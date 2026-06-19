/প্রকৃতির রুদ্ররূপ! আকাশ চিরে নামবে ভয়ংকর বজ্রপাত, কলকাতা-সহ ৬ জেলায় ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা

West Bengal Weather Update: আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা এবং তার আশেপাশের জেলাগুলোতে তীব্র ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তোলপাড় হবে ব্যাপক বৃষ্টিতে। জারি ওরেঞ্জ অ্যালার্ট।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ঘোর দুর্যোগের খাঁড়া। কলকাতা-সহএকাধিক জেলায় আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তীব্র ঝড়-বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতর সকাল ১০টা নাগাদ জরুরি বুলেটিন জারি করে এই সতর্কতা দিয়েছে।
কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি।
আগামী কয়েক ঘণ্টায় বজ্রপাত সহ তীব্র বৃষ্টিপাত। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে জারি কমলা সর্তকতা।
আচমকা এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তীব্র বজ্রপাতের আশঙ্কা এবং নীচু জায়গায় জল জমার ভয়ংকর সম্ভাবনা।
তবে হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে।
দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ জেলার কিছু অংশে। শনিবার রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।