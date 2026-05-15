/Bus Fare Hike?: প্রায় ১০ বছর পরে এবার বাড়তে চলেছে বাসভাড়া? কবে থেকে? কী বলছে বাস সিন্ডিকেট?

Bus Fare Hike News: আজ, শুক্রবার সকাল থেকে একের পর এক বজ্রাঘাত দেশবাসীর মাথায়! মধ্যবিত্তর পকেটে এবার সত্যিই আগুন। একযোগে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির পর এবার আরও ধাক্কা। বাড়ল সিএনজি-র দামও। তাহলে কি বাসভাড়াও বাড়বে?
অয়ন ঘোষাল: আজ, শুক্রবার সাতসকালে মধ্যবিত্তের মাথায় হাত। একধাক্কায় লাফিয়ে বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। পেট্রোল ও ডিজেল উভয়ের দামই লিটার প্রতি ৩ টাকা করে বেড়েছে। এই দাম বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল।
দিল্লিতে এখন এক লিটার পেট্রোল কিনতে খরচ হবে ৯৭.৭৭ টাকা, যা আগে ছিল ৯৪.৭৭ টাকা। একইভাবে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৭.৬৭ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯০.৬৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ২৯ পয়সা। নতুন দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা। কলকাতায় ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ১১ পয়সা। ডিজেলের নতুন দাম ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা। আজ সকাল ৬ টা থেকে এই দাম কার্যকরী হল।
আজ, শুক্রবার সকাল থেকে একের পর এক বজ্রাঘাত দেশবাসীর মাথায়, বাঙালির মাথায়। মধ্যবিত্তর পকেটে এবার সত্যিই আগুন লাগল বলে। একযোগে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির পর এবার আরও ধাক্কা। বাড়ল সিএনজি-র দামও।
দিল্লিতে কেজিপিছু সিএনজি-র দাম বাড়ানো হয়েছে ২ টাকা। নতুন দামে দিল্লিতে সিএনজি বিক্রি হবে কেজিপিছু ৭৯.০৯ টাকায়। এর আগে দাম ছিল ৭৭.০৯ টাকা প্রতি কেজি।
মুম্বই ও দিল্লিতে সিএনজির দাম বাড়ার পর কলকাতাতেও দাম বেড়েছে। কলকাতায় সিএনজি মূল্যবৃদ্ধি। ৯৪ টাকা ৫০ পয়সা থেকে দাম বেড়ে ৯৭ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বাড়ল কেজিতে ৩ টাকা।
জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে ট্রাক এবং লরির ভাড়া বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর। অর্থাৎ, রান্নাবান্নার খরচও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
কিন্তু এবার এক আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে। কী আশঙ্কা? অনেকেই মনে করছেন, কলকাতায় এবার বাসভাড়া বাড়ল বলে।
অনেকটা সেই রকমই ইঙ্গিতও মিলছে বাস সিন্ডিকেটের কথায়। 'জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটে'র সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'তিন টাকা এগারো পয়সা ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং, এর প্রভাব অবশ্যই বেসরকারি বাসের উপর পড়বে। যেখানে প্রায় ৯ বছর বাসভাড়া বৃদ্ধি হয়নি। শেষ বাস ভাড়া বৃদ্ধি ২০১৮ সালে। এইভাবে আমরা আর বাস চালাতে পারব না।'
কেন পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে? পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির একটাই কারণ-- মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। যে পথ দিয়ে তেল আসত, সেই হরমুজ প্রণালী বন্ধ। এমনকী আগে ভারত যে তেল ৬৯ ডলারে কিনত, এখন সেই একই তেলের জন্য প্রায় ১১৪ ডলার দিতে হচ্ছে। গত ১১ সপ্তাহ ধরে কোম্পানিগুলি লোকসান সয়েও দাম বাড়ায়নি। কিন্তু লোকসান এতই বেশি হচ্ছিল যে, কোম্পানিগুলি শেষ পর্যন্ত দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।
প্রসঙ্গত, তেলের দাম বাড়ানোর ঠিক কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকী তিনি নিজেও তাঁর কনভয়ের ৫০ শতাংশ কাটছাঁট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক গাড়ি বাড়ানোরও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।