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মা আসছেন বাগবাজারে, হাইকোর্টের রায়ে জটিলতা কাটতেই খুঁটিপুজো! মণ্ডপের কাজ কতদূর?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 20, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:31 PM IST

Durga Puja 2026:   বাগবাজার সার্বজনীন। কেবলমাত্র শহরের ঐতিহ্যবাদী দুর্গাপুজোই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান।  এখনও বাগবাজার সার্বজনীন প্রতিমা দর্শন না  করলে পুজো শুরুই হয় না বহু মানুষের। 

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবছর  বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

 

 

 

চেনা ছন্দে বাগবাজার সার্বজনীন1/6

চেনা ছন্দে বাগবাজার সার্বজনীন

কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পুজো নিয়ে জটিলতা কেটে গিয়েছে। অবশেষে চেনা ছন্দে বাগবাজার সার্বজনীন। আজ, রবিবার হয়ে গেল  খুঁটিপুজো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান2/6

স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান

বাগবাজার সার্বজনীন। কেবলমাত্র শহরের ঐতিহ্যবাদী দুর্গাপুজোই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান।   

‘নেবুবাগান বারোয়ারি’ থেকে ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’3/6

‘নেবুবাগান বারোয়ারি’ থেকে ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’

 ১০৮ বছর আগে যখন পুজো শুরু হয়, তখন নাম ছিল ‘নেবুবাগান বারোয়ারি’। পরবর্তী কালে যা  ‘বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখনও বাগবাজার সার্বজনীন প্রতিমা দর্শন না  করলে পুজো শুরুই হয় না বহু মানুষের। 

 

পুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা4/6

পুজো নিয়ে অনিশ্চয়তা

এবছর সেই বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

 

হাইকোর্টে মামলা5/6

হাইকোর্টে মামলা

ক্লাবেরই সদস্য   রবিশঙ্কর সেনগুপ্তের আবেদন খারিজ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি  হিরন্ময় ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটাভুটির মাধ্যমে যেভাবে কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই পদ্ধতি সঠিক।

 

বাগবাজারে খুঁটিপুজো6/6

বাগবাজারে খুঁটিপুজো

হাইকোর্টের রায়ের পর এবার পুজো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল বাগবাজারে। প্যান্ডেলে কাঠামো তৈরি হওয়ার পর, হল খুঁটিপুজো। কবে? আজ, রবিবার।

 

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