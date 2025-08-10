Shravana Somvar 2025: শ্রাবণের সোমবার তো পালছেন, কী রঙের পোশাকে শিবের মাথায় জল ঢালতে হয়, জানেন তো? না হলে কিন্তু সবই বৃথা...

Shravana Somvar 2025: শ্রাবণের সোমবার তো পালছেন, কী রঙের পোশাকে শিবের মাথায় জল ঢালতে হয়, জানেন তো? না হলে কিন্তু সবই বৃথা...
Shravana Somvar 2025 Rituals: শ্রাবণের সোমবারের জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষায় থাকেন শিবভক্তেরা। ভক্তিভরে পুজো অর্চনা করেন মহাদেবের। কিন্তু বেশ কিছু বিষয়ে তাঁরা উদাসীন থাকেন।
শ্রাবণের সোমবার
ভক্তের উদাসীনতা
আমিষ-নিরামিষ
বিশেষ অর্পণ
অভিষেকবিধি
ভক্তির রঙ
শিবের অপার কৃপা!
এই পোশাকবিধি বা সাজগোজ মেনে শিবের মাথায় জল ঢাললে শিব খুবই খুশি হন, শিবের অপার কৃপা মেলে। সংসারের বিপুল উন্নতি হয়। স্বামী সন্তানের মঙ্গল হয়। সংসারে দুঃখকষ্ট থাকে না। শিবের কৃপালাভই শাওন ব্রত পালনে লক্ষ্য। তাই, এ সময়ে এমন কিছু বিধি মেনে চলা ভালো, যাতে শিব তুষ্ট হন এবং কৃপা বর্ষণ করেন ভক্তদের মাথায়। এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে শিবের ক্রোধের উৎপত্তি হয়। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
