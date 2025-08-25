English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Metro: মেট্রোর বড় আপডেট! জেনে নিন কোন লাইনে কোন ট্রেন কখন আসবে...

কলকাতা মেট্রো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে শুক্রবার কলকাতা মেট্রোর তিন রুটের সম্প্রসারণ হয়। আর তার ঠিক পরের দিনই মেট্রোরেলের তরফে জানানো হল, ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম) মেট্রোর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে চলেছে তারা। শুধু তা-ই নয়, আপ লাইনে অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত শেষ মেট্রোর সূচিও সামান্য বদলাচ্ছে। ২৫ অগস্ট থেকে ব্লু লাইনে আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মেট্রো চলবে ২৮৪টি। 

| Aug 25, 2025, 12:11 PM IST
কলকাতা মেট্রো

মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুসংবাদ! ব্লু লাইনে ২৫.০৮.২০২৫ (সোমবার) থেকে মেট্রো ২৮৪টি পরিষেবা চালাবে

কলকাতা মেট্রো

সোমবার থেকে শুক্রবার যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ পরিষেবা বাড়াতে চলেছে।  

কলকাতা মেট্রো

সকাল ০৬:৫০ টায় নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)  

কলকাতা মেট্রো

সকাল ০৬:৫৪টায় শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

কলকাতা মেট্রো

সকাল ০৬:৫৫টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

কলকাতা মেট্রো

সকাল ০৬:৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

কলকাতা মেট্রো

রাত ২১:২৮ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

কলকাতা মেট্রো

রাত ২১:৪৪ টায় শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত (২১:৪৩ টার পরিবর্তে)

কলকাতা মেট্রো

শনিবার এবং রবিবার পরিষেবাগুলিতে কোনও পরিবর্তন নেই

