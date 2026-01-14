Nipah Virus: ভয়াল ভাইরাসের বাংলাদেশ রহস্য! কাঁটাতার পেরিয়েই সীমান্তলাগোয়া নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ নিপার আঁতুড়ঘর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nipah Virus origin: শীতের আমেজ ম্লান করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন নিপা ভাইরাসের এক অদৃশ্য আতঙ্কে কাঁপছে। একের পর এক সন্দেহভাজন সংক্রমণের খবরে রাজ্যবাসীর উদ্বেগ যখন চরমে, তখনই এই মারণ ভাইরাসের উৎসস্থল নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে কল্যাণী এইমস (AIIMS Kalyani)। তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ (Nadia) ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ (India-Bangladesh Border) সীমান্ত সংলগ্ন ঘোঘরাগাছি গ্রামই হতে পারে এই

| Jan 14, 2026, 05:13 PM IST
1/17

সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে নিপা আক্রান্ত সন্দেহে দুই নার্স ভেন্টিলেশনে রয়েছেন, যাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর মধ্যে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ২৫ বছর বয়সী এক নার্স ইতিমধ্যে কোমায় চলে গিয়েছেন।

2/17

সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

মঙ্গলবার গভীর রাতে আরও এক নার্সকে কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।  

3/17

সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

কল্যাণী এইমসের ১১ পাতার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর ওই নার্স পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নদিয়ার ঘোঘরাগাছি গ্রামে গিয়েছিলেন। 

4/17

সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

বিশেষজ্ঞদের অনুমান, সেখানে তিনি কাঁচা খেজুরের রস পান করেছিলেন, যা এই মারণ ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করেছে। 

5/17

সংক্রমণের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি

পুনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (NIV) থেকে আসা রিপোর্টে আক্রান্তদের নমুনা পজিটিভ আসায় উদ্বেগ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

6/17

কেন নদিয়ার এই সীমান্ত গ্রাম?

ঘোঘরাগাছি গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এই আশঙ্কার অন্যতম বড় কারণ। গ্রামের ঠিক ওপারেই বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা এবং কিছুটা দূরে কুষ্টিয়া জেলা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৪৭ জন নিপায় আক্রান্ত হয়েছেন, যার মৃত্যুহার প্রায় ৭২ শতাংশ।

7/17

কেন নদিয়ার এই সীমান্ত গ্রাম?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই অঞ্চলে ‘ফ্রুট ইটিং ব্যাট’ বা ফলখেকো বাদুড়ের উপদ্রব প্রবল। ইনফ্রা-রেড ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে, খেজুরের রস সংগ্রহের হাড়িতে বাদুড় নিয়মিত মুখ দিচ্ছে এবং সেখানে লালা বা মলত্যাগ করছে। সেই দূষিত রস পান করার মাধ্যমেই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। সীমান্ত পেরিয়ে বাদুড়ের অবাধ যাতায়াত থাকায় ঘোঘরাগাছি এলাকাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

8/17

প্রশাসনের তৎপরতা ও কেন্দ্রীয় সাহায্য

রাজ্যের নিপা পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তিনি বলেন, “বাদুড় আধখাওয়া ফল বা বাদুড়ের সংস্পর্শে আসা খাবার থেকে দূরে থাকাই এখন প্রধান রক্ষাকবচ।”

9/17

প্রশাসনের তৎপরতা ও কেন্দ্রীয় সাহায্য

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে সবরকম প্রযুক্তিগত ও চিকিৎসা সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। পুনের এনআইভি বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কলকাতায় পৌঁছেছেন এবং বুধবার শহরে অত্যাধুনিক মোবাইল ল্যাবরেটরি (BSL-3 ভ্যান) এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

10/17

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

সংক্রমণের শৃঙ্খল (Chain of Infection) ভাঙতে স্বাস্থ্য দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ‘কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং’ শুরু করেছে। আক্রান্ত নার্সদের সংস্পর্শে আসা শতাধিক মানুষের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। 

11/17

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ৪ জন নার্স ও ২ জন চিকিৎসক সহ ওই রোগীকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

12/17

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ৪ জন নার্স ও ২ জন চিকিৎসক সহ ওই রোগীকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

13/17

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

বেলেঘাটা আইডিতে পৃথক নিপা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। নিপার চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ রেমডিসিভিরের (Remdesivir) প্রাথমিক সংকট দেখা দিলেও স্বাস্থ্য দপ্তর পর্যাপ্ত স্টক নিশ্চিত করেছে বলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানানো হয়েছে।  

14/17

১. কাঁচা খেজুরের রস বর্জন:

 কোনোভাবেই সরাসরি গাছ থেকে নামানো কাঁচা রস বা সেই রস দিয়ে তৈরি কাঁচা গুড় খাওয়া যাবে না। 

15/17

২. আধখাওয়া ফল:

 মাটিতে পড়ে থাকা বা বাদুড়ের কামড়ানো চিহ্ন থাকা ফল ছোঁয়া বা খাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 

16/17

৩. উপসর্গ চিনুন:

 তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, ঝিমুনি বা শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

17/17

সীমান্তবর্তী গ্রামে বাদুড় ধরার জন্য বনদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। শীতের এই মরসুমে নিপার ছোবল থেকে বাঁচতে জনসচেতনতাই এখন একমাত্র প্রধান হাতিয়ার।

