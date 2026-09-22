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পুজোর মুখে অভূতপূর্ব মহড়া! অগ্নিকাণ্ড রুখতে কলকাতার বুকে নামল ১৩৭টি 'অগ্নিযোদ্ধা'

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:27 PM IST

Kolkata: নতুন এই গাড়িগুলোর হোস পাইপের ক্ষমতা পুরনো গাড়ির তুলনায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ। কলকাতার রেড রোডে এই নতুন গাড়িগুলো নিয়ে মহড়া চালানো হয়েছে। পুজো চলাকালীন আগুন লাগলে দ্রুত নেভানোর জন্য গাড়িগুলোকে মণ্ডপের আশেপাশেই রাখা হবে।

পুজোয় দমকল1/6

পুজোয় দমকল

অয়ন ঘোষাল: আর হাতে গোনা দিন বাকি দুর্গাপুজোর। তবে এবারের পুজোয় দমকলের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে শুধু বিধিনিষেধ বা কড়াকড়ি জারি করেই দায়িত্ব শেষ নয়। 

অভূতপূর্ব মহড়া 2/6

অভূতপূর্ব মহড়া

পুজোর আগে অভূতপূর্ব মহড়া কলকাতার রাস্তায়।

রাজস্থান থেকে গাড়ি3/6

রাজস্থান থেকে গাড়ি

রাজস্থান থেকে এসেছে ১৩৭ টি নতুন দমকলের গাড়ি। গাড়িগুলোর হোস পাইপের ক্ষমতা পুরনো গাড়ির থেকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ। 

 

কীভাবে কাজ করবে?4/6

কীভাবে কাজ করবে?

এই গাড়িগুলো কীভাবে কাজ করবে পুজোর সময়? এই গাড়িগুলোকেই রাখা হবে মণ্ডপের আশেপাশের বিভিন্ন লোকেশনে। 

 

কাজ শুরু5/6

কাজ শুরু

যাতে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে নেভানোর কাজ শুরু করা যায়। 

 

অন্য ছবি6/6

অন্য ছবি

রেড রোডে ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ল অন্য ছবি। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দমকলের ১৩৭ টি ঝা চকচকে নতুন গাড়ি। 

TAGS:
Durga puja 2026
Kolkata Fire Department

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