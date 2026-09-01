/কলকাতার মাথার উপর প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ! তুমুল বৃষ্টির অরেঞ্জ অ্যালার্ট, কবে কাটবে এই দুর্যোগ?

হঠাৎ গতি কমিয়ে কলকাতার ওপরেই থমকে দাঁড়িয়েছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ! কমেনি, উল্টে বেড়ে গিয়েছে বৃষ্টির দাপট। কলকাতা সহ একাধিক জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বিকেলের পর কি মিলবে স্বস্তি?
অয়ন ঘোষাল: পূর্বাভাস ছিল সরে যাওয়ার, কিন্তু বাস্তবে ঘটে গেল ঠিক উল্টোটা। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি হঠাৎ করেই গতি কমিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে কলকাতার একদম কাছাকাছি। আর তার জেরেই কমার বদলে এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বৃষ্টির তেজ।
আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গত প্রায় দুই দিন ধরে এই নিম্নচাপটি ওড়িশা লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গের ওপর প্রায় এক জায়গায় স্থির হয়ে অবস্থান করছে।
সাধারণত এই ধরনের নিম্নচাপ ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূল পেরিয়ে দ্রুত ঝাড়খণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আবহাওয়ার পরিভাষায় এটি এক অস্বাভাবিক ধীরগতি গ্রহণ করেছে।
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যাওয়ার পথে হুট করেই গতি হারিয়ে ফেলায় বৃষ্টির স্থায়িত্ব বেড়েছে কয়েক গুণ। এর ওপর বাড়তি জ্বালানি জোগাচ্ছে সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা। এই জোড়া ফলাতেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা এবং ক্ষণে ক্ষণে ঝেঁপে নামছে বৃষ্টি।
পরিস্থিতির গভীরতা বুঝে কলকাতা, হাওড়া, হাওড়া লাগোয়া হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলোতে বহাল রয়েছে হলুদ সতর্কতা।
একটানা বৃষ্টির পাশাপাশি ঘনঘন বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার দাপট দেখা যেতে পারে। দুর্যোগ পূর্ণ এই আবহাওয়ায় বাসিন্দাদের বজ্রপাতের সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তবে হাওয়া অফিস আশার আলো দেখিয়ে জানিয়েছে, বিকেলের পর থেকে এই নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরতে শুরু করবে। কিন্তু ততক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।
বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে আজ দিনভর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। নিম্নচাপটি পুরোপুরি সরে না যাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এই স্যাঁতসেঁতে ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে।