Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

West Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩২°C ছাড়িয়েছে এবং আর্দ্রতা ৯০ শতাংশে পৌঁছানোয় প্যাচপ্যাচে গরম শুরু হয়েছে। দোল ও হোলিতে পারদ ৩৪°C অতিক্রম করার পূর্বাভাস রয়েছে, যার ফলে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে।

| Mar 02, 2026, 09:40 AM IST
1/7

তাপমাত্রা বৃদ্ধি

অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস অনুয়ায়ী মার্চের প্রথম দিন থেকেই বাড়তে শুরু করল বাংলার তাপমাত্রা। কলকাতায় পয়লা মার্চ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ পেরিয়ে গেল। মরশুমে প্রথমবার গতকাল রাতের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রিতে পৌঁছাল।   

2/7

কলকাতার পারদ

গতকাল রাতের পারদ এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৪ ডিগ্রি বেশি ছিল। ফলে অনেকেই মরশুমে প্রথমবার বাড়িতে বাতানুকূল যন্ত্র চালাতে বাধ্য হলেন। আগামীকাল দোল এবং পরশু হোলি। কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি পেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। 

3/7

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ। উপকূলের কোনও কোনও এলাকায় সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদের তেজ বাড়বে। দোসর হবে প্রায় ৯০ শতাংশ জলীয় বাষ্প। ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকবে পশ্চিমের জেলা। 

4/7

ঘূর্ণাবর্তে

দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায় এবং আজ ২ মার্চ সোমবার নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে।  

5/7

গনগনে রোদের তেজ

আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। সকালের দিকে অধিকাংশ জেলায় আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে। বেলা বাড়লে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গনগনে রোদের তেজ বাড়বে। 

6/7

গনগনে রোদের তেজ

আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে দিনের তাপমাত্রা বাড়বে। রাতের পারদ খুব বেশি উত্থান পতনের পূর্বাভাস এই সপ্তাহে নেই।   

7/7

উত্তরবঙ্গে

পারদ চড়বে উত্তরেও। দার্জিলিং, কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চল বাদে সমতলের শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে ক্রমান্বয়ে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। রাতের তাপমাত্রা মোটের ওপর শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় একই থাকবে।

