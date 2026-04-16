English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  Koel Mallick: প্রচারে গিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন কোয়েল, যা বললেন শুনে তাক লেগে গেল জনতার

Koel Mallick: প্রচারে গিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন কোয়েল, যা বললেন শুনে তাক লেগে গেল জনতার

Koel Mallick Election Campaign: "বর্ধমান জেলাজুড়ে ‘কোয়েল ম্যাজিক’! তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে আজ দিনভর প্রচার চালালেন টলিউড সুপারস্টার কোয়েল মল্লিক। বর্ধমান উত্তরের নিশীথ মালিক থেকে দক্ষিণের খোকন দাস— সবার হয়েই চাইলেন ভোট। সভা থেকে দিলেন সচেতনতার বার্তা, আর বর্ধমান শহরের রোড শো-তে দেখা গেল জনজোয়ার।

| Apr 16, 2026, 07:21 PM IST
1/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

পার্থ চৌধুরী-অরূপ লাহা: নির্বাচনী প্রচারের শেষ লগ্নে বর্ধমানে গ্ল্যামারের ছটা। বৃহস্পতিবার দিনভর পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে ম্যারাথন প্রচার করলেন টলিউড কুইন তথা অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। 

2/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ— দুই কেন্দ্রেই দলীয় প্রার্থীদের হয়ে তাঁর রোড শো এবং জনসভাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। এদিন সকালে বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক নিশীথ মালিকের সমর্থনে আউশা গ্রামে একটি জনসভা করেন কোয়েল। 

3/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

সেখানে ভোটারদের সচেতন করে তিনি বলেন, “ভোট বড় মূল্যবান অধিকার। তাই বুদ্ধি করে এবং ঠিকমতো বুঝে শুনে বোতাম টিপবেন।” প্রার্থীর হয়ে সওয়াল করে তিনি আরও বলেন, “নিশীথবাবু এর আগেও দু’বার জিতেছেন (তথ্যে ভুলবশত তিনবার বললেও), মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে এবারও ওঁর পাশে থাকুন।” 

4/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

বিকেলে কোয়েল মল্লিকের গন্তব্য ছিল বর্ধমান শহর। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে একটি বর্ণাঢ্য রোড শো-তে অংশ নেন তিনি। বিবেকানন্দ কলেজ মোড় থেকে এই রোড শো শুরু হয়। 

5/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

হুডখোলা জিপে চড়ে অভিনেত্রী পীরতলা, জাগরণী সংঘ, চৌরঙ্গী ক্লাব, বটতলা, বালিডাঙ্গা, কলাবাগান হয়ে শতাব্দীবাগ অতিক্রম করেন। রাস্তার দু’ধারে হাজার হাজার মানুষের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ লাইন বাজারে এসে শেষ হয় এই মেগা রোড শো। 

6/6

নির্বাচনী প্রচারে কোয়েল

পুরো পথজুড়েই সাধারণ মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়েন কোয়েল। প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখতে বাড়ির ছাদ এবং বারান্দাতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল শিবিরের দাবি, কোয়েলের এই প্রচার কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি সাধারণ ভোটারদের মনেও গভীর প্রভাব ফেলবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

IPL 2026 Mystery Girl Explained: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল

পরবর্তী অ্যালবাম

IPL 2026 Mystery Girl Explained: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল

IPL 2026 Mystery Girl Explained: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল

IPL 2026 Mystery Girl Explained: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল 10
Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট, মহিলাদের সঙ্গে বিবাদে গেলে বিপদ তুলার

Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট, মহিলাদের সঙ্গে বিবাদে গেলে বিপদ তুলার

Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট, মহিলাদের সঙ্গে বিবাদে গেলে বিপদ তুলার 12
Sahiba Bali IPL 2026 Controversy: চরম বিতর্কে পরম সুন্দরী আইপিএল অ্যাংকার, কেন ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী সাহিবা বালি? ভারতীয় কাশ্মীরির গোপনে পাকিস্তান প্রেম

Sahiba Bali IPL 2026 Controversy: চরম বিতর্কে পরম সুন্দরী আইপিএল অ্যাংকার, কেন ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী সাহিবা বালি? ভারতীয় কাশ্মীরির গোপনে পাকিস্তান প্রেম

Sahiba Bali IPL 2026 Controversy: চরম বিতর্কে পরম সুন্দরী আইপিএল অ্যাংকার, কেন ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী সাহিবা বালি? ভারতীয় কাশ্মীরির গোপনে পাকিস্তান প্রেম 10
Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই &#039;শুভ&#039; হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয় 7