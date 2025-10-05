Laxmi Puja 2025 Do's and Don'ts: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মা-কে তুষ্ট করতে ভুলেও এই কাজগুলো করবেন না! জীবনে নামবে বিপর্যয়... ঠিক কী কী করবেন?

Laxmi Puja 2025 Do's and Don'ts: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মা-কে তুষ্ট করতে ভুলেও এই কাজগুলো করবেন না! জীবনে নামবে বিপর্যয়... ঠিক কী কী করবেন?
Laxmi Puja 2025: বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করলে এই কাজগুলি ভুলেও করবেন না যেন- কেমন ভাবে সাজাবেন মা লক্ষ্মীর পুজোর স্থান, কী করবেন , কী করবেন না, এই নিয়ে নানা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানতে পারলে ভাল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাল লক্ষ্মীপুজো। দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য এবং শান্তির প্রতীক। আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো করা হয়। ভক্তি ও নিষ্ঠা মেনে বেশিরভাগ বাঙালিই ঘরে বছর ভর প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পুজো করে থাকেন।
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো
কিন্তু আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে যে লক্ষ্মীর পুজো করা হয় তাতে কী কী সামগ্রী প্রয়োজন এবং কী ভাবে এই পুজো হবে, তা জানা আছে কি? পুজোয় মোট ১৪টি পাত্রে উপচার রাখা হয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরিতকী দিয়ে সাজানো হয় পুজোর স্থানটিকে। কিন্তু বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করলে এই কাজগুলি ভুলেও করবেন না, তাতে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হবেন।
মা লক্ষ্মীর পুজোর দিন সকলেই নিষ্ঠাভরে উপোস করেন৷ কিন্তু উপবাস করলেই হল না, নিয়ম মেনে করলেই তবেই শুভ ফল পাওয়া যায়৷লক্ষ্মীপুজোর পর অনেকেই উপোস ভাঙার সময় মিষ্টি খান৷ তবে এই ভুলটি করবেন না৷ ভুলেও মিষ্টি খাবেন না। অনেকে উপোস করার সময় ফল খান। কিন্তু খালি পেটে ফল না খাওয়াই ভাল। কারণ এতে গ্যাস অম্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এবং শরীরও খারাপ হতে পারে৷
