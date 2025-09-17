English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

PM Modi Net worth: 'এমএ' মোদীর ১৭ বছরে সম্পত্তি বেড়েছে ২,৫৯,৫০,৪৬৩ টাকা! মোট সম্পত্তি কত জানেন? নেই বাড়ি-গাড়ি-জমি...

PM Modi Net Worth: প্রধানমন্ত্রী মোদীর নামে নেই কোনও ঋণ। হাতে থাকা নগদের পরিমাণ মাত্র...

| Sep 17, 2025, 11:46 AM IST
1/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার ১৭ সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর পূর্ণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে স্কুলশিক্ষা সম্পন্ন করার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওপেন লার্নিং থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন মোদী। যদিও  বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ডিগ্রি নিয়ে বার বারই প্রশ্ন তুলেছেন। 

2/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

তবে বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত মোদী।  ২০০১ থেকে ২০১৪, ১৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০১৪ থেকে ১১ বছর ধরে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদী। কিন্তু তবুও তাঁর বাড়ি নেই! গাড়ি নেই! জানেন, প্রধানমন্ত্রীর মোট সম্পদের পরিমাণ কত?

3/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৩ কোটি টাকা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় জমা দেওয়া হলফনামা অনুসারে, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৩.০২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫২,৯২০ টাকা নগদ। কোনও ঋণ নেই। কোনও জমি বা বাড়িও নেই। 

4/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

মোদীর বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে এসবিআই-তে এফডি ও সুদ সমেত ২.৮৫ কোটি টাকা। এসবিআই সেভিংসে ৮০,৩০৪ টাকা। পোস্ট অফিসে এনএসসি ৯.১২ লক্ষ টাকা। 

5/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

গয়নার মধ্যে মোদীর মাত্র ৪টি সোনার আংটি রয়েছে। যা ওজনে প্রায় ৪৫ গ্রাম। টাকার অংকে যার মূল্য প্রায় ১.৭৩ লক্ষ টাকা। আর মোদীর অন্যান্য সম্পদ রয়েছে ৩.৩৩ লক্ষ টাকার। 

6/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

ITR-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর মোট আয় ঘোষণা করেছেন ২০১৮-২০১৯-এ ১১,১৪,২৩০ টাকা,  ২০১৯-২০২০-এ ১৭,২০,৭৬০ টাকা,  ২০২০-২০২১-এ ১৭,০৭,৯৩০ টাকা, ২০২১-২০২২-এ ১৫,৪১,৮৭০ টাকা, ২০২২-২০২৩-এ ২৩,৫৬,০৮০ টাকা। 

7/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নামে কোনও বাড়ি, গাড়ি ছাড়াও নেই কোনও বাণিজ্যিক ভবন, কৃষি জমি, অকৃষি জমি, প্লট, বিমা পলিসি। নেই কোনও ধরণের ঋণও। 

8/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর সম্পত্তি ছিল ৪২,৫৬,৪২৬ টাকা। ২০১২-তে তা বেড়ে হয় ১,৩৩,৪২,৮৪২ টাকা। ২০১৫-তে ১,৪১,১৪,৮৯৩ টাকা, ২০১৬-তে ১,৭৩,৩৬,৯৯৬ টাকা, ২০১৭-য় ২,০০,১৩,৪০৩ টাকা। 

9/9

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পত্তি

PM Modi Net Worth

এরপর ২০১৯-এ ২,৫১,৩৬,১১৯ টাকা। শেষে ২০২৪-এর হিসেব অনুযায়ী ৩,০২,০৬,৮৮৯ টাকা। অর্থাৎ ১৭ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পত্তি বেড়েছে ২,৫৯,৫০,৪৬৩ টাকা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পরবর্তী অ্যালবাম

Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Narendra Modi Birthday: গুজরাট মডেল থেকে মেক ইনি ইন্ডিয়া, মোদীর জন্মদিন জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে ১০ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 10
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিবাদ বৃষর, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে মিথুনের

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিবাদ বৃষর, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে মিথুনের

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিবাদ বৃষর, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে মিথুনের 12
West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা

West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা

West Bengal Weather Update: বিশ্বকর্মা পুজোয় ভোগাবে আবহাওয়া, ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় তোলপাড় হবে অধিকাংশ জেলা 6
Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে...

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে...

Baruipur Robbery: দিনেদুপুরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না লুঠ! সিসিটিভি ফুটেজে... 7