক নম্বর, নির্বাচনী ক্ষেত্র, BLO-র নাম ফোন নম্বর-সহ যাবতীয় তথ্য বেরিয়ে আসবে।  তবে মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস। আধারে যে নামটা যে বানানে আছে সেই বানানেতেই যেন আধার এবং এপিক এই দুটোতেই থাকে।

এখানে আপনার মোবাইল নম্বর দিয়ে ফের একবার সেন্ড OTP-তে ক্লিক করতে হবে। এবার যদি আপনার ভোটার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্কড থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিয়ে যাবে সরাসরি এনুমারেশন ফর্মের পেজে। নাহলে, আপনাকে এই মেসেজ দেখাবে। 

এক্ষেত্রে আপনাকে 'ক্লিক হেয়ার' অপশনে যেতে হবে। একবার এপিকের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক হয়ে গেলেই এনুমারেশন ফর্ম খুলে যাবে ভোটারের সামনে।   

যদি এমন হয় যে এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করার সময় আপনার মোবাইল নম্বরটি লিঙ্ক করা নেই, তাহলেও নির্বাচন কমিশন একটা খুব সহজ উপায় করে দিয়েছে। সেখানে নীচেতেই একটা ক্লিক হেয়ার অপশন দেখবেন। সেই সূত্রে আপনি ফর্ম ৮ ফিলআপ করবেন। ফিলআপ করলে অটোমেটিকালি লিঙ্কড হয়ে যাচ্ছে আপনার এপিকের সঙ্গে আপনার মোবাইল নম্বরের।  

বাড়ি বাড়ি গিয়ে BLO-রা যে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন, তাতে ভোটারকে নিজের রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগাতে হচ্ছে। অনলাইনের ক্ষেত্রে ছবি আপলোড করার কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।    

BLO বলছেন, 'কালার পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ অথবা স্ট্যাম্প সাইজ ফটোগ্রাফ ২ MB-র মধ্যে যদি আপনারা তুলে রাখেন, সেটাকে অ্যাটাচ করে দিতে পারবেন।'

আর পরবর্তী ধাপে আপনাকে ই-সিগনেচার করতে হবে। মোবাইলে আঙুল বুলিয়েই সে কাজ হয়ে যাবে সহজেই।         

