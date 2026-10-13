কলকাতায় এক টুকরো 'চিন'! ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র ফাইনালে নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ

অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় থিম পুজোর জনক বলা যায় বেহালাকেই। সেই বেহালায় এবছর মাস্ট ভিজিটে'র তালিকায় নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ।
কলকাতায় এক টুকরো 'চিন'! 'চীন চিনে নিন', পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ শহর। বেহালার নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দের পুজোয় এবার চিনের ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য 'লং ম্যান গ্রোতোস'। থিমের নাম 'নীরব পাথর গাঁথা'।
নামীদামী পুজো সংখ্যা নেহাতই কম। কলকাতায় থিম পুজোর জনক বলা যায় বেহালাকেই।
সেই বেহালায় এবছর 'মাস্ট ভিজিটে'র তালিকায় নাম উঠেছে গিয়েছে আরও একটি পুজো। নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ।
বেহালায় জেমস লং সরণী থেকে দূরত্ব খুব বেশি নয়। এই পুজো মণ্ডপ সেজে উঠেছে চিনের বিখ্যাত স্থাপত্য 'লং ম্যান গ্রোতোসে'র আদলে।
শুধু মণ্ডপ নয়, অস্থায়ী পাহাড়ের ভিতরে তৈরি হয়েছে বুদ্ধের জীবন নিয়ে আস্ত একটি সংগ্রহশালা। শিল্পী শুভ-শ্রাবণী।
নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দের পুজো এবার পঞ্চাশ বছরে পা রাখল।