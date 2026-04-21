Hajj 2026: হজ ভিসা নিয়মে বিরাট বদল, না মানলে বিরাট জরিমানা, জারি হতে পারে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা

Hajj 2026 Visa Rules: উমরাহ এর ভিসার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আপনার ভিসা ইস্যু হওয়ার পর সৌদি আরবে প্রবেশ করার জন্য আপনি মাত্র ৩০ দিন সময় পাবেন

| Apr 21, 2026, 05:50 PM IST
এবার হজ কবে

সাধারণভাবে রোজার ইদের ৩ মাস পরে হয় কোরবানির ইদ। আর এইসময়েই অনুষ্ঠিত হয় হজ। এবছর, মে মাসের শেষের দিকে হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এবার সুষ্ঠুভাবে হজ পরিচালনা করতে সৌদি আরব নতুন কিছু কঠোর নিয়ম চালু করেছে। এটা জানা খুবই জরুরি যে,হজ ভিসা এবং উমরাহ ভিসা এক নয়। আপনি উমরাহ(কোরবানির সময় হজ ছাড়া অন্য সময়ের হজ) ভিসা দিয়ে হজ পালন করতে পারবেন না। যদি এমনটা করার চেষ্টা করেন, তবে আপনাকে বড় অংকের জরিমানা করা হতে পারে, দেশ থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে, এমনকি ১০ বছরের জন্য সৌদি আরবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞাও জারি হতে পারে।

উমরাহ ভিসা নিয়মে বদল

উমরাহ এর ভিসার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আপনার ভিসা ইস্যু হওয়ার পর সৌদি আরবে প্রবেশ করার জন্য আপনি মাত্র ৩০ দিন সময় পাবেন। আগে এই সময়সীমা ছিল তিন মাস। তবে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর, আপনি আপনার আধ্যাত্মিক সফর সম্পন্ন করার জন্য আগের মতোই সর্বোচ্চ ৯০ দিন সেখানে অবস্থান করতে পারবেন।

উমরাহ ভিসা

হজ যাত্রীদের জন্য জায়গা নিশ্চিত করতে সৌদি আরব উমরাহ পালনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ২০২৬ সালের ২০ মার্চের আশেপাশে উমরাহ ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। উমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে প্রবেশের শেষ দিন ছিল ৩ এপ্রিল, ২০২৬। সকল উমরাহ যাত্রীকে ১৮ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে মক্কা ত্যাগ করতে হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের পর মক্কা শুধুমাত্র হজের জন্য নির্ধারিত এলাকায় পরিণত হয়। এই সময়ে কোনো উমরাহ পারমিট দেওয়া হয় না এবং কেবল অফিসিয়াল হজ ভিসা থাকা ব্যক্তিরাই পবিত্র স্থানগুলোতে প্রবেশের অনুমতি পান।

নুসুক অ্যাপে

নুসুক (Nusuk) অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং বাধ্যতামূলক। কী বুকিং করতে হবে? আপনার হোটেলের অবস্থান এবং যাতায়াত বা পরিবহনের ব্যবস্থা এই অ্যাপে আগে থেকেই যাচাইকৃত থাকতে হবে। এমনকি আপনি যদি সৌদি আরবে আপনার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকার পরিকল্পনাও করেন, তবুও ভিসা অনুমোদনের জন্য আপনাকে হোটেলের কনফার্ম বুকিং দেখাতে হবে।  

পারমিট ছাড়া হজ করলে

অনুমতিপত্র বা পারমিট ছাড়া হজ পালনের চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ ২০,০০০ সৌদি রিয়াল জরিমানা হতে পারে। নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের সহায়তা, অবৈধ হজযাত্রীদের যাতায়াত বা আবাসনের সুবিধা দিলে ১,০০,০০০ সৌদি রিয়াল পর্যন্ত বিশাল অঙ্কের জরিমানা হতে পারে। ভিসার মেয়াদের বেশি সময় সৌদিতে থাকলে অথবা যাতায়াতের নিয়ম ভাঙলে তাৎক্ষণিকভাবে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে এবং পরবর্তী ১০ বছরের জন্য সৌদি আরবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হতে পারে।

ভারতের কতজন এবার হজে যাবেন

ভারত থেকে এবার হজে যেতে পারবেন ১,৭৫,০২৫ জন। মোট আসনের ৭০% হজ কমিটি অব ইন্ডিয়ার (HCoI) মাধ্যমে এবং বাকি ৩০% বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে। সাধারণত আপনি জীবনে মাত্র একবারই সরকারি হজ কমিটির মাধ্যমে হজ পালন করতে পারবেন। যদি আপনি সম্প্রতি হজ করে থাকেন, তবে পুনরায় আবেদনের জন্য আপনাকে সাধারণত অন্তত ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

শর্ট হজ

এবারই প্রথম মাত্র ২০ দিনের একটি 'শর্ট হজ' প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। এটি মূলত চাকুরিজীবী বা পেশাজীবীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যারা দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে পারেন না। তবে, এই সুবিধাটি মাত্র ১০,০০০ হজযাত্রীর জন্য সীমাবদ্ধ। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়, তবে লটারির মাধ্যমে ভাগ্যবানদের নির্বাচন করা হবে।

বৃদ্ধদের সঙ্গী

আপনার বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি হলে সাথে অবশ্যই একজন সঙ্গী থাকতে হবে। সঙ্গীর বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হওয়া বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক হজযাত্রীকে দুটি টিকার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। এটি হল মেনিনজাইটিস টিকা ও পোলিওর টিকা। আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকতে হবে।

