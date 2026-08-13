/ধেয়ে আসছে বর্ষার ভয়াল রূপ! কলকাতার ওপর দিয়ে যাবে প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ, তোলপাড় হবে বাংলা

West Bengal Weather Update: আজ কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে দফায় দফায় ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর কলকাতা ও আশেপাশের শহরতলীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। নদীয়া, হুগলি ও বর্ধমানসহ আশেপাশের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপ যাবে কলকাতার উপর দিয়ে। কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতার উত্তর অংশ দিয়ে পাস করবে নিম্নচাপ। ফলে আনুপাতিক বেশি বৃষ্টি হতে পারে উত্তর কলকাতা এবং উত্তর শহরতলীতে।
দক্ষিণবঙ্গে ফের সক্রিয় হচ্ছে বৃষ্টির পরিস্থিতি। সর্বশেষ উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের উপর অবস্থানরত নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আগামীকাল শুক্রবার দুপুর বা বিকেলের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা স্পর্শ করে ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তিসগঢ়ে রওনা দেবে।
কলকাতার উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিম্নচাপের সম্ভাব্য গতিপথ হতে পারে হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খণ্ড।
আজ বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলা অর্থাৎ দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনায়।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এক লপ্তে ভারী বৃষ্টির বদলে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলায় বেশ কয়েক দফা ২০ থেকে ৩০ মিলিমিটার করে বৃষ্টির ফলে দিনের শেষে মোট বৃষ্টির নিরিখে ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম জেলায়।
পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাংশে গতকাল রাতে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আজও দিনভর বৃষ্টি চলবে।
আজ বৃহস্পতিবার নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত মূলত হালকা মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার উত্তরবঙ্গের ৫ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস।
কলকাতার আলিপুরে গতরাতে বৃষ্টির পরিমাণ ৩০ মিলিমিটার। সল্টলেক রাজারহাট ৪৬ মিলিমিটার। মানিকতলা কাঁকুড়গাছি ৫১ মিলিমিটার। দমদম ব্যারাকপুর ৪১ মিলিমিটার।