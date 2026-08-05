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'শুধুই অভিযোগ! আপনাদের তো...', কলকাতায় বিভিন্ন থানা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:10 PM IST

Suvendu Adhikari:  থানায় ঢুকে চেয়ার বসে বিভিন্ন অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখেন শুভেন্দু। কোন মামলা কী পদক্ষেপ? জানতে চান।

 

 জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  রাজ্যে পুলিসি ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই পরিদর্শন করলেন বিভিন্ন থানা।

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কলকাতায় বিভিন্ন থানা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গেলেন ওয়াটগঞ্জ এবং একবালপুর থানায়। খতিয়ে দেখলেন খতিয়ে দেখলেন পরিকাঠামো, লকআপের অবস্থা। শুনলেন পুলিশকর্মীদের অভাব-অভিযোগ।

 

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মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই রাজ্যে পুলিসি ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রতিটি থানায় মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে  ২৪ ঘণ্টার হেল্প ডেস্ক। পথে নেমেছে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড।

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 পুলিসকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা, 'নারীসুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। নির্ভয়া থেকে অভয়া পর্যন্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে। আমি জানি পরিকাঠামোর অভাব আছে।  তাও আপনারা চেষ্টা করবেন আমি যেন অভিযোগ না পাই'। 

 

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এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বেরিয়ে পড়লেন থানা পরিদর্শনে। কবে? আজ, বুধবার।

 

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 জানা গিয়েছে, পিডব্লিউডি তাঁবুতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে প্রথমে ওয়াটগঞ্জ, তার পর একবালপুর থানায় যান।

 

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ওয়াটগঞ্জ থানায় মুখ্যমন্ত্রী নিজের বিধানসভাকেন্দ্রে ভবানীপুরের মধ্যেই। থানায় ঢুকে চেয়ার বসে বিভিন্ন অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখেন শুভেন্দু। কোন মামলা কী পদক্ষেপ? জানতে চান।

 

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রেজিস্ট্রারে চোখ বোলাতে বোলাতে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'আপনাদের তো অ্যাকশন টেকেন করতে হবে! শুধু অভিযোগ...'। এরপর একবালপুর থানাতে গিয়েও একইভাবে খোঁজ খবর নেন।

 

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