'যাদবপুর থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে‌! ভিসিকে ফোন করেছি...' ককরোচ আন্দোলনে কড়া মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: উলটোরথের আগের দিন ভান্ডার লুট! হুগলির গুপ্তিপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: গোটা দেশের নজর এখন দিল্লিতে। সরগরম যন্তর মন্তর চত্বর। কলকাতাতে এবার 'ককরোচ' আন্দোলন! মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'কলকাতায় ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের জন্য যাদবপুর থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! আমি ভিসিকে ফোন করে বলেছি, এসব যেন না হয়'।
উলটোরথের আগের দিন ভান্ডার লুট! হুগলির গুপ্তিপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সেখানেই দিল্লিকাণ্ড নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'গণতান্ত্রিকভাবে মিটিং মিছিল হলে ক্ষতি নেই। যন্তরমন্তরের আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটাই আসল বক্তব্য'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিনের এই রথযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, ভক্ত হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। ৩০ কিমি রাস্তা মানুষের আর্শীবাদ কুড়োতে কুড়োতে এসেছি'।
ভাণ্ডার লুঠে গুপ্তিপাড়ায় কী হয়? প্রতিটি মালসায় ৫ কেজি করে জগন্নাথের প্রসাদ। উলটোরথের আগের দিন খুলে দেওয়া হয় গুণ্ডিচা মন্দিরের দরজা। চারশোরও বেশি মাটির বড় মালসা বা হাঁড়িভর্তি প্রসাদ লুঠ করে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
গুপ্তিপাড়ার রথ বৃন্দাবন জিউ রথ নামে পরিচিত। ২৮৬ বছরের প্রাচীন এই রথযাত্রা বিশেষত্ব হল ভান্ডার লুঠ। ধর্মীয় বিশ্বাস, এই মহাপ্রসাদ লুঠ করে ঘরে রাখলে সারা বছর অন্নকষ্ট বা ভাতের অভাব হয় না।
লক্ষ্মীর সঙ্গে মন কষাকষি হওয়ায় জগন্নাথ লুকিয়ে মাসির বাড়িতে আশ্রয় নেন। লক্ষ্মী ভাবলেন, স্বামী পরকীয়ার টানে পালিয়েছেন। বৃন্দাবনের কাছে জানতে পারলেন জগন্নাথ রয়েছেন মাসির বাড়িতে। স্বামীর মতিস্থির করাতে লক্ষ্মী লুকিয়ে ওই বাড়িতে ‘সর্ষে পড়া’ ছিটিয়ে আসেন। কাজ না হওয়ায় লক্ষ্মীর অনুরোধে বৃন্দাবন লোকলস্কর নিয়ে যান মাসির বাড়ি। গিয়ে দেখেন, তিনটি দরজাই বন্ধ। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাঁরা সারি সারি মালসার খাবার লুঠ করে নেন।
সরকারি অনুদানে এবার গুপ্তিপাড়ায় এই রথযাত্রা এবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে।