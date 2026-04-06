English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Koel Mallick in Rajya Sabha: অভিনেত্রী থেকে সাংসদ, রাজ্যসভায় বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল, সঙ্গে বাবা রঞ্জিত মল্লিক থেকে ছেলে কবীর-সহ গোটা পরিবার

Koel Mallick in Rajya Sabha: অভিনেত্রী থেকে সাংসদ, রাজ্যসভায় বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল, সঙ্গে বাবা রঞ্জিত মল্লিক থেকে ছেলে কবীর-সহ গোটা পরিবার

Koel Mallick oath as Rajya Sabha MP:পর্দার আড়ালে নয়, এবার সংসদ থেকে মানুষের কথা বলবেন তিনি! আজ রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন কোয়েল মল্লিক। সপরিবারে দিল্লিতে উপস্থিত থেকে শুরু করলেন জীবনের এক নতুন অধ্যায়। শাড়ি আর সিঁদুরে সেই চিরাচরিত স্নিগ্ধতায় ধরা দিলেন বাংলার এই অভিনেত্রী-সাংসদ। 

| Apr 06, 2026, 06:19 PM IST
1/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের গ্ল্যামার জগত থেকে এবার রাজনীতির আঙিনায় পা রাখলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। 

2/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

সোমবার ভারতের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার সাংসদ (MP) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে মনোনীত হওয়ার পর এদিন দিল্লিতে শপথ নিলেন এই তারকা অভিনেত্রী। 

3/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

সাংসদ হিসেবে কোয়েলের শপথ গ্রহণের মুহূর্তটি ছিল আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানায় ভরা। লাল পাড় সাদা শাড়িতে তাঁকে দেখুচ্ছিল স্নিগ্ধ। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এদিন বাংলাতেই তাঁর শপথ বাক্য পাঠ করেন। 

4/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

কোয়েলের জীবনের এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে তাঁর পাশে উপস্থিত ছিল তাঁর পুরো পরিবার। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা তথা কোয়েলের বাবা রঞ্জিত মল্লিক ও মা দীপা মল্লিক। এছাড়াও ছিলেন অভিনেত্রীর স্বামী নিসপাল সিং রানে এবং তাঁদের আদরের পুত্র কবীর। শ্বশুর-শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে দিনটি কোয়েলের কাছে হয়ে ওঠে আবেগঘন। 

5/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

শপথ গ্রহণের পর সংসদ ভবন চত্বর থেকে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন অভিনেত্রী-সাংসদ। সেই ছবিতেই কোয়েলের পাশে দেখা যায় তাঁর গোটা পরিবারকে। 

6/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

তিনি লেখেন, "আমি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। বাংলার মানুষের সেবা করার এই সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আজ থেকে এক নতুন পথচলা শুরু হলো। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।" 

7/7

রাজ্যসভায় কোয়েল

পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে কোয়েল যেমন মানুষের মন জয় করেছেন, তেমনই সাংসদ হিসেবে তিনি বাংলার মানুষের সমস্যা নিয়ে কতখানি সওয়াল করেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে অনুগামীরা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন

Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন

Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন 21
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার 12
Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা 8
What Will be Banned in Lockdown: ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন হলে সবার আগে কী কী বন্ধ হবে দেশে? এক্ষুনি দেখুন

What Will be Banned in Lockdown: ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন হলে সবার আগে কী কী বন্ধ হবে দেশে? এক্ষুনি দেখুন

What Will be Banned in Lockdown: ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন হলে সবার আগে কী কী বন্ধ হবে দেশে? এক্ষুনি দেখুন 9