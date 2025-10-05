English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Laxmi Puja 2025 Do's and Don'ts: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মা-কে তুষ্ট করতে ভুলেও এই কাজগুলো করবেন না! জীবনে নামবে বিপর্যয়... ঠিক কী কী করবেন?

Laxmi Puja 2025: বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করলে এই কাজগুলি ভুলেও করবেন না যেন- কেমন ভাবে সাজাবেন মা লক্ষ্মীর পুজোর স্থান, কী করবেন , কী করবেন না, এই নিয়ে নানা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানতে পারলে ভাল।

| Oct 05, 2025, 02:48 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাল লক্ষ্মীপুজো। দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য এবং শান্তির প্রতীক। আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো করা হয়। ভক্তি ও নিষ্ঠা মেনে বেশিরভাগ বাঙালিই ঘরে বছর ভর প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পুজো করে থাকেন। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

 প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

কিন্তু আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে যে লক্ষ্মীর পুজো করা হয় তাতে কী কী সামগ্রী প্রয়োজন এবং কী ভাবে এই পুজো হবে, তা জানা আছে কি? পুজোয় মোট ১৪টি পাত্রে উপচার রাখা হয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরিতকী দিয়ে সাজানো হয় পুজোর স্থানটিকে।  কিন্তু বাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করলে এই কাজগুলি ভুলেও করবেন না, তাতে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হবেন। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

কোজাগরী লক্ষ্মী সমৃদ্ধির দেবী৷ তাই তাঁকে তুষ্ট করতে কোনও ত্রুটিই রাখতে চায়না বাঙালি৷ নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত, মা লক্ষ্মীর আসন পাতা সকলেরই ঘরে৷ কেমন ভাবে সাজাবেন মা লক্ষ্মীর পুজোর স্থান, কী করবেন , কী করবেন না, এই নিয়ে নানা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানতে পারলে ভাল। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

মা লক্ষ্মীর পুজোর দিন সকলেই নিষ্ঠাভরে উপোস করেন৷ কিন্তু উপবাস করলেই হল না, নিয়ম মেনে করলেই তবেই শুভ ফল পাওয়া যায়৷লক্ষ্মীপুজোর পর অনেকেই উপোস ভাঙার সময় মিষ্টি খান৷ তবে এই ভুলটি করবেন না৷ ভুলেও মিষ্টি খাবেন না। অনেকে উপোস করার সময় ফল খান। কিন্তু খালি পেটে ফল না খাওয়াই ভাল। কারণ এতে গ্যাস অম্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এবং শরীরও খারাপ হতে পারে৷

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

অনেকে মনে করেন, উত্তর-পূর্ব কোণে মা লক্ষ্মীর বেদি  প্রতিষ্ঠা করা শুভ। মূর্তি স্থাপন করুন অবশ্যই পূর্ব দিকে মুখ করে। পুরোহিতের আসনে যিনি বসবেন, তিনি যেন উত্তর দিকে পিঠ করে বসেন। মা লক্ষ্মী নোংরা পছন্দ করেন না। ঘরদোর পরিপাটি করে রাখুন। পরিষ্কার রাখুন ঘর। ভালভাবে আলো জ্বালিয়ে রাখুন। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

দেবী লক্ষ্মী সমৃদ্ধির দেবী। তাই তাঁর সামনে ধান, পয়সা, কড়ি, সোনা বা রুপোর কয়েন সম্ভব হলে, সাজিয়ে দিন।  আপনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলে, ব্যবসা সংক্রান্ত হিসেবের খাতা-পত্র দেবীর সামনে রাখুন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

বাড়িতে সাফল্য, অর্থ এবং সুখ আনতে, সদর দরজার উভয় পাশে মাঙ্গলিক কলশ স্থাপন করুন।  তার উপর ডাব রাখুন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

মেঝেতে মূর্তি স্থাপন করবেন না। পরিষ্কার কাপড় পাতুন  টেবিল বা বেদি বা চৌকির উপর। পারলে লাল কাপড় বিছিয়ে দেবীকে স্থাপন করুন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

লাল কাপড়ের মাঝখানে কয়েক মুঠো ধান সাজিয়ে দিন। তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে দেবীর ছবি মুছে রাখুন। এদিন ঠাকুর ঘরে বাসি ফুল রাখবেন না। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

লক্ষ্মীপুজোর দিন বাড়িতে আমিষ জাতীয় খাবার খাবেন না ।  লক্ষ্মীপুজোর উপোস রাখলে, উপবাস ভাঙার পরও নেশার জিনিস গ্রহণ করবেন না। অ্যালকোহল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

বিশ্বাস করা হয় যে দেবী লক্ষ্মী জোরে আওয়াজ পছন্দ করেন না। তাই অপ্রয়োজনীয় আওয়াজ, চিৎকার, ঝগড়া থেকে বিরত থাকুন।  

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

পুজোর দিন কখনও ঋণ নেবেন না বা টাকা ধার করবেন না। সূর্যাস্তের পর কখনও কাউকে দেবেন না। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

পুজোর স্থানটিকে সারা রাত অযত্নে ফেলে রাখবেন না। সারা রাত প্রদীপ জ্বালান । তাতে নিয়মিত ঘি বা তেল দিয়ে রাখুন, যাতে প্রদীপ না নিভে যায়।  

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

কোজাগরী শব্দের আক্ষরিক অর্থ কে জেগে আছে? রাতে জেগে থেকে দেবীর আরধানা করাই রীতি। কথিত আছে, এদিন মর্ত্যে নেমে এসে দেবী লক্ষ্মী ভক্তদের আর্শীবাদ করেন। 

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

গৃহিণীরা নিজেরাই পুজো করতে পারেন৷ দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় শ্বেতপদ্ম-শ্বেতচন্দন বিশেষ প্রয়োজন। ফল-মূলের পাশাপাশি চিড়ে নারকেল ছাড়াও লক্ষ্মীপুজো ভাবাই যায় না। একে বলা হয় চিপিটক৷ দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা শেষে সারারাত জেগে পাশা খেলার রীতিও বহুল প্রচলিত।    

Mahesh Bhatt feeding investor ‘human flesh’: 'তান্ত্রিকের কথায় পানে পুরে প্রযোজকদের মানুষের মাংসও খাইয়েছি...' ভয়ংকর সত্যি ফাঁস মহেশ ভাটের

Cyclone Shakti Updates: বাতাসবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র! বিপুল বিপর্যয় নিয়ে হাজির 'সিভিয়ার স্টর্মে' পরিণত সাইক্লোন 'শক্তি'! দিকে-দিকে অ্যালার্ট...

Mahesh Bhatt feeding investor ‘human flesh’: 'তান্ত্রিকের কথায় পানে পুরে প্রযোজকদের মানুষের মাংসও খাইয়েছি...' ভয়ংকর সত্যি ফাঁস মহেশ ভাটের

Heavy rain: টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি! ভয়ংকর দুর্যোগে মৃত ১০... ভয়াবহ পরিস্থিতি...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের...

