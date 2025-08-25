Kolkata Metro: মেট্রোর বড় আপডেট! জেনে নিন কোন লাইনে কোন ট্রেন কখন আসবে...
কলকাতা মেট্রো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে শুক্রবার কলকাতা মেট্রোর তিন রুটের সম্প্রসারণ হয়। আর তার ঠিক পরের দিনই মেট্রোরেলের তরফে জানানো হল, ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম) মেট্রোর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে চলেছে তারা। শুধু তা-ই নয়, আপ লাইনে অর্থাৎ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত শেষ মেট্রোর সূচিও সামান্য বদলাচ্ছে। ২৫ অগস্ট থেকে ব্লু লাইনে আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মেট্রো চলবে ২৮৪টি।
