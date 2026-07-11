/রবিবার সকাল থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা চলবে না গ্রিন লাইন মেট্রো, ফের কখন মিলবে পরিষেবা?

Kolkata Green Line Metro: অটোমেটিক ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থা চালু করার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে গোটা ব্যবস্থাটি
রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলবে না গ্রিন লাইন মেট্রো। অর্থাত্ হাওড়া থেকে শিয়ালদহ হয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যেতে আপনাকে বাস বা অন্য কোনও যানের উপরে নির্ভর করতে হবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
সকাল ৯টায় রোজ হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল শুরু হয়। আগামিকাল অর্থাত্ রবিবার মেট্রো বন্ধ থাকবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। তার পর ফের চালু হবে পরিষেবা।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল
কেন বন্ধ রাখা হচ্ছে গ্রিন লাইন? রেল সূত্রে খবর, গ্রিন লাইনে চালু হচ্ছে অটোমেটিক ট্রেন পরিচালনা ব্যবস্থা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
ওই অটোমেটিক ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থা চালু করার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে গোটা ব্যবস্থাটি। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
অটোমেটিক ট্রেন চালানোর আগে আগামিকাল রেল সেফটি কমিশনার ইন্সপেকশন করতে আসবেন। পরীক্ষা চলবে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। তাই কাল সকাল থেকে বিকেল এই শাখায় কোনও ট্রেন চলবে না। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল