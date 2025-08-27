English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthy 2025: গণেশ চতুর্থীর দিন চাঁদ দেখা অত্যন্ত অশুভ, জানেন? বা কেন গজাননের পেটে বাঁধা থাকে সাপ? না পড়লে বড় মিস...

Ganesh Chaturthi Special Story: গণেশ মাটিতে পড়লে তাঁর পেট ফেটে যায় এবং পেটের ভেতর থেকে সব মোদক গড়িয়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে আকাশের চাঁদ, চন্দ্র, তাঁর স্থূল শরীর এবং ছড়িয়ে পড়া মোদক দেখে উপহাসের হাসি হাসতে শুরু করেন। নিজের এই অবস্থা ও চাঁদের উপহাসে গণেশ অত্যন্ত অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

| Aug 27, 2025, 05:02 PM IST

প্রাচীন এক কাহিনী অনুসারে, একবার গণেশ চতুর্থীর রাতে গণেশ একটি বিশাল ভোজসভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে তাঁর প্রিয় খাদ্য মোদক ছিল অফুরন্ত। তিনি এত মোদক খেলেন যে তাঁর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গেল। ভোজের পর তিনি যখন তাঁর বাহন ইঁদুর, মূষিক-এর ওপর চড়ে কৈলাশের দিকে ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে একটি বিশাল সাপ দেখতে পেয়ে ইঁদুরটি ভয় পেয়ে এক লাফ দেয়। এর ফলে গণেশ ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান।

গণেশ দ্রুত সব মোদক কুড়িয়ে পেটের মধ্যে ভরে নেন এবং কাছাকাছি থাকা সেই সাপটিকে দিয়ে পেটের ফাটলটি শক্ত করে বেঁধে দেন। এরপর তিনি তাঁর ভাঙা দাঁতটি ছুঁড়ে মারেন চাঁদের দিকে এবং অভিশাপ দেন যে, গণেশ চতুর্থীর দিনে কেউ যেন চাঁদ না দেখে। তখন থেকে এই তিথিতে চাঁদ দেখা অশুভ বলে মনে করা হয়।  

এর প্রতীকী তাৎপর্য

গণেশের পেটে সাপের বাঁধন শুধু একটি গল্প নয়, এর পেছনে গভীর দার্শনিক ও প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। এটি আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বিশাল পেট: গণেশের বিশাল পেট হলো এই মহাবিশ্বের প্রতীক। এটি বোঝায় যে, মহাবিশ্বের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, এবং ভালো-মন্দ সবই তাঁর মধ্যে ধারণ করা আছে। তিনি সবকিছু হজম করে শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষা করেন।

নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-সংযম: সাপের বাঁধনটি আমাদের জীবনের আত্ম-সংযম এবং নিয়ন্ত্রণ-এর প্রতীক। এটি বোঝায় যে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়, আবেগ এবং এমনকি অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের মতো আকাঙ্ক্ষাগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অতিরিক্ত ভোজন বা লোভের ফলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, গণেশ সেই সাপটিকে বেল্ট হিসেবে ব্যবহার করে তা পুনরুদ্ধার করেন, যা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বোঝায়। লোভ ও আত্ম-উপলব্ধি: এই কাহিনী আমাদের শেখায় যে, অতিরিক্ত লোভ (মোদকের প্রতি লোভ) জীবনের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। একই সাথে, এটি দেখায় যে কীভাবে গণেশ এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন, যা আমাদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেয়।

সাপ: গণেশের পেটের চারপাশে যে সাপটি বাঁধা আছে, সেটি হলো বাসুকি নাগ। এই সাপটি কুণ্ডলিনী শক্তি এবং মহাজাগতিক শক্তির প্রতীক। কুণ্ডলিনী শক্তি হলো সেই আধ্যাত্মিক শক্তি যা মেরুদণ্ডের গোড়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে এবং যা জাগরিত হলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ হয়। সাপের বাঁধন ইঙ্গিত করে যে, গণেশ এই বিশাল মহাজাগতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের জীবনের সমস্ত বাধা দূর করেন।  

লোভ ও আত্ম-উপলব্ধি: এই কাহিনী আমাদের শেখায় যে, অতিরিক্ত লোভ (মোদকের প্রতি লোভ) জীবনের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। একই সাথে, এটি দেখায় যে কীভাবে গণেশ এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছেন, যা আমাদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেয়। চাঁদ ও উপহাস: চাঁদের উপহাস হলো অহংকার ও ঔদ্ধত্যের প্রতীক। গণেশ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে শিক্ষা দেন যে, কোনো ব্যক্তির শারীরিক রূপ বা দুর্বলতা নিয়ে উপহাস করা উচিত নয়।

সব মিলিয়ে, গণেশের পেটে সাপের বাঁধনটি জ্ঞান, শক্তি, সংযম এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলাকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি সরল গল্পের মাধ্যমে জীবনের গভীরতম দর্শন তুলে ধরে।

পুরাণ মতে গণেশের অভিশাপের জন্যই গণেশ চতুর্থীর দিন রাতে চাঁদের দিকে তাকাতে নেই। 

গল্প অনুযায়ী, গণেশ যখন মোদক খেয়ে ফিরছিলেন, তখন রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর চাঁদ তাঁর স্থূল শরীর দেখে উপহাসের হাসি হেসেছিল। চাঁদের এই অহংকারপূর্ণ আচরণে গণেশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে অভিশাপ দেন।

"তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য আজ থেকে তোমার সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যাবে এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে।" এই অভিশাপ দেওয়ার পর চাঁদ নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে গণেশের কাছে ক্ষমা চায়। চাঁদ তাঁর ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গণেশের কাছে বারবার প্রার্থনা করতে থাকে। চাঁদের অনুতাপ দেখে গণেশের ক্রোধ কিছুটা কমে আসে। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর অভিশাপ সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ একবার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না। তবে তিনি চাঁদের প্রতি দয়া দেখান এবং অভিশাপের প্রভাব কিছুটা কমিয়ে দেন।

গণেশ বলেন:

"আমার অভিশাপ পুরোপুরি প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। তবে তোমার অনুতাপের কারণে আমি তোমার প্রতি করুণা করছি। এখন থেকে তুমি প্রতি মাসে ১৫ দিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং আবার ১৫ দিন ধরে তোমার পূর্ণ রূপ ফিরে পাবে। এভাবে তোমার সৌন্দর্য মাঝে মাঝে ম্লান হবে, কিন্তু চিরতরে হারিয়ে যাবে না।"

এই পৌরাণিক ঘটনার ফলস্বরূপ চাঁদ তার হ্রাস-বৃদ্ধি চক্র শুরু করে। এর ফলে প্রতি মাসে অমাবস্যা (যখন চাঁদ দেখা যায় না) এবং পূর্ণিমা (যখন চাঁদ তার পূর্ণ রূপে থাকে) দেখা যায়।

এই কাহিনীর প্রতীকী তাৎপর্য

অহংকার ও তার পতন: এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অহংকার মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও সুন্দর বস্তুও তার ঔদ্ধত্যের কারণে ম্লান হয়ে যেতে পারে।

ক্ষমাদান ও করুণা: গণেশের এই কাহিনীতে দেখা যায় যে, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে কঠিন শাস্তিও কমে যেতে পারে। এটি ক্ষমা এবং করুণার গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা: এই পৌরাণিক কাহিনীটি চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি চক্রের মতো একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে সহজ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি প্রাচীন ঋষি-মুনিদের গভীর জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে গল্পের মাধ্যমে বোঝানোর ক্ষমতাকে তুলে ধরে।

