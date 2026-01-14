Nipah Virus: ভয়াল ভাইরাসের বাংলাদেশ রহস্য! কাঁটাতার পেরিয়েই সীমান্তলাগোয়া নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ নিপার আঁতুড়ঘর...

Nipah Virus: ভয়াল ভাইরাসের বাংলাদেশ রহস্য! কাঁটাতার পেরিয়েই সীমান্তলাগোয়া নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ নিপার আঁতুড়ঘর...
Nipah Virus origin: শীতের আমেজ ম্লান করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন নিপা ভাইরাসের এক অদৃশ্য আতঙ্কে কাঁপছে। একের পর এক সন্দেহভাজন সংক্রমণের খবরে রাজ্যবাসীর উদ্বেগ যখন চরমে, তখনই এই মারণ ভাইরাসের উৎসস্থল নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে কল্যাণী এইমস (AIIMS Kalyani)। তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ (Nadia) ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ (India-Bangladesh Border) সীমান্ত সংলগ্ন ঘোঘরাগাছি গ্রামই হতে পারে এই
সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি
সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি
সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি
সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি
সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি
কেন নদিয়ার এই সীমান্ত গ্রাম?
কেন নদিয়ার এই সীমান্ত গ্রাম?
বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই অঞ্চলে ‘ফ্রুট ইটিং ব্যাট’ বা ফলখেকো বাদুড়ের উপদ্রব প্রবল। ইনফ্রা-রেড ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে, খেজুরের রস সংগ্রহের হাড়িতে বাদুড় নিয়মিত মুখ দিচ্ছে এবং সেখানে লালা বা মলত্যাগ করছে। সেই দূষিত রস পান করার মাধ্যমেই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। সীমান্ত পেরিয়ে বাদুড়ের অবাধ যাতায়াত থাকায় ঘোঘরাগাছি এলাকাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
প্রশাসনের তৎপরতা ও কেন্দ্রীয় সাহায্য
প্রশাসনের তৎপরতা ও কেন্দ্রীয় সাহায্য
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা
১. কাঁচা খেজুরের রস বর্জন:
২. আধখাওয়া ফল:
৩. উপসর্গ চিনুন:
