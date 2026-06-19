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প্রকৃতির রুদ্ররূপ! আকাশ চিরে নামবে ভয়ংকর বজ্রপাত, কলকাতা-সহ ৬ জেলায় ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি, জারি কমলা সতর্কতা

Written BySoumita Khan
Published: Jun 19, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:29 AM IST

West Bengal Weather Update: আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা এবং তার আশেপাশের জেলাগুলোতে তীব্র ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তোলপাড় হবে ব্যাপক বৃষ্টিতে। জারি ওরেঞ্জ অ্যালার্ট।

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অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ঘোর দুর্যোগের খাঁড়া। কলকাতা-সহএকাধিক জেলায় আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তীব্র ঝড়-বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতর সকাল ১০টা নাগাদ জরুরি বুলেটিন জারি করে এই সতর্কতা দিয়েছে। 

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কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি। 

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আগামী কয়েক ঘণ্টায় বজ্রপাত সহ তীব্র বৃষ্টিপাত। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

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দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে জারি কমলা সর্তকতা। 

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আচমকা এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তীব্র বজ্রপাতের আশঙ্কা এবং নীচু জায়গায় জল জমার ভয়ংকর সম্ভাবনা।

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তবে হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। 

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দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। 

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দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ জেলার কিছু অংশে। শনিবার রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।  

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

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