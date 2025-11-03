Bihar Assembly Election 2025: পকেটে ১ লাখি পিস্তল-সোনা-রুপো, ব্যাংকে ১ কোটি, জানুন তেজস্বীর সম্পত্তি...

Bihar Assembly Election 2025: পকেটে ১ লাখি পিস্তল-সোনা-রুপো, ব্যাংকে ১ কোটি, জানুন তেজস্বীর সম্পত্তি...
Bihar Assembly Election 2025: তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ডায়ানামিক ব্যক্তিত্বের জন্য বিহারের রাজনৈতিক মহলে একটা আলাদা পরিচয় রয়েছে তেজস্বীর
1/7
হট সিট রাঘবপুর
বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এবার হট সিট রাঘবপুর। কারণ ওই আসন থেকেই এবার লড়াই করছেন মহাজাটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব। আগামী ৬ নভেম্বর ওই আসনে ভোট নেওয়া হবে। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ডায়ানামিক ব্যক্তিত্বের জন্য বিহারের রাজনৈতিক মহলে একটা আলাদা পরিচয় রয়েছে তেজস্বীর। সেই ইমেজ কাজে লাগাতে ছাড়ছেন না লালুপুত্র। প্রচারের ঝড়ে তোলপাড় রাঘবপুর।
2/7
তেজস্বীর সম্পত্তি
photos
TRENDING NOW
3/7
কমিশনে দেওয়া হিসেব
4/7
ব্যাংকে
5/7
অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ
6/7
সোনা-রুপো
7/7
অন্য়ান্য সম্পত্তি
photos