Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই আগুনের হল্কা, দোলের আগেই কলকাতায় পারদ ৩৪ পেরোনোর পূর্বাভাস...
West Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩২°C ছাড়িয়েছে এবং আর্দ্রতা ৯০ শতাংশে পৌঁছানোয় প্যাচপ্যাচে গরম শুরু হয়েছে। দোল ও হোলিতে পারদ ৩৪°C অতিক্রম করার পূর্বাভাস রয়েছে, যার ফলে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে।
তাপমাত্রা বৃদ্ধি
কলকাতার পারদ
দক্ষিণবঙ্গে
ঘূর্ণাবর্তে
গনগনে রোদের তেজ
গনগনে রোদের তেজ
উত্তরবঙ্গে
