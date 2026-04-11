  • Koel Mallick Net Worth: ১ কেজির বেশি সোনা থেকে ১৩ লাখের রোলেক্স, অভিনয়-রাজনীতির বাইরে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কোয়েল: একনজরে টলিকুইনের সম্পত্তির খতিয়ান

Koel Mallick Net Worth: ১ কেজির বেশি সোনা থেকে ১৩ লাখের রোলেক্স, অভিনয়-রাজনীতির বাইরে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কোয়েল: একনজরে টলিকুইনের সম্পত্তির খতিয়ান

Koel Mallick Net Worth: রুপোলি পর্দার রানি এবার সংসদের আঙিনায়! শপথগ্রহণের পর প্রকাশ্যে এল কোয়েল মল্লিকের সম্পত্তির পাহাড়। ১ কেজিরও বেশি সোনা থেকে শুরু করে কোটি কোটি টাকার শেয়ার লগ্নি— কত কোটির মালকিন টলিউডের এই সুপারস্টার? দেখে নিন সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

| Apr 11, 2026, 02:28 PM IST
কোয়েলের সম্পত্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড থেকে এবার দিল্লির দরবারে। সম্প্রতি রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছেন রুক্মিণী মল্লিক, যাঁকে আপামর বাঙালি চেনেন কোয়েল মল্লিক নামে।   

কোয়েলের সম্পত্তি

শপথগ্রহণের দিন লাল পাড় সাদা শাড়িতে তাঁর আভিজাত্য যেমন নজর কেড়েছে, তেমনই তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় জমা দেওয়া সম্পত্তির খতিয়ান এখন সবচেয়ে চর্চিত বিষয়।   

কোয়েলের সম্পত্তি

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, কোয়েল মল্লিকের গয়নার সংগ্রহ রাজকীয়। তাঁর কাছে রয়েছে ১১২৬.৭৩ গ্রাম অর্থাৎ ১ কেজিরও বেশি ওজনের সোনার গয়না। বর্তমান বাজারে যার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।   

কোয়েলের সম্পত্তি

তবে শুধু সোনা নয়, ঘড়ির শৌখিনতাতেও কোয়েল অনন্য। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে একটি বহুমূল্য রোলেক্স ঘড়ি, যার বাজারমূল্য ১৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকারও বেশি।  

কোয়েলের সম্পত্তি

অভিনয়ের পাশাপাশি কোয়েল যে একজন বিচক্ষণ বিনিয়োগকারী, তা স্পষ্ট তাঁর শেয়ার পোর্টফোলিও দেখলে। কোটাক সিকিউরিটিজে তাঁর শেয়ারের মূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা এবং আনন্দ রাঠিতে রয়েছে ১.১৪ কোটির লগ্নি।   

কোয়েলের সম্পত্তি

মিউচুয়াল ফান্ডেও ৭৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি বিনিয়োগ করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে কোয়েলের মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৯৭ টাকা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, হলফনামা অনুযায়ী নায়িকার নামে নিজস্ব কোনও গাড়ি বা জমি-বাড়ি নেই।  

কোয়েলের সম্পত্তি

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে স্ত্রীকে টেক্কা দিয়েছেন প্রযোজক নিসপাল সিং রানে। নিসপালের মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার বেশি। তাঁর প্রধান সম্পদ 'সুরিন্দর ফিল্মস'-এর শেয়ার, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৮.৫৪ কোটি টাকা।   

কোয়েলের সম্পত্তি

কোয়েলের নিজস্ব গাড়ি না থাকলেও নিসপালের একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি রয়েছে এবং বরানগরে প্রায় এক কোটি টাকার একটি সম্পত্তি তাঁর নামে নথিভুক্ত।   

কোয়েলের সম্পত্তি

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে কোয়েলের এই নতুন ইনিংস ঘিরে যেমন উদ্দীপনা রয়েছে, তেমনই তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও সাফল্যের ফসল এই বিপুল সম্পত্তির খতিয়ান দেখে মুগ্ধ তাঁর অনুরাগীরাও। 

