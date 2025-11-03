English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bihar Assembly Election 2025: পকেটে ১ লাখি পিস্তল-সোনা-রুপো, ব্যাংকে ১ কোটি, জানুন তেজস্বীর সম্পত্তি...

Bihar Assembly Election 2025: তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ডায়ানামিক ব্যক্তিত্বের জন্য বিহারের রাজনৈতিক মহলে একটা আলাদা পরিচয় রয়েছে তেজস্বীর

| Nov 03, 2025, 08:35 PM IST
হট সিট রাঘবপুর

হট সিট রাঘবপুর

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এবার হট সিট রাঘবপুর। কারণ ওই আসন থেকেই এবার লড়াই করছেন মহাজাটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব। আগামী ৬ নভেম্বর ওই আসনে ভোট নেওয়া হবে। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ডায়ানামিক ব্যক্তিত্বের জন্য বিহারের রাজনৈতিক মহলে একটা আলাদা পরিচয় রয়েছে তেজস্বীর। সেই ইমেজ কাজে লাগাতে ছাড়ছেন না লালুপুত্র। প্রচারের ঝড়ে তোলপাড় রাঘবপুর।

তেজস্বীর সম্পত্তি

তেজস্বীর সম্পত্তি

বিহার বিধানসভার ভোটগ্রহণ যতই এগিয়ে আসছে ততই তেজস্বীর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। সেটি হল তেজস্বী যাদবের সম্পত্তির পরিমাণ কত। বাড়ি গাড়ি কতগুলো। জমানো টাকাই বা কত। বিহারের অন্যান্য নেতার সঙ্গে তার সম্পত্তির তুলনা করলে কোথায় দাঁড়িয়ে আরজেডি নেতা?   

কমিশনে দেওয়া হিসেব

কমিশনে দেওয়া হিসেব

নির্বাচন কমিশনে দেওয়া তাঁর সম্পত্তির যে হিসেব তেজস্বী দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তেজস্বীর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১,৩৫,০০০ টাকা। তাঁর স্ত্রী রাজস্বীর হাতে রয়েছে নগদ ৩৫,০০০ টাকা।

ব্যাংকে

ব্যাংকে

দুটি ব্যাংকে তেজস্বীর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেগুলি হল এসবিআই ও এইচডিএফসি ব্যাংক। দুটি ব্যাংকে রয়েছে মোট ১.২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ফিক্সড ডিপোজিট ২৮.৮৩ লাখ টাকা।

অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ

অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ

বিভিন্ন জায়াগায় তিনি বিনিযোগ করে রেখেছেন। তার মধ্যে শেয়ারে রয়েছে ৪.৮৮ লাখ টাকা। এলআইসি করা রয়েছে ৩.১৩ লাখ টাকা। 

সোনা-রুপো

সোনা-রুপো

পরিবারে বেশ খানিকটা সোনা ও রুপো রয়েছে তেজস্বীর। তেজস্বীর নিজের রয়েছে ১৭.১৩ লাখ টাকার সোনা। তাঁর স্ত্রীর রয়েছে ৪১.১১ লাখ টাকার সোনা। রয়েছে ২ কেজি রুপো। এর দাম ১.৭ লাখ টাকা।তাঁর মেয়ে ও ছেলের রয়েছে ১০ লাখ টাকার রুপো।

অন্য়ান্য সম্পত্তি

অন্য়ান্য সম্পত্তি

এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু সম্পত্তি। তার মধ্যে ঘরের জিনিস রয়েছে ৩.২৫ কোটি টাকার। গাছ ও মেশিন মিলিয়ে রয়েছে ২০.৪৭ লাখ টাকার। রয়েছে একটি বেরেটা পিস্তল, যার মূল্য ১.০৫ লাখ টাকা। সবে নিলিয়ে তেজস্বী যাদবের অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ৬ কোটি টাকার। অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তির হিসেব এখনও জানা যাচ্ছে না।

