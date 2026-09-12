/ব্লু লাইনে মেগা ব্লক! রবিবাসরীয় কলকাতায় স্তব্ধ আংশিক মেট্রো পরিষেবা

Kolkata Metro: রবিবার ব্লু লাইনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। তাই মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো বন্ধ থাকবে। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।
অয়ন ঘোষাল: ছুটির দিন চরম ভোগান্তি। রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ব্লু লাইনের মেট্রোয় একযোগে একাধিক কাজ চলবে। ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের পাশাপাশি গীতাঞ্জলি ও কবি নজরুল স্টেশনের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে।
তার জন্য মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পরিষেবা। দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত রবিবার নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে চলবে মেট্রো।
সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত গোটা ব্লু লাইনে পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। শুক্রবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই কাজের জন্য আংশিক মেট্রো বন্ধ থাকায় যাত্রীদের কাছে আগাম দুঃখপ্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
কলকাতা মেট্রোয় ব্যস্ততম রুট ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পাতালপথ। এই পথেই সবচেয়ে বেশি যাত্রীদের চাপ সামলাতে হয়।
রবিবার ছুটির দিন হলেও যাত্রী সুবিধার্থে দুটি মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে। সকালের দিকে ১৫ মিনিট পরপর মেট্রো মিললেও সন্ধ্যার পর থেকে সেই ব্যবধান ১০ মিনিট করে দেওয়া হয়।
আগামী রবিবার তাই মেট্রো রুটে কাজ হওয়ার জন্য আংশিক বন্ধ থাকায় যাত্রীদের বেশ খানিকটা অসুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
বিশেষত পুজোর মুখে ছুটির দিনে অনেকেই কেনাকাটা করতে বেরন। তাঁরাও সন্ধ্যার আগে নিশ্চিন্তে বেরতে পারবেন না।