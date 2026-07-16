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রাজনীতিতে মহাধামাকা: রাজ্যসভায় ইস্তফার পরেই ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠকে কোয়েল, রথযাত্রায় পদ্মশিবিরে রঞ্জিত-কন্যা?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 16, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:19 PM IST

Koel Mallick: রথযাত্রার পুণ্য তিথিতেই বঙ্গ রাজনীতিতে বিরাট ওলটপালট! তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। এদিনই বৈঠক করেন ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। আজই সশরীরে জমা দিচ্ছেন ইস্তফাপত্র। টলিউডের 'মিষ্টি মেয়ে' কি এবার পদ্মশিবিরে? 

ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে কোয়েল1/8

ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে কোয়েল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রথযাত্রার পুণ্য তিথিতেই ফের রাজনীতিতে পালাবদল। টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ কোয়েল মল্লিক তাঁর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। 

 

কোয়েলের ইস্তফাপত্র2/8

কোয়েলের ইস্তফাপত্র

বুধবার বিকেল পর্যন্তও রাজ্যসভার সরকারি ওয়েবসাইটে শাসকদলের সাংসদ তালিকায় জ্বলজ্বল করছিল রঞ্জিত-কন্যার নাম। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল হতেই সম্পূর্ণ বদলে গেল গোটা দৃশ্যপট। অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে তৃণমূলের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন এই তারকা সাংসদ।

 

কোয়েলের ইস্তফা3/8

কোয়েলের ইস্তফা

রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলেছে ইস্তফা দেওয়ার পরেই কোয়েলের একটি বিশেষ সাক্ষাৎ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে এক বৈঠক করেন অভিনেত্রী। 

 

রথযাত্রায় রাজনৈতিক পালাবদল4/8

রথযাত্রায় রাজনৈতিক পালাবদল

সেই সাক্ষাতের পরেই কোয়েলকে নিয়ে বাড়ছে জল্পনা।  স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনার পারদ তুঙ্গে উঠেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রথযাত্রার দিনই কোয়েল মল্লিক বিজেপিতে (BJP) যোগ দিতে চলেছেন—এমন গুঞ্জন এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। 

 

তৃণমূলে 'না' কোয়েলের5/8

তৃণমূলে 'না' কোয়েলের

যদি এই গুঞ্জন সত্যি হয়, তবে লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে এটি বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) জন্য বড় ধাক্কা। একদিনও রাজ্যসভার সেশনে যাননি কোয়েল। তার আগেই ইস্তফা। 

 

রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল?6/8

রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল?

বিগত কয়েক বছর ধরেই টলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া এবং দলবদল করা নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে কোয়েল মল্লিকের মতো একজন হাই-প্রোফাইল এবং বিতর্কহীন ভাবমূর্তির নেত্রীর আচমকা দলত্যাগ তৃণমূল শিবিরের অন্দরে বেশ অস্বস্তি তৈরি করেছে। 

 

তৃণমূল ছাড়লেন কোয়েল? 7/8

তৃণমূল ছাড়লেন কোয়েল?

কোয়েল মল্লিক কেন হঠাৎ তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর তরফ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে, কিংবা বিজেপিতে যোগ দিলে তাঁকে কী ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। তাহলে কি বিজেপিতে রাজ্যসভার সাংসদ হতে চলেছেন কোয়েল?

 

বিজেপিতে কোয়েল?8/8

বিজেপিতে কোয়েল?

আজ সশরীরে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার পর কোয়েল মল্লিক নিজে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন কিনা এবং পদ্মফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন কিনা, সেদিকেই নজর সকলের। 

TAGS:
Koel Mallick Resignation

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