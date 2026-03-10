LPG Crisis in Kolkata: গ্যাসের দামে ছ্যাঁকা, সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ; এক ধাক্কায় ইন্ডাকশনের বিক্রি বাড়ল ৩০০%

LPG Crisis in Kolkata: গ্যাসের দামে ছ্যাঁকা, সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ; এক ধাক্কায় ইন্ডাকশনের বিক্রি বাড়ল ৩০০%
Massive Surge in Induction Cooker Sales: রান্নার গ্যাসের দাম আর জোগানের অনিশ্চয়তায় কপালে চিন্তার ভাঁজ? কলকাতার মানুষ কিন্তু পথ খুঁজে নিয়েছেন! শহরজুড়ে এখন ইন্ডাকশন কুকার আর ইলেকট্রিক কেটলি কেনার ধুম। এক ধাক্কায় বিক্রি বেড়েছে ৩০০%! কেন এই হাহাকার?
রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স
