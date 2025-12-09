English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
RBI’s Big Revelation on 1, 2, 5, 10, and 20 Rupee Coins: বন্ধ হয়ে গেল ১, ২ আর ৫ টাকার কয়েন, বাজারে আর চলবে না? রিজার্ভ ব্যাংকের বড় নির্দেশ...

RBI guidelines on coins: আপনি যদি রিকশাওয়ালা বা সবজি বিক্রেতারা  ১, ২, বা ৫ টাকার কয়েন নিতে না চান বা তারা এই কথা বলেন যে, ১ ও ২ টাকার কয়েন এখন আর বৈধ নয়— তবে এই আপডেটটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জারি করেছে, যা আপনার জানা দরকার।

| Dec 09, 2025, 06:40 PM IST
১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫০ পয়সার কয়েন নিয়ে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) প্রায়শই সাধারণ মানুষের মধ্যে মুদ্রা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এইবার, কয়েন সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার জারি করেছে। ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫০ পয়সার কয়েন নিয়ে বহু ভুল ধারণা রয়েছে। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, এই কয়েনগুলি আর বাজারে চলছে না।

আপনি যদি এই ধরনেক মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপে পান, তাহলে তক্ষুণি তা ইগনোর করুন। এই ধরনের তথ্যের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই, সোর্স নেই। সর্বৈব ভুয়ো এই ধরনের তথ্য। 

আপনার হয়তো এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। যখনই আপনি সবজির দোকানে বা মুদি দোকানে যান, তারা খুচরো নিতে চান না। বিশেষ করে আপনি যদি ছোট ১ টাকার কয়েন দেন, তবে তারা সেটি নিতে অস্বীকার করেন। আপনি হয়তো শুনেছেন যে এই কয়েন অচল হয়ে গেছে। আসলে এটি কেবল তাদের দোষ নয়। এই ধরনের গুজব বাজারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।  

RBI-এর স্পষ্ট বার্তা:

কয়েন সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) একটি সার্কুলার জারি করেছে। RBI পরামর্শ দিয়েছে যে কয়েন সম্পর্কে প্রচারিত কোনও বিভ্রান্তিকর তথ্য বা গুজবে যেন কেউ কান না দেয়।

RBI জানিয়েছে যে ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা বা ২০ টাকা— সমস্ত কয়েনই আইনগতভাবে বৈধ এবং বর্তমানে প্রচলনে আছে (Legal Tender)।

তাদের বার্তায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) আরও উল্লেখ করেছে যে কয়েনের প্রচলন, নকশা এবং আইনি বৈধতা (Legal Tender Status) নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।   

যদি আপনি বিভিন্ন কয়েনের নকশা দেখে বিভ্রান্ত হন, তবে জেনে রাখুন— একই মূল্যের কয়েনের একাধিক নকশা থাকতে পারে এবং সেই নকশাগুলি নিয়েই সেগুলি বাজারে সম্পূর্ণভাবে চালু রয়েছে।  

আপনার কাছে প্রচুর কয়েন জমা হলে কী করবেন?

যদি কেউ আপনার কাছ থেকে কয়েন নিতে অস্বীকার করে এবং আপনার কাছে অনেক কয়েন জমে যায়, তবে আপনি আপনার নিকটস্থ ব্যাঙ্কে গিয়ে সেগুলি জমা দিতে পারেন বা তার পরিবর্তে নোট নিতে পারেন।

RBI তাদের 'RBI কেহতা হ্যায়' প্রচারের মাধ্যমে এই ধরনের ভুল তথ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে জানিয়েছে যে, কয়েনের অচল হওয়ার গুজব বিশ্বাস করবেন না। একই মূল্যের কয়েনের বিভিন্ন নকশা থাকলেও সেগুলির মূল্য সমান এবং বৈধ।

যদি দোকানদার কয়েন নিতে অস্বীকার করেন?

আপনি হয়তো অবাক হবেন যে, যদি কোনও ব্যবসায়ী কয়েন নিতে অস্বীকার করেন, তবে আপনার অসুবিধা হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপনি আপনার নিকটস্থ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে নোটের বিনিময়ে কয়েন পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

RBI-এর বার্তা স্পষ্ট

প্রতিটি কয়েনেরই ভারতীয় মুদ্রা হিসেবে সমান মূল্য এবং বৈধতা রয়েছে। কয়েনের আকার, নকশা বা ঔজ্জ্বল্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে বৈধ থাকবে।  

