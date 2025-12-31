English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Prediction 2026: মিশরের দেবতারা আপনাকে দেখছেন, নজর দিচ্ছে মামিরাও! ২০২৬ কোন রাশির জাতকের কী ঘটবে, জানুন...

Prediction 2026: মিশরের দেবতারা আপনাকে দেখছেন, নজর দিচ্ছে মামিরাও! ২০২৬ কোন রাশির জাতকের কী ঘটবে, জানুন...

বলা হয় মিশরীর জ্যোতিষী শাস্ত্র শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করে না বরং এটি আগাম মানুষকে সচেতন করে.....  

| Dec 31, 2025, 02:59 PM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বছরের শুরু ও কর্মজীবন জানুয়ারি মাসে মঙ্গলের প্রভাবে আপনি নিজের কাজ এবং সামাজিক মর্যাদার বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন। আপনি যা অর্জন করতে চান,তা নিয়ে আপনার মনোযোগ থাকবে একদম সোজাসাপ্টা। মার্চ-এপ্রিল এর শুরুর দিকে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের প্রভাবে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য এবং লোকে আপনাকে কীভাবে দেখছে—তা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করবেন। তবে মার্চ মাসে যখন বৃহস্পতি গ্রহ সুপ্রভাব দিতে শুরু করবে, তখন আপনি আপনার কাজের সঠিক মূল্যায়ন, পদোন্নতি এবং সম্মান পেতে শুরু করবেন। পারিবারিক সুখ বছরের দ্বিতীয় ভাগে বৃহস্পতির শুভ অবস্থানের কারণে আপনার পারিবারিক জীবন খুব আনন্দময় হবে। বাড়িতে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ভুলত্রুটি সংশোধন জুলাই মাস থেকে শনি গ্রহের প্রভাবে আপনার কাজে কিছুটা ধীরগতি আসতে পারে। এই সময়টি আপনাকে আপনার অতীতের নেওয়া পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্তগুলো পুনরায় ভেবে দেখার সুযোগ করে দেবে। বছরের শেষ বছরের শেষে আপনি মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী ও স্থির অনুভব করবেন। আপনার শান্ত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আপনি অন্যদের পথ দেখাতে বা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শক্তির সুরক্ষা ও বন্ধুত্ব বছরের শুরুতে মঙ্গল এবং শনির প্রভাবে আপনি নিজের শক্তির সঠিক ব্যবহার করতে শিখবেন। আপনি সবার সাথে না মিশে কেবল বেছে বেছে ভালো বন্ধুদের সাথে সময় কাটাবেন, যা আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য সহায়ক হবে। বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা (ফেব্রুয়ারি ও মার্চ) ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে গ্রহণের প্রভাবে আপনি মানসিকভাবে কিছুটা দুর্বল বা সংবেদনশীল অনুভব করতে পারেন। এই সময়ে নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া আপনার জন্য খুব জরুরি। পারিবারিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা জুন মাস থেকে বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর হবে। আপনি মানসিকভাবে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল অনুভব করবেন। ভালোবাসার ভয় জয় করা জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শনির বিশেষ অবস্থানের কারণে আপনি আপনার মনের ভেতরের লুকানো ভয়গুলো কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বিশেষ করে ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব দ্বিধা আপনাকে পিছিয়ে রাখত, সেগুলো দূর হয়ে যাবে। বছরের শেষ বছরের শেষ নাগাদ আপনি একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষে পরিণত হবেন। একটি শক্তিশালী মন এবং নিজের সীমানা (boundaries) বজায় রাখার ক্ষমতা হবে আপনার নতুন ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিকল্পনা ও অর্থব্যবস্থাপনা বছরের শুরুতে মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে আপনি আপনার কাজ এবং অর্থসম্পদ খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে উৎসাহিত হবেন। এই সময়ে নিজের ক্যারিয়ার এবং টাকা-পয়সা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার মধ্যে বাড়তি অনুপ্রেরণা কাজ করবে। অভ্যাস পরিবর্তন বছরের শুরুর দিকের গ্রহণগুলো আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসে কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তবে এটি আপনার জন্য আশীর্বাদও বটে, কারণ এর মাধ্যমেই আপনি আপনার ক্ষতিকর বা নেতিবাচক অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে পারবেন। পারিবারিক সুখ ও সমর্থন জুন মাসে বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের ফলে আপনি একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ এবং পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। গৃহস্থালি জীবনে এই সময়টি বেশ ইতিবাচক। ধৈর্য ও প্রস্তুতি (বছরের মধ্যভাগ) বছরের মাঝের দিকে শনি গ্রহের প্রভাবে আপনার কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে। তবে হতাশ না হয়ে এই সময়টিকে আপনার কাজের ভিত্তি বা 'গ্রাউন্ডওয়ার্ক' মজবুত করার কাজে লাগান। বছরের শেষ বছরের শেষ নাগাদ আপনি নিজেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হিসেবে আবিষ্কার করবেন। বিশেষ করে আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক পরিবর্তন ও সম্পর্ক এ বছর মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে আপনার মনের গভীরের আবেগ এবং অতীতের স্মৃতিগুলো সামনে আসবে। একদিকে যেমন পুরনো কোনো কষ্ট আপনাকে আঁকড়ে ধরতে পারে, অন্যদিকে এই গ্রহটিই আপনাকে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর সম্পর্কগুলো থেকে বেরিয়ে আসার সাহস জোগাবে। সুস্থ হয়ে ওঠা ও মুক্তি (মার্চ-এপ্রিল) বসন্তের শুরুদিকের গ্রহণগুলো আপনার পুরনো ক্ষত সারিয়ে তোলার এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলো শেষ করার সুযোগ করে দেবে। মার্চ মাসে বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে মানসিক প্রশান্তি বা আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে আপনি অনেক উপকৃত হবেন। পুরনো কর্মফল থেকে মুক্তি মার্চ এবং নভেম্বর মাসে কেতুর অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে আপনার জীবনের পুরনো সব জটিলতা বা 'কর্মিক' বন্ধনগুলো কেটে যাবে। আপনি নিজেকে অনেক হালকা এবং ভারমুক্ত অনুভব করবেন। সহনশীলতা ও ধৈর্য বছরের মাঝের দিকে শনি গ্রহের প্রভাবে আপনার সহনশীলতার পরীক্ষা হতে পারে। কিছু কাজ দেরিতে হতে পারে বা বাধা আসতে পারে, যা আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে। বছরের শেষ বছরের শেষ নাগাদ আপনি মানসিকভাবে অনেক বেশি স্বস্তিতে থাকবেন। নিজের জীবনের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়বে এবং আপনি নিজের ভাগ্য গড়ার ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

শুরুতে আত্মকেন্দ্রিকতা বছরের শুরুতে মঙ্গল ও শনির অবস্থানের কারণে আপনি নিজের প্রয়োজন এবং স্বার্থকে সবার আগে গুরুত্ব দেবেন। এই সময় নিজের কথা ভাবা আপনার জন্য অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়বে। সম্পর্ক ও অর্থ বছরের গ্রহণগুলো আপনার জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সম্পর্ক এবং আর্থিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে নতুন করে ভাবতে হতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও সীমাবদ্ধতা জুন মাসে বৃহস্পতির প্রভাবে আপনার পারিবারিক পরিবেশ খুব সুন্দর ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। তবে খেয়াল রাখবেন, পরিবারের সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে নিজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সীমা বা 'লিমিট' নির্ধারণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। আইনি বা ব্যবসায়িক কাজে বিলম্ব জুলাই মাস থেকে শনির প্রভাবে কোনো আইনি বিষয় বা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের (partnership) সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতে পারে। কাজে কিছুটা ধীরগতি আসতে পারে। বছরের শেষ ও সাফল্য অক্টোবর মাসে বৃহস্পতি যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে, তখন আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্ব অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলবেন, যা আপনাকে মানুষের শ্রদ্ধা এবং সত্যের পথে জয়ী হতে সাহায্য করবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন উদ্যোগ ও সাহস এ বছর নতুন নতুন কাজ শুরু করার জন্য আপনি দারুণ উৎসাহ পাবেন। বিশেষ করে মে মাসে মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে আপনার সাহস এবং জেদ অনেক বেড়ে যাবে। স্বাস্থ্য, ক্যারিয়ার বা পড়াশোনা নিয়ে যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটিই সেরা সময়। পারিবারিক শান্তি জুন মাস থেকে বৃহস্পতির প্রভাবে আপনার পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। পরিবারের ভেতর পুরনো কোনো বিরোধ বা সমস্যা থাকলে এই সময়ে তার সমাধান হয়ে যাবে। সৃজনশীলতা ও প্রতিভা অক্টোবর মাসে বৃহস্পতির অবস্থান পরিবর্তনের ফলে আপনার ভেতরের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হবে। আপনি যদি শিল্পকলা বা কোনো সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত থাকেন, তবে সেখানে বড় উন্নতির যোগ রয়েছে। বছরের শেষ ও আত্মবিশ্বাস পুরো বছর জুড়ে আপনি যে ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো নেবেন, বছরের শেষে সেগুলো আপনাকে বড় ধরনের মানসিক তৃপ্তি দেবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন এবং নিজের ওপর আপনার বিশ্বাস আরও মজবুত হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্পষ্ট কথা ও দায়িত্ববোধ বছরের শুরুতে মঙ্গল ও শনির প্রভাবে আপনি নিজের মনের ভাব একদম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখবেন। আপনি যা বলবেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে এবং সোজাসাপ্টা কথা বলতে আপনি বাধ্য হবেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা বছরের প্রথম দিকের গ্রহণগুলোর সময় আপনার জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বা ছোটখাটো পরীক্ষার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। জ্ঞান অর্জন ও আধ্যাত্মিকতা মার্চ মাসে বৃহস্পতির চলন পরিবর্তনের ফলে আপনার জন্য নতুন কিছু শেখার বা জ্ঞান অর্জনের পথ খুলে যাবে। এই সময়টি আধ্যাত্মিক সাধনা বা নতুন কোনো বিষয়ে পড়াশোনার জন্য খুব ভালো। সামাজিক ব্যস্ততা আগস্ট মাসে মঙ্গলের প্রভাবে আপনার সামাজিক জীবন অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো এবং নতুন মানুষের সাথে পরিচয়ের সুযোগ বাড়বে। সম্মান ও স্বীকৃতি অক্টোবর মাসে বৃহস্পতির অবস্থানের কারণে আপনার মতামত বা আইডিয়াগুলো অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। লোকে আপনার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে এবং আপনি সম্মান পাবেন। বছরের শেষ বছরের শেষে আপনি একজন সুসংগঠিত মনের অধিকারী মানুষে পরিণত হবেন। আপনি আগের চেয়ে অনেক গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন এবং নিজের এই মানসিক উন্নতি নিয়ে আপনি গর্ববোধ করবেন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শত্রু দমন: আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেও শত্রুরা সফল হতে পারবে না। আপনি নিরাপদ থাকবেন। আর্থিক লাভ: আগে যদি সম্পত্তিতে (জমি বা বাড়ি) টাকা বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে আজ তার সুফল বা লাভের মুখ দেখতে পারেন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ: আজ খুব বেশি আবেগপ্রবণ হবেন না; মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করার চেষ্টা করুন। স্ত্রীর পরামর্শ: কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনার স্ত্রীর ওপর ভরসা রাখুন। তাঁর দেওয়া পরামর্শ বা বুদ্ধি আজ আপনার জন্য বেশ উপকারী হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পুরনো আবেগ ও ধৈর্য বছরের শুরুতে মঙ্গল ও শনির প্রভাবে আপনি এমন কিছু পুরনো অনুভূতির মুখোমুখি হবেন, যা আপনি ভেবেছিলেন আগেই মিটে গেছে। এই অস্বস্তিকর সময়টুকুতে আপনাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পর্কের পরিবর্তন বছরের গ্রহণগুলো আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, যা আপনার জীবনে নতুন কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শান্তি ও ভ্রমণ জুন মাসে বৃহস্পতির প্রভাবে আপনি মানসিক ক্ষত সারিয়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এই সময়ে নদী বা সমুদ্রের ধারে (জলাশয়ের কাছে) কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে প্রশান্তি দেবে। পরিবারের রক্ষক সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গলের প্রভাবে আপনি আপনার প্রিয়জনদের জন্য একজন 'রক্ষক' বা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন। তাদের নিরাপত্তা ও ভালো মন্দের দিকে আপনার বিশেষ নজর থাকবে। পারিবারিক শিকড় জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শনির প্রভাবে পরিবারের এমন কিছু পুরনো সমস্যা সামনে আসতে পারে যা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। এটি সেই সমস্যাগুলো চিনে নিয়ে সমাধান করার একটি সময়। বছরের শেষ ডিসেম্বর মাস নাগাদ আপনার মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। আপনি খুব সহজেই এবং শান্ত মনে নিজের মনের কথা ও আবেগ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

২০২৬ সালটি আপনার ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলো আরও স্পষ্ট করে তোলার বছর। আপনার জন্য সহজ বাংলায় এর সারমর্ম নিচে দেওয়া হলো: মনোযোগ ও কর্মপরিকল্পনা বছরের শুরুতে মঙ্গল ও শনির প্রভাবে আপনি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ার, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিতে পুরো শক্তি কাজে লাগাবেন। ভুল বোঝাবুঝি দূর হওয়া বছরের প্রথম দুটি গ্রহণের প্রভাবে বন্ধু মহলে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। একই সাথে, সাধারণ মানুষ আপনাকে কীভাবে দেখছে বা আপনার সম্পর্কে কী ভাবছে—এসব বিষয়ে আপনার মনের দ্বিধা কেটে যাবে। মানসিক স্থিতিশীলতা জুন মাস থেকে বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে আপনার মানসিক অবস্থা অনেক বেশি স্থিতিশীল ও শান্ত হবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়তা অনুভব করবেন। সাফল্য ও পরিচিতি অক্টোবর মাসে বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তন এবং নভেম্বরে মঙ্গলের প্রভাবে আপনার মান-সম্মান ও পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে সবার নজর আপনার দিকে থাকবে। বছরের শেষ ডিসেম্বর মাস নাগাদ আপনি আপনার নিজের অন্তর্দৃষ্টি বা মনের ডাক (instincts) অনুযায়ী চলতে পছন্দ করবেন। এই সময়ে আপনার কাছে মনের শান্তিই হবে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। আপনি কি আপনার ক্যারিয়ার বা শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছেন? আমি কি সে বিষয়ে কোনো টিপস দিতে পারি? 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

মানুষ চেনা ও শক্তি সঞ্চয় বছরের শুরুতে গ্রহের প্রভাবে আপনি বুঝতে পারবেন কারা আপনার শক্তির উৎস আর কারা আপনার মানসিক শক্তি শুষে নিচ্ছে (energy vampires)। এই সময়ে আপনি আপনার কাছের মানুষদের আসল রূপ চিনতে পারবেন। সম্পর্ক ও সতর্কতা বছরের গ্রহণগুলোর প্রভাবে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলোতে বড় ধরনের উথাল-পাথাল হতে পারে। এই সময়ে শান্ত থাকুন, নিজের কথায় সৎ থাকুন এবং কারো সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি বা তর্কে জড়াবেন না। শুভ ছায়া ও বন্ধু ভাগ্য জুন মাস থেকে ভাগ্যের চাকা আপনার সহায় হবে। আপনি এমন কিছু বন্ধুর দেখা পাবেন যারা আপনাকে মানসিকভাবে শান্তি দেবে। এছাড়াও এই সময়ে কোনো মনোরম বা শান্ত জায়গায় ভ্রমণের মাধ্যমে আপনি মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাবেন। অতীতের বোঝা থেকে মুক্তি জুলাই থেকে শনির প্রভাবে আপনি আপনার অতীতের ভুল বা সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাবেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই সময়ে আপনি কোনো অপরাধবোধ (guilt) ছাড়াই অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন। বছরের শেষ নভেম্বর মাসের পর থেকে আপনার জীবনে নতুন ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বছরের শেষ নাগাদ আপনার নিজের প্রতি আত্মসম্মান অনেক বেড়ে যাবে এবং আপনি খুব স্পষ্টভাবে নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্বাস্থ্য সচেতনতা বছরের শুরুতে মঙ্গল ও শনি গ্রহের প্রভাবে আপনি নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবেন। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাই হবে আপনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি ও ভালোবাসা বছরের শুরুর দিকের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের প্রভাবে আপনার পুরনো কোনো আবেগীয় সম্পর্ক বা অসমাপ্ত প্রেমের গল্প আবার সামনে চলে আসতে পারে। পুরনো স্মৃতি আপনাকে কিছুটা ভাবিয়ে তুলবে। সুখবর ও পারিবারিক আনন্দ আপনার জন্য সুসংবাদ হলো, মার্চ মাসে বৃহস্পতি গ্রহের গতি পরিবর্তনের পর এবং জুন মাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশের ফলে আপনার পারিবারিক ও প্রেম জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। এই সময়টি সম্পর্কের উন্নতির জন্য খুব ভালো। ভালোবাসা ও সৃজনশীলতা অক্টোবর মাসের দিকে বৃহস্পতির প্রভাবে আপনার জীবনে প্রেম-ভালোবাসা যেমন বাড়বে, তেমনি আপনার সৃজনশীলতা বা নতুন কিছু করার ক্ষমতাও বিকশিত হবে। বছরের শেষ বছরের শেষ নাগাদ আপনি মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকরভাবে ভালোবাসতে শিখবেন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা আরও গভীর ও স্বচ্ছ হবে।  

