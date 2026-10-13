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কলকাতায় এক টুকরো 'চিন'! ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র ফাইনালে নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 13, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 09:54 PM IST

অয়ন ঘোষাল:  কলকাতায় থিম পুজোর জনক বলা যায় বেহালাকেই। সেই বেহালায় এবছর  মাস্ট ভিজিটে'র তালিকায়  নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ।

 

 

 

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 কলকাতায় এক টুকরো 'চিন'! 'চীন চিনে নিন', পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ শহর। বেহালার নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দের পুজোয় এবার চিনের ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য 'লং ম্যান গ্রোতোস'। থিমের নাম 'নীরব পাথর গাঁথা'।

 

থিমপুজোর জনক বেহালা2/6

থিমপুজোর জনক বেহালা

নামীদামী পুজো সংখ্যা নেহাতই কম। কলকাতায় থিম পুজোর জনক বলা যায় বেহালাকেই।

 

নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসীবৃন্দ3/6

নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসীবৃন্দ

সেই বেহালায় এবছর 'মাস্ট ভিজিটে'র তালিকায় নাম উঠেছে গিয়েছে আরও একটি পুজো। নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দ।

 

'লং ম্যান গ্রোতোস'4/6

'লং ম্যান গ্রোতোস'

বেহালায় জেমস লং সরণী থেকে দূরত্ব খুব বেশি নয়। এই পুজো মণ্ডপ সেজে উঠেছে চিনের বিখ্যাত স্থাপত্য 'লং ম্যান গ্রোতোসে'র আদলে।

 

বুদ্ধ-সংগ্রহশালা5/6

বুদ্ধ-সংগ্রহশালা

শুধু মণ্ডপ নয়, অস্থায়ী পাহাড়ের ভিতরে তৈরি হয়েছে বুদ্ধের জীবন নিয়ে আস্ত একটি সংগ্রহশালা। শিল্পী শুভ-শ্রাবণী।

 

বুদ্ধ-সংগ্রহশালা6/6

পঞ্চাশে পা

নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক অধিবাসী বৃন্দের পুজো এবার পঞ্চাশ বছরে পা রাখল।

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