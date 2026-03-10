English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • LPG Crisis in Kolkata: গ্যাসের দামে ছ্যাঁকা, সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ; এক ধাক্কায় ইন্ডাকশনের বিক্রি বাড়ল ৩০০%

LPG Crisis in Kolkata: গ্যাসের দামে ছ্যাঁকা, সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বেগ; এক ধাক্কায় ইন্ডাকশনের বিক্রি বাড়ল ৩০০%

Massive Surge in Induction Cooker Sales: রান্নার গ্যাসের দাম আর জোগানের অনিশ্চয়তায় কপালে চিন্তার ভাঁজ? কলকাতার মানুষ কিন্তু পথ খুঁজে নিয়েছেন! শহরজুড়ে এখন ইন্ডাকশন কুকার আর ইলেকট্রিক কেটলি কেনার ধুম। এক ধাক্কায় বিক্রি বেড়েছে ৩০০%! কেন এই হাহাকার? 

| Mar 10, 2026, 01:57 PM IST
1/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের আবহ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতার জেরে রান্নার গ্যাসের (LPG) সরবরাহ নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। এরই মাঝে গ্যাস সিলিন্ডারের আশা ছেড়ে ইন্ডাকশনের চাহিদা বেড়েছে।   

2/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

কেন্দ্রীয় সরকার গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দিলেও, বাণিজ্যিক গ্যাসের সংকটে চাপে পড়েছেন হোটেল ও রেস্তরাঁ ব্যবসায়ীরা। তবে সংকটের আঁচ থেকে বাদ যাচ্ছেন না সাধারণ মানুষও।   

3/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

এক ধাক্কায় রান্নার গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বৃদ্ধি এবং বুকিংয়ের ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ার পর বিকল্প রান্নার সরঞ্জামের দিকে ঝুঁকছেন শহরবাসী।  

4/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

কলকাতার চাঁদনী মার্কেট, এজরা স্ট্রিট থেকে শুরু করে বড় বড় রিটেইল আউটলেট— সর্বত্রই এখন ছবিটা এক। রান্নার গ্যাস নিয়ে উদ্বেগের কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে ইন্ডাকশন কুকারের বিক্রি গত কয়েক দিনে প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।  

5/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

শনিবার থেকে ইন্ডাকশন কুকার বিক্রিতে অভাবনীয় জোয়ার এসেছে। সাধারণত তাঁদের ৮৬টি আউটলেটে দিনে ৪০-৪৫টি ইন্ডাকশন বিক্রি হলেও, বর্তমানে সেই সংখ্যা ১২০-১৩০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বিক্রির হার বেড়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ।   

6/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

ব্যবসায়ীদের মতে, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা মজুত রাখছেন। বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কেবল ইন্ডাকশন কুকার নয়, বরং ইলেকট্রিক কেটলি, রাইস কুকার এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেনের চাহিদাও তুঙ্গে।   

7/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

ব্যবসায়ীদের মতে, "গ্যাসের দাম বাড়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ইন্ডাকশন এবং তার উপযোগী বাসনপত্র কিনতে ভিড় করছেন।" এমনকি অনেক বাড়িতে জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় নতুন করে মাইক্রোওয়েভ ওভেনও কেনা হচ্ছে।  

8/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

সাধারণের মানুষের গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছেন অনেকে। গ্যাসের দাম যেভাবে পকেটে টান দিচ্ছে, তাতে ইন্ডাকশন কেনাই একমাত্র উপায় বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ।   

9/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

এলপিজি সংকট সামাল দিতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই গ্যাস বুকিংয়ের সময়সীমা ২১ দিন করেছিল। সোমবার নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ২৫ দিন পার না হলে দ্বিতীয় সিলিন্ডার বুক করা যাবে না। এই কড়াকড়ি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন রান্নার পরিকল্পনাকে ওলটপালট করে দিয়েছে।   

10/10

রান্নায় ভরসা এখন ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স

একদিকে চড়া দাম, অন্যদিকে সরবরাহে দীর্ঘসূত্রতা— এই দুই সাঁড়াশি চাপে পড়েই এখন কলকাতার হেঁশেলে ‘অগ্নিদেব’ হিসেবে জায়গা করে নিচ্ছে বিদ্যুৎ-চালিত সরঞ্জাম।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে কালবৈশাখীর চোখরাঙানি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায়

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে কালবৈশাখীর চোখরাঙানি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায়

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে কালবৈশাখীর চোখরাঙানি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায়

Bengal Weather Update: ভরা বসন্তে কালবৈশাখীর চোখরাঙানি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক বৃষ্টি জেলায় জেলায় 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকবেন তুলা, মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকবেন তুলা, মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকবেন তুলা, মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে মীনের 12
Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া বিপদে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দুর্যোগ: আবহওয়ার বড় আপডেট

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া বিপদে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দুর্যোগ: আবহওয়ার বড় আপডেট

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার জোড়া বিপদে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দুর্যোগ: আবহওয়ার বড় আপডেট 11
Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগ: ঘূর্ণাবর্তের ফলে অকাল বৃষ্টিতে ভাসবে রাজ্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে বৃষ্টি--জারি হলুদ সতর্কতা 15